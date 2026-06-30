صعود دراماتیک مراکش به مرحله یک هشتم نهایی/ هلند هم حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال هلند و مراکش در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز سه‌شنبه ۹ تیر و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران با قضاوت ویلتون سامپایو و در ورزشگاه مونتری مکزیک به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک در وقت‌های قانونی و اضافه به پایان رسید. در ضربات پنالتی مراکش موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ هلند را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شود.

تساوی دو تیم در نیمه اول

هلند بازی را با مالکیت بیشتر توپ آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی با ارسال‌های بلند به سمت «برایان بروبی» سعی داشت خط دفاع مراکش را تحت فشار قرار دهد، اما مدافعان این تیم اجازه ایجاد موقعیت جدی را ندادند. در مقابل، مراکش به تدریج از فشار ابتدایی حریف خارج شد و حملات خطرناکی را روی دروازه نارنجی‌پوشان ترتیب داد.

در دقیقه ۲۰، «نیل العیناوی» با ضربه سری تماشایی دروازه هلند را تهدید کرد اما «بارت فربروخن» با واکنشی فوق‌العاده توپ را راهی کرنر کرد تا یکی از بهترین مهارهای نیمه نخست را به ثبت برساند.

چند دقیقه بعد نیز «اشرف حکیمی» با شوتی خطرناک دروازه هلند را هدف گرفت اما فربروخن بار دیگر با واکنشی مطمئن مانع از باز شدن دروازه تیمش شد.

در ادامه نیمه نخست، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و هر دو تیم با درگیری‌های فیزیکی فراوان سعی در از بین بردن برنامه‌های تاکتیکی یکدیگر داشتند. در دقیقه ۳۸ برخورد «یان پل فان هکه» با «نصیر مزراوی» باعث مصدومیت مدافع هلند و توقف چند دقیقه‌ای مسابقه شد.

در دقیقه ۴۴ نخستین شوت در چارچوب هلند توسط «میکی فن ده فن» زده شد که «یاسین بونو» با واکنشی دیدنی توپ را به کرنر فرستاد تا نیمه نخست بدون گل خاتمه یابد.

نیمه دوم؛ ضربه نهایی گاکپو

مراکش نیمه دوم را هجومی‌تر آغاز کرد و در دقیقه ۵۲ «اشرف حکیمی» با نفوذ از سمت راست و ضربه‌ای محکم تیرک افقی دروازه هلند را به لرزه درآورد؛ موقعیتی که می‌توانست گل نخست بازی باشد.

در دقیقه ۵۵ نیز «میکی فن ده فن» با سرعت بالا و تکلی به‌موقع، مانع از تک به تک شدن حکیمی با دروازه‌بان هلند شد. فشار حملات مراکش ادامه داشت و این تیم در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم بیش از ۸۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت، اما نتوانست از برتری خود استفاده کند.

«رونالد کومان» در دقیقه ۷۱ با ورود «ووت وخهورست» و «تون کوپماینرس» تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کرد؛ تصمیمی که خیلی زود نتیجه داد.

گل احساسی گاکپو

تنها یک دقیقه پس از این تعویض‌ها، هلند در دقیقه ۷۲ به گل رسید. «ووت وخهورست» با ضربه سر توپ را برای «کرایسنسیو سامرویل» مهیا کرد و این بازیکن نیز با پاسی دقیق، «کودی گاکپو» را در موقعیت گلزنی قرار داد تا مهاجم هلند با ضربه‌ای دقیق دروازه «یاسین بونو» را باز کند و نارنجی‌پوشان را یک بر صفر پیش بیندازد.

گاکپو پس از گلزنی به شدت تحت تأثیر احساسات قرار گرفت؛ اتفاقی که با توجه به خبر تلخ از دست دادن فرزند متولد نشده‌اش در روزهای اخیر، صحنه‌ای احساسی را در ورزشگاه رقم زد.

پس از گل، مراکش با انجام چند تعویض از جمله ورود «انس صلاح‌الدین»، «گسیم یاسین» و «سمیر المرابط» تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما خط دفاع هلند با رهبری «ویرجیل فن دایک» عملکردی کم‌اشتباه داشت.

در دقیقه ۸۵ ضدحمله خطرناک هلند با ارسال «دنزل دومفریس» به نتیجه نرسید و در سوی مقابل نیز فن دایک با دخالتی به‌موقع، حمله «اسماعیل صیباری» را خنثی کرد تا برتری هلند حفظ شود.

شوک مراکش در وقت‌های تلف‌شده؛ دیوپ کار را به تساوی کشاند

در حالی که هلند در دقایق پایانی برای حفظ برتری خود عقب کشیده بود، «رونالد کومان» در دقیقه ۸۷ دو تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد و «کوئینتن تیمبر» به جای «رایان گراونبرخ» و «یورل هاتو» به جای «میکی فن‌ ده‌ فن» وارد زمین شدند. در سوی مقابل نیز «محمد وهبی» با به میدان فرستادن «شمس‌الدین طالبی» به جای «بلال الخنوس» آخرین تلاش خود را برای تغییر نتیجه انجام داد.

