به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا جهانبخش در گفتگو با FIFA TV درباره تساوی تیم ملی فوتبال ایران در بازی با بلژیک و دیدار پیشرو مقابل مصر نکاتی را ارائه کرد که مشروح آن را میخوانید.
* از عملکرد تیم مقابل بلژیک و نتیجه مساوی راضی هستید؟
در کل بازی بسیار خوبی بود. احساس میکنیم که چقدر یکدل هستیم. یکپارچه و متحد تمام تلاشمان را کردیم که بهترین عملکردمان را داشته باشیم. اگر کلیت بازی را در نظر بگیریم، مساوی نتیجه عادلانهای بود و به امید خدا بتوانیم همان انرژی، همان حس و مخصوصاً آن یکدلی و یکپارچگی را برای بازی آخر مقابل مصر هم حفظ کنیم.
* با توجه به اینکه بلژیک حدود نیم ساعت ۱۰ نفره بازی کرد، از نتیجه مساوی راضی بودید و آیا همه از این مساوی خوشحال بودند؟
راستش را بخواهید نمیتوانم بگویم خوشحال هستم. حداقل برای خودم یک حس دوگانه دارد. در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه آخر نسبت به جریان بازی و کنترلی که روی مسابقه پیدا کردیم، شرایط خیلی بهتر شد. منظورم همین است که در آن دقایق حتی میتوانستیم گل برتری را هم بزنیم. به همین خاطر نمیتوانم بگویم خوشحال بودم، اما با توجه به موقعیتهایی که بلژیک داشت و شانسهایی که ما در طول بازی ایجاد کردیم، مساوی نتیجه عادلانهای بود.
* مهمترین چالش تیم ملی در بازی با بلژیک چه بود؟
متأسفانه از روزی که به اینجا آمدیم چالشهای زیادی داشتیم و در این مدت به اندازه کافی درباره آن صحبت شده است. ما با تیم کامل به این مسابقات نیامدیم. بخش مدیریتی، بخش لجستیک و از همه مهمتر بخش رسانهایمان که در شرایط قبل، حین مسابقه و بعد از بازی میتوانستند خیلی به ما کمک کنند، کنارمان نبودند. این اعضا در تمام این سالها و در تورنمنتهای مختلف همراه ما بودند و هیچوقت مشکلی وجود نداشت، اما متأسفانه در این ۲ بازی کنار تیم نبودند.
از طرفی شرایط پروازی هم مناسب نبود. بازی با بلژیک ساعت ۱۲ ظهر برگزار شد، اما مجبور بودیم روز قبل پرواز کنیم. ریکاوری بعد از مسابقه خیلی مهم است، اما بلافاصله بعد از بازی، در حالی که بچهها خسته بودند، مجبور شدیم بار دیگر سوار هواپیما شویم و برگردیم.
البته این هم بخشی از فرهنگ ماست. قبلاً هم گفته بودم که ما همیشه در شرایط سخت عملکرد خوبی داشتهایم و نشان دادهایم چقدر یکدل و یکپارچه هستیم. فکر میکنم این ویژگی وجه مشترک همه ایرانیها در سراسر دنیاست. ما سعی کردیم در این ۲ بازی هم همین موضوع را نشان بدهیم. امیدوارم همین ذهنیت را برای بازی آخر حفظ کنیم، با این تفاوت که امیدوارم این بار اعضایی که کنارمان نبودند و واقعاً به حضورشان احتیاج داریم، همراه تیم باشند تا بتوانیم مثل یک تیم و مجموعه کامل وارد مسابقه شویم، نتایج خوبی بگیریم، دل مردم را شاد کنیم و به دنیا نشان بدهیم که ایرانیها صلحطلب هستند، دوست دارند از فوتبال و از لحظات لذت ببرند و این پیام را به بهترین شکل منتقل کنند. امیدوارم برای بازی با مصر با تیم کامل به سیاتل برویم تا هم شرایط خوبی داشته باشیم و هم نتیجه خوبی بگیریم.
* این چهارمین جام جهانی شماست. درباره حس حضورتان در این مسابقات و بازی مقابل بلژیک صحبت کنید.
بازی مقابل بلژیک دقیقاً همان حسی را برایم داشت که اولین بازیام در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل نیجریه داشت، با این تفاوت که آن زمان خیلی جوانتر بودم و فضای جام جهانی برایم کاملاً جدید بود و نمیدانستم باید چه انتظاری از این رقابتها داشته باشم.
خدا را واقعاً از اعماق وجودم شکر میکنم که این شانس را داشتم تا در چهار دوره جام جهانی برای تیم ملی کشورم بازی کنم. این افتخار بسیار بزرگی برای خودم، خانوادهام و بهخصوص پدر و مادرم است که همیشه عاشق تیم ملی بودهاند و فوتبال را با علاقه دنبال میکنند.
