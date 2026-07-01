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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

شروین اسبقیان عنوان کرد؛

تغییر سرمربی در اختیار فدراسیون است/ تیم ملی در جام‌ جهانی درخشید

تغییر سرمربی در اختیار فدراسیون است/ تیم ملی در جام‌ جهانی درخشید

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش گفت: عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی قابل قبول بود اما فدراسیون فوتبال در مورد سرمربی تصمیم خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در حاشیه ورود تیم ملی فوتبال به ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت‌های جام جهانی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست با نمایش‌های قابل قبول، دل مردم ایران را شاد کند. بازیکنان، اعضای کادر فنی و همه دست‌اندرکاران با تمام توان برای موفقیت فوتبال ایران تلاش کردند و جای قدردانی دارند.

وی با تمجید از عملکرد سرمربی تیم ملی افزود: از زحمات امیر قلعه‌نویی باید صمیمانه تشکر کنم. ایشان به همراه کادر فنی تلاش زیادی برای آماده‌سازی تیم انجام دادند و معتقدم تیم ملی در این دوره از مسابقات عملکرد درخشانی داشت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین از رئیس فدراسیون فوتبال تقدیر کرد و گفت: از اقداماتی که مهدی تاج و مجموعه فدراسیون فوتبال برای فراهم کردن شرایط مناسب تیم ملی انجام دادند نیز باید تشکر کرد. بدون شک این موفقیت حاصل همدلی و همکاری همه ارکان فوتبال کشور بود.

اسبقیان با اشاره به حمایت دولت از تیم ملی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز هیئت دولت نیز آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به صورت رسمی از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران تقدیر و تشکر کردند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های ملی‌پوشان و جایگاه فوتبال در میان مردم و مسئولان کشور است.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای فوتبال ایران گفت: از تمامی بازیکنان، کادر فنی، مسئولان فدراسیون و همه کسانی که برای سربلندی نام ایران در جام جهانی تلاش کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این مسیر موفقیت در آینده نیز ادامه داشته باشد.

اسبقیان اظهار داشت: بازیکنان تیم ملی در این رقابت‌ها جنگیدند و با تمام وجود برای سربلندی ایران تلاش کردند. شرایطی که تیم ملی در آن وارد جام جهانی شد، شرایطی کاملاً جنگی بود و نظام سلطه دوست نداشت پرچم جمهوری اسلامی ایران در کالیفرنیا به اهتزاز درآید، اما ملی‌پوشان با وجود اینکه دیدارهای تدارکاتی مناسبی هم نداشتند، جانانه در زمین مسابقه حاضر شدند و تمام توان خود را به کار گرفتند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی فوتبال ایران افزود: بدون تردید فدراسیون فوتبال برای حضور موفق در جام ملت‌های آسیا برنامه‌های خود را تدوین کرده است و وزارت ورزش و جوانان نیز این برنامه‌ها را به طور جدی پیگیری می‌کند. همچنین تیم امید ایران نیز خود را برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن آماده می‌کند و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، نتایج خوبی در این رقابت‌ها به دست آید.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان درباره شایعات مربوط به احتمال تغییر در کادر فنی تیم ملی نیز گفت: ما در مدیریت فدراسیون فوتبال و مسائل فنی این مجموعه دخالتی نمی‌کنیم. تصمیم‌گیری درباره کادر فنی و هرگونه تغییر روی نیمکت تیم ملی بر عهده فدراسیون فوتبال است و این موضوع در حیطه وظایف وزارت ورزش و جوانان قرار ندارد.

کد مطلب 6876855
مهدی مرتضویان

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