به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه یکشنبه برگزار میشود؛ مسابقهای که نه تنها برای تعیین جایگاه دو تیم در جدول گروه اهمیت ویژهای دارد بلکه میتواند مسیر صعود به مرحله حذفی را نیز تا حد زیادی مشخص کند.
تیم ملی ایران در نخستین بازی خود مقابل نیوزیلند با تساوی ۲ بر ۲ متوقف شد؛ نتیجهای که اگرچه از نظر هجومی نکات امیدوارکنندهای برای کادر فنی داشت اما بار دیگر مشکلات دفاعی تیم ملی را به نمایش گذاشت. ایران در هر دو گل دریافتی دچار اشتباهات فردی و ضعف در پوشش فضاها شد؛ موضوعی که امیر قلعهنویی نیز پس از پایان بازی به آن اشاره کرد و وعده داد تغییراتی در ترکیب اصلی تیم برای دیدار با بلژیک ایجاد شود.
سرمربی تیم ملی در روزهای اخیر بارها روی لزوم افزایش تمرکز دفاعی تأکید کرده و به نظر میرسد تغییر در آرایش خط دفاع و حتی هافبک تدافعی یکی از گزینههای جدی کادر فنی باشد. ایران به خوبی میداند که برابر تیمی با کیفیت فنی بلژیک، تکرار اشتباهات دیدار با نیوزیلند میتواند هزینه سنگینی به همراه داشته باشد.
در سوی دیگر میدان، بلژیک نیز شرایط ایدهآلی ندارد. رودی گارسیا که نخستین تجربه حضور خود روی نیمکت شیاطین سرخ در جام جهانی را پشت سر میگذارد، با چند دغدغه مهم مواجه شده است. مهمترین غایب بلژیک در این مسابقه «جرمی دوکو» خواهد بود؛ وینگر سرعتی و تکنیکی که با قدرت دریبلزنی و نفوذهای مستقیم خود یکی از خطرناکترین بازیکنان این تیم به شمار میرود. غیبت دوکو میتواند بخشی از توان هجومی بلژیک را تحت تأثیر قرار دهد و دست گارسیا را در طراحی حملات از جناحین ببندد.
از سوی دیگر وضعیت روملو لوکاکو نیز به یکی از موضوعات مهم اردوی بلژیک تبدیل شده است. گارسیا در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرد که مهاجم باتجربه تیمش هنوز آمادگی کامل برای حضور در ۹۰ دقیقه را ندارد. لوکاکو که پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و افت بدنی به جام جهانی رسیده، احتمالاً باز هم به صورت مدیریتشده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با این حال حتی لوکاکوی نیمهآماده نیز برای هر خط دفاعی خطرناک است. مهاجمی که سالها بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک بوده و تجربه حضور در بزرگترین تورنمنتهای فوتبال جهان را در کارنامه دارد.
بلژیک همچنان روی درخشش کوین دیبروینه حساب ویژهای باز کرده است. ستاره باتجربه خط میانی این تیم که نقش رهبر فنی شیاطین سرخ را برعهده دارد، مهمترین مهره گارسیا برای عبور از سد ایران خواهد بود. ارسالهای دقیق، پاسهای عمقی و ضربات ایستگاهی دیبروینه میتواند هر لحظه دفاع ایران را تحت فشار قرار دهد. در کنار او بازیکنانی مانند یوری تیلمانس، آمادو اونانا، لئاندرو تروسار و شارل دکتلار نیز از کیفیت فنی بالایی برخوردار هستند.
با وجود این، شرایط فعلی بلژیک با نسل طلایی سالهای گذشته تفاوتهایی دارد. تیمی که زمانی با حضور ادن هازارد، کمپانی، فرتونگن و مرتنز یکی از مدعیان اصلی فوتبال جهان محسوب میشد، اکنون در حال گذر از یک دوران انتقالی است و هنوز به ثبات کامل نرسیده است.
ایران نیز امیدوار است از همین موضوع نهایت بهره را ببرد. تیم ملی در بخش هجومی مقابل نیوزیلند نشان داد که توانایی ضربه زدن به هر خط دفاعی را دارد. سرعت انتقال توپ، ضدحملات و استفاده از فضای پشت مدافعان میتواند مهمترین سلاح شاگردان قلعهنویی در این مسابقه باشد.
اهمیت این بازی زمانی بیشتر میشود که بدانیم برنده احتمالی مسابقه شانس بسیار زیادی برای صدرنشینی گروه خواهد داشت. از سوی دیگر شکست در این دیدار میتواند محاسبات صعود را پیچیدهتر کند و فشار مضاعفی را در هفته پایانی مرحله گروهی به دو تیم وارد سازد.
در چنین شرایطی، امشب یکی از مهمترین آزمونهای نسل فعلی فوتبال ایران فرا میرسد؛ دیداری که میتواند هم عیار واقعی تیم ملی را در مسیر جام جهانی مشخص کند و هم چشمانداز صعود به مرحله حذفی را روشنتر سازد. هواداران فوتبال ایران امیدوارند شاگردان قلعهنویی در شبی بزرگ، نمایشی درخور نام فوتبال ایران ارائه دهند و برابر یکی از پرافتخارترین تیمهای اروپا نتیجهای تاریخی کسب کنند.
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