به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی روز گذشته بعد از پنجمین دور از مذاکرات که چهار روز به طول انجامید با میانجیگری آمریکا یک توافقنامه چارچوب امضا کردند. این توافق با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، ندی حماده سفیر لبنان در واشنگتن و یحیئیل لیتر سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور امضا شد.

سایت آمریکایی آکسیوس مدعی شد که این توافق شامل موارد زیر است:

لبنان و رژیم صهیونیستی از این طریق قصد خود را برای پایان دادن دائمی به درگیری ها و بررسی ریشه‌های آن اعلام می‌کنند.

آنها بر حق خود برای بهره بردن از صلح به عنوان دو دولت مستقل تاکید می‌کنند.

مسائل فیما بین از طریق مذاکرات مستقیم با میانجیگری و آمریکا حل و فصل خواهد شد.

دو طرف به یک فرآیند متقابل و مشروط برای استقرار ارتش لبنان و عقب نشینی نیروهای صهیونیستی متعهد می‌شوند.

جزئیات این فرآیند در پیوست امنیتی که در حال حاضر با حمایت آمریکا در حال تدوین است، گنجانده خواهد شد.

اجرای موفقیت‌آمیز سازوکارهای این توافق، راه را برای یک رابطه پایدار و صلح‌آمیز بین اسرائیل و لبنان هموار خواهد کرد!

ارتش لبنان به تدریج مسئولیت تحقق امنیت در مناطق آزمایشی را بر عهده خواهد گرفت تا انحصار سلاح در اختیار دولت را تضمین کند.

ارتش‌های لبنان و رژیم صهیونیستی در مورد دو منطقه آزمایشی اولیه برای شروع اجرای طرح مرحله‌ای توافق کرده‌اند.

بازسازی مناطق آسیب دیده پس از تأیید خلع سلاح گروه‌های مقاومت در مناطق تعیین شده آغاز خواهد شد.

بازگشت غیرنظامیان لبنانی پس از تأیید اقدامات امنیتی دولت لبنان امکان‌پذیر خواهد بود.

آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد، طبق این توافق رژیم صهیونیستی به اشغال «منطقه امنیتی» در محدوده به اصطلاح خط زرد در لبنان تا زمان خلع سلاح حزب‌الله و تا زمان رفع هرگونه تهدید از سمت لبنان ادامه خواهد داد.

یک منبع رسمی لبنانی در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که عقب‌نشینی از دو منطقه آزمایشی طبق یک جدول زمانی متوالی انجام خواهد شد.

مناطق آزمایشی کجا واقع شده‌اند؟

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود یکی از دو منطقه آزمایشی خارج از به اصطلاح «کمربند امنیتی» واقع شده است و دیگری در منطقه ای قرار دارد که ارتش اشغالگر آن را نمی‌خواهد.

وی اضافه کرد که رژیم صهیونیستی اجازه بازگشت مردم لبنان را به «منطقه امنیتی» تحت اشغال خود نخواهد داد و تا زمان خلع سلاح حزب‌الله در این منطقه باقی خواهد ماند. دو مقام صهیونیست به اکسیوس گفتند که یکی از این مناطق در شمال رودخانه لیتانی و دیگری در جنوب آن واقع شده است. همچنین آزادی عمل ارتش رژیم صهیونیستی در سراسر منطقه امنیتی برای از بین بردن هر نوع تهدیدی حفظ خواهد شد.

این توافق عملا اشغالگری رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان و تداوم تجاوزات این رژیم را تثبیت می کند.