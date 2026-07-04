پوشش زنده مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب؛ نمایش قدرت مردم ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه های منطقه و جهان به ویژه رسانه های کشورهای عربی با تمرکز بر اخبار مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران به پوشش حضور گسترده مردم در این مراسم پرداختند.

آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین با انتشار پیامی ضمن اشاره به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، بر تداوم راه و مسیر ایشان توسط آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد.

آیت‌الله شیخ قاسم تصریح کرد که آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اکنون هدایت جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و همان راه و هدفی را دنبال می‌کند که امام خمینی و رهبر شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، برای آن تلاش کردند.

وی افزود: رهبری امام خمینی و رهبر شهید درهای خیر را به روی جهانیان گشود و درهای شر را مسدود کرد.

آیت الله شیخ عیسی قاسم در توصیف رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: امت، امروز فقیه بزرگ، انقلابی سلحشور، سیاستمدار خبره و رهبر حکیم و مخلصی را بدرقه می‌کند که در زمره بندگان صادق خدا بود.

رسانه روسی ریانووستی، تصاویر اختصاصی از حضور مردمی در تهران برای وداع با رهبر شهید انقلاب پخش کرد. این رسانه روسی گزارش داد: مقامات ایران برآورد کرده اند که حدود ۱۵ میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند.

سایت قطری عربی ۲۱ نوشت: طبق برنامه رسمی، روز اول مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران به استقبال از هیئت‌های رسمی و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مختلف اختصاص داده شده بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد این مراسم بزرگ در واقع یک رویداد بین‌المللی و نه صرفاً یک مراسم داخلی است. با برگزاری مراسم وداع در این مکان، در واقع ایران به دنبال پیوند دادن لحظه کنونی با میراث جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن ادامه مسیر انقلاب این کشور است که از سال ۱۹۷۹ آغاز شد.

میدل‌ایست مانیتور در گزارشی تحلیلی، مراسم تشییع رهبر شهید ایران را فراتر از یک آیین مذهبی ارزیابی کرد و نوشت این مراسم، نمادی از تداوم مقاومت و بازتاب‌دهنده شکاف عمیق بین نگاه غرب و جنوب جهانی است.

به روایت این رسانه انگلیسی‌زبان مراسم مذکور صرفاً یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه مانیفستی ژئوپلیتیکی و یک همه‌پرسی‌ درباره امپریالیسم است.



رسانه چینی ساوت چاینا مورنینگ پست نیز در پوشش مراسم تشییع رهبر شهید ایران نوشت که این رویداد که میلیون‌ها ایرانی را به خیابان‌ها آورد، نمایش قدرت در برابر دشمنان جمهوری اسلامی است.

این رسانه به مشاهدات خبرنگاران خارجی حاضر در مراسم نیز اشاره کرد و نوشت که خبرنگار خبرگزاری فرانسه از محل شاهد بود که هزاران عزادار با در دست داشتن پرچم‌های سرخ که نماد انتقام است، در صحن مصلای بزرگ تهران گرد هم آمدند و در انتظار ورود تابوت رهبر شهید ایستادند. شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «انتقام، انتقام» در محل طنین‌انداز شد.

نماینده پوتین: در کنار مردم ایران، سوگوار فقدان رهبر شهید هستیم

دیمیتری مدودف معاون دبیر شورای امنیت روسیه که به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور این کشور در مراسم وداع با رهبر شهید ایران در تهران شرکت کرد، ضمن انتشار فیلمی از حضور خود، در پیامی در فضای مجازی نوشت: از جانب مقامات و مردم روسیه، عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به مناسبت شهادت رهبر معظم ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، ابراز می‌کنم. ما در کنار مردم ایران سوگوار این ضایعه بزرگ هستیم.



شبکه آلمانی دویچه‌وله نیز از صحنه‌ای روایت کرد که میلیون‌ها ایرانی را در مصلای تهران گرد هم آورد؛ عزادارانی با پرچم‌های سرخ که در میان شعار و اشک، تابوت رهبر شهیدشان را در آغوش گرفتند.

واکنش مقام سابق اسرائیل به حضور چهره های نظامی در مراسم تشییع

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دنی سیترینویتز، رئیس سابق شاخه ایران در سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایرانی‌ها در طول مراسم تشییع رهبر فقید این کشور تهدیدات احتمالی از هوا و زمین را بررسی می کنند. آنها نمی خواهند هیچ ریسکی کنند و به همین دلیل تدابیر امنیتی را در تمام سطوح و زمینه ها اتخاذ کردند.

وی اضافه کرد که حضور چندین مقام ایرانی از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع نشان می‌دهد که ایرانی‌ها با وجود آگاهی از خطرات، به اقدامات امنیتی خود اطمینان دارند.

تشییع نمادین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نیجریه

مردم مسلمان نیجریه در شهر زاریا و اطراف آن مراسم تشییع نمادینی را برای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای برگزار کردند.

در این مراسم هزاران نفر از اهالی مسلمان و شیعه این شهر و مناطق اطراف شرکت داشتند.

آمادگی کربلای معلی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید

قاسم الیساری رئیس شورای استانداری کربلای معلی اعلام کرد که این اقدامات لازم در این استان برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید ایران اتخاذ شده است.

پیشتر نیز دفتر نخست وزیر عراق به همه واحدهای اداری و وزارتخانه‌ها دستور داد تا اتوبوس‌هایی را برای حمل و نقل شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی فراهم کنند.

روایت خبرنگار «سی‌ان‌ان» از وداع مردم ایران با رهبر شهید

«فردریک پلیتگن» خبرنگار اعزامی شبکه سی‌ان‌ان که برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور دارد، گزارش داد که «از نخستین ساعات صبح شنبه، هزاران عزادار با حضور در مصلای امام خمینی