شاگردان محمد وهبی در دقایق پایانی فشار خود را افزایش دادند و در حالی که هلند با تجمع نفرات در زمین خود به دنبال حفظ نتیجه بود، سرانجام در نخستین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده به گل تساوی دست یافت.

در دقیقه ۱+۹۰، «شمس‌الدین طالبی» با ارسال دقیق از جناح چپ، توپ را به محوطه جریمه هلند فرستاد و «عیسی دیوپ» مدافع پیش‌تاخته مراکش با فراری هوشمندانه از پشت سر «ویرجیل فن‌دایک» و ضربه سری دقیق، توپ را وارد دروازه هلند کرد تا بازی با نتیجه یک بر یک مساوی شود و امیدهای مراکش برای صعود زنده بماند.

پس از این گل، مراکش با روحیه‌ای مضاعف حملات خود را ادامه داد و در دقیقه ۴+۹۰ نیز آمار جالبی به ثبت رسید؛ شاگردان محمد وهبی سومین گل خود در ۱۵ دقیقه پایانی نیمه دوم جام جهانی را به ثمر رساندند و از این حیث تنها کانادا عملکرد بهتری داشت.

در دقیقه ۶+۹۰، هلند تلاش کرد بار دیگر از جناح راست خطرساز شود اما حرکت کرایسنسیو سامرویل با تکل به‌موقع نصیر مزراوی متوقف شد تا مدافع مراکش اجازه خلق موقعیت جدی را ندهد.

در نهایت این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

وقت‌های اضافه

پس از آغاز وقت‌های اضافه، بازیکنان هلند که هنوز تحت تأثیر گل تساوی دیرهنگام مراکش بودند، بازی را هجومی آغاز کردند. در دقیقه ۹۴، فرنکی دی‌یونگ در یکی از حملات تیمش با اعلام خطا از سوی داور مواجه شد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید هافبک هلند همراه شد، چرا که او معتقد بود برخوردش با سفیان رحیمی خطا نبوده است.

در دقیقه ۹۶، خطرناک‌ترین موقعیت وقت اضافه برای مراکش به وجود آمد. سفیان رحیمی پس از عبور از چند مدافع هلند، در موقعیتی ایده‌آل و از فاصله‌ای نزدیک دروازه را هدف گرفت اما بارت فربروخن با واکنشی استثنایی ضربه مهاجم مراکش را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا امیدهای هلند برای صعود همچنان زنده بماند.

با گذشت دقایق، شاگردان رونالد کومان که وقت اضافه را هجومی آغاز کرده بودند، به تدریج عقب نشستند و با حفظ آرایش دفاعی، بیشتر به کنترل بازی پرداختند تا از دریافت گل دوم جلوگیری کنند.

در دقیقه ۱۰۲ نیز ووت وخهورست با پرس مؤثر مدافعان مراکش توپ را تصاحب کرد و قصد داشت ضدحمله‌ای سریع را شکل دهد، اما برخورد اتفاقی توپ با دست این مهاجم باعث شد داور بازی را متوقف کرده و خطا را به سود مراکش اعلام کند. بدین ترتیب، بازی همچنان با تساوی یک بر یک دنبال شد و دو تیم برای رسیدن به گل برتری به تلاش خود ادامه دادند.

در دقیقه ۱۱۰، داور مسابقه سرانجام پس از قضاوتی که در طول بازی کمتر با اعلام خطا همراه بود، برخورد دنزل دامفریس را که با هل دادن از پشت متوقف شده بود، خطا اعلام کرد و یک ضربه آزاد به سود هلند گرفت.

یک دقیقه بعد، رونالد کومان نخستین تعویض خود در نیمه دوم وقت اضافه را انجام داد و مارتن دی‌رون را به جای فرنکی دی‌یونگ که به دلیل دوندگی فراوان کاملاً خسته به نظر می‌رسید، راهی میدان کرد.

در دقیقه ۱۱۲ نیز کودی خاکپو، گلزن هلند، به دلیل گرفتگی عضلات روی زمین افتاد و به کادر فنی تیمش اعلام کرد که قادر به ادامه بازی نیست. به همین دلیل، کومان تصمیم گرفت جاستین کلایورت را برای دقایق پایانی آماده ورود به زمین کند.

در ادامه و در دقیقه ۱۱۵، کرایسنسیو سامرویل پس از برخورد با اناس صلاح‌الدین روی زمین افتاد و بازیکنان هلند انتظار اعلام خطا داشتند، اما ویلتون سامپایو داور برزیلی مسابقه دستور به ادامه بازی داد.

کلارنس سیدورف اسطوره فوتبال هلند و مشاور سابق باشگاه استقلال هم این بازی را از نزدیک تماشا کرد.

در نهایت این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در ضربات پنالتی مراکش با نتیجه ۳ بر ۲ هلند را شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.