به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که شانس حضور در جمع ۳۲ تیم برتر جام جهانی را داشت اما نتایج دیدارها به گونه ای رقم خورد که شاگردان امیر قلعه نویی موفق به صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی نشوند و از دور مسابقات کنار روند.

رسانه «ESPN» در این رابطه نوشت: در یکی از دراماتیک‌ترین دیدارهای جام جهانی ۲۰۲۶، بازی تیم‌های ملی اتریش و الجزایر با پایانی غیرقابل پیش‌بینی همراه شد؛ مسابقه‌ای که نه‌تنها سرنوشت دو تیم را تغییر داد، بلکه وضعیت تیم ملی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد.

در شرایطی که نتیجه تساوی ۲ بر ۲ می‌توانست صعود همزمان اتریش و الجزایر را رقم بزند، ریاض محرز در دقیقه ۹۳ موفق شد گل سوم الجزایر را به ثمر برساند تا معادلات صعود دستخوش تغییر شود.

در این لحظه، تیم ملی ایران که در کمپ تمرینی خود در تیخوانای مکزیک (۲۵۰۰ کیلومتر دورتر از محل برگزاری بازی الجزایر و اتریش) شرایط این مسابقه را دنبال می‌کرد، با این نتیجه بار دیگر به جمع تیم‌های صعودکننده به‌عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راه یافت؛ در حالی که در صورت تساوی، از رقابت‌ها حذف می‌شد.

اما این پایان ماجرا نبود؛ در وقت‌های تلف‌شده، ساچا کالاجدیچ، مهاجم بلندقد تیم ملی اتریش، در نخستین دقایق حضور خود در جام جهانی، با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند تا نتیجه ۳ بر۳ ثبت شود و ورق بار دیگر برگردد.

این گل موجب صعود مجدد اتریش و حذف دوباره برخی تیم‌ها از جمله ایران شد؛ شرایطی که به‌عنوان یکی از عجیب‌ترین و پرتنش‌ترین پایان‌های تاریخ جام جهانی توصیف شده است.

کارشناسان فوتبال این دیدار را نمونه‌ای کم‌نظیر از تأثیر نتایج همزمان بر سرنوشت تیم‌ها در ساختار جدید جام جهانی دانسته‌اند؛ جایی که تنها چند دقیقه می‌تواند مسیر یک تیم را از صعود به حذف تغییر دهد.