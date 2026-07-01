تغییر سرمربی در اختیار فدراسیون است/ تیم ملی در جام‌ جهانی درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در حاشیه ورود تیم ملی فوتبال به ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت‌های جام جهانی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست با نمایش‌های قابل قبول، دل مردم ایران را شاد کند. بازیکنان، اعضای کادر فنی و همه دست‌اندرکاران با تمام توان برای موفقیت فوتبال ایران تلاش کردند و جای قدردانی دارند.

وی با تمجید از عملکرد سرمربی تیم ملی افزود: از زحمات امیر قلعه‌نویی باید صمیمانه تشکر کنم. ایشان به همراه کادر فنی تلاش زیادی برای آماده‌سازی تیم انجام دادند و معتقدم تیم ملی در این دوره از مسابقات عملکرد درخشانی داشت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین از رئیس فدراسیون فوتبال تقدیر کرد و گفت: از اقداماتی که مهدی تاج و مجموعه فدراسیون فوتبال برای فراهم کردن شرایط مناسب تیم ملی انجام دادند نیز باید تشکر کرد. بدون شک این موفقیت حاصل همدلی و همکاری همه ارکان فوتبال کشور بود.

اسبقیان با اشاره به حمایت دولت از تیم ملی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز هیئت دولت نیز آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به صورت رسمی از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران تقدیر و تشکر کردند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های ملی‌پوشان و جایگاه فوتبال در میان مردم و مسئولان کشور است.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای فوتبال ایران گفت: از تمامی بازیکنان، کادر فنی، مسئولان فدراسیون و همه کسانی که برای سربلندی نام ایران در جام جهانی تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این مسیر موفقیت در آینده نیز ادامه داشته باشد.

اسبقیان اظهار داشت: بازیکنان تیم ملی در این رقابت‌ها جنگیدند و با تمام وجود برای سربلندی ایران تلاش کردند. شرایطی که تیم ملی در آن وارد جام جهانی شد، شرایطی کاملاً جنگی بود و نظام سلطه دوست نداشت پرچم جمهوری اسلامی ایران در کالیفرنیا به اهتزاز درآید، اما ملی‌پوشان با وجود اینکه دیدارهای تدارکاتی مناسبی هم نداشتند، جانانه در زمین مسابقه حاضر شدند و تمام توان خود را به کار گرفتند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی فوتبال ایران افزود: بدون تردید فدراسیون فوتبال برای حضور موفق در جام ملت‌های آسیا برنامه‌های خود را تدوین کرده است و وزارت ورزش و جوانان نیز این برنامه‌ها را به طور جدی پیگیری می‌کند. همچنین تیم امید ایران نیز خود را برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن آماده می‌کند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، نتایج خوبی در این رقابت‌ها به دست آید.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان درباره شایعات مربوط به احتمال تغییر در کادر فنی تیم ملی نیز گفت: ما در مدیریت فدراسیون فوتبال و مسائل فنی این مجموعه دخالتی نمی‌کنیم. تصمیم‌گیری درباره کادر فنی و هرگونه تغییر روی نیمکت تیم ملی بر عهده فدراسیون فوتبال است و این موضوع در حیطه وظایف وزارت ورزش و جوانان قرار ندارد.