همیشه گفتهام تمام لحظاتی که در تیم ملی سپری میکنم برایم لذتبخش است. حالا وقتی این حضور در بزرگترین رویداد فوتبال جهان یعنی جام جهانی باشد، با تمام هیجان، عظمت و انتظاراتی که وجود دارد، قطعاً ارزش و لذت آن چند برابر میشود.
فشاری که همیشه از طرف هواداران و فوتبالدوستان در ایران وجود دارد، همیشه بالاست. اما از همان روز اولی که به تیم ملی آمدم این موضوع را حس کردم و همیشه سعی کردم بخش خوب آن را ببینم. تلاش کردم در هر مقطع، هر لحظه و هر نقشی که در تیم ملی داشتم، کمک کنم تیم نتیجه بگیرد، شرایط خوبی داشته باشد و از همه مهمتر بتوانیم در نهایت دل مردم ایران را، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، شاد کنیم. با تمام وجودم این کار را انجام دادم و خدا را شکر میکنم که این بار هم اینجا هستم، مقابل بلژیک در چنین بازی بزرگی به میدان رفتم و یک مسابقه خاطرهانگیز را تجربه کردم. همانطور که گفتم امیدوارم در ادامه تورنمنت، مقابل مصر و انشاءالله در روزهای بعدی هم حضور داشته باشیم و بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.
* در چهار جام جهانی که حضور داشتهاید، اگر بخواهید فقط یک لحظه یا یک مسابقه را انتخاب کنید، کدام را انتخاب میکنید؟
خیلی سخت است. یک نکتهای که کمتر درباره آن صحبت میشود این است که در جامهای جهانی گذشته، بازیهایی مثل آرژانتین را با وجود شکست در لحظه آخر، یا بازی با پرتغال که تا لحظه آخر برای صعود جنگیدیم، تجربه کردیم. شاید نتیجه را باختیم، اما مردم قدردان آن انرژی، آن تلاش و آن قلبی بودند که بچهها در زمین گذاشتند. این خیلی جذاب و لذتبخش است که مردم فقط نتیجه را نمیبینند، بلکه میبینند بازیکنان با تمام وجود برای کشورشان میجنگند.
البته برد همیشه لذت خاص خودش را دارد. پیروزی مقابل مراکش فوقالعاده بود و واقعاً از آن لذت بردیم. بازی با ولز هم با توجه به شرایطی که آن زمان داشتیم، بسیار جذاب بود و انرژی بعد از آن بازی واقعاً وصفنشدنی بود.
قطعاً بازی با بلژیک هم تازهترین خاطره من است. از نظر انرژی که بچهها در زمین گذاشتند و یکدلی و انسجامی که داشتیم، لذتبخش بود. اگر بخواهم از نگاه شخصی بگویم، کمتر به نتایج نگاه میکنم و از تکتک لحظات حضور در جام جهانی لذت بردهام. برای من، علاوه بر نتیجه، آن انرژی، لذت تلاش و تعهدی که در زمین میگذاریم، ارزشمندترین بخش این تجربه است.
* ایران مقابل مصر شانس صعود به مرحله بعد جام جهانی را برای اولین بار دارد. درباره این بازی و برنامه تیم ملی مقابل مصر صحبت کنید.
از نظر اهمیت این مسابقه فکر نمیکنم نیازی باشد من چیزی بگویم. همه میدانند چقدر این بازی مهم است و نتیجه گرفتن در آن تا چه اندازه میتواند برای فوتبال ایران ارزشمند باشد. فکر میکنم این فقط هدف بازیکنان و اعضای تیم نیست؛ همه فوتبالدوستان داخل و خارج از کشور و تمام کسانی که تیم ملی را دنبال میکنند، میدانند صعود به دور بعد چقدر میتواند اتفاق مهم باشد.
چیزی که در تیم میبینم این است که ذهنیت همه روی همین هدف متمرکز شده است. از دیروز که اولین روز ریکاوریمان بود، مدام این موضوع را تکرار میکنیم که هدف اصلیمان باید صعود باشد و همان انرژی، همان روحیه و همان خواستن که مقابل بلژیک داشتیم را به بازی با مصر منتقل کنیم.
قطعاً هیچ مسابقهای در جام جهانی قابل پیشبینی نیست. مصر تیم بسیار خوبی است، بازیکنان باکیفیتی دارد و بازی آسانی نخواهد بود. اما چیزی که در کنترل خودمان است این است که با تمام توان وارد زمین شویم و با تمام وجود برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنیم. این هدف مشترک همه ماست و همه میدانیم که این مسابقه تا چه اندازه برای فوتبال ایران اهمیت دارد.
مهم این است بچهها از لحاظ ذهنی، روحی و روانی آماده باشند. امیدوارم کل مجموعه کنارمان باشند تا با یکدلی برای این بازی آمادگی کامل داشته باشیم.
نظر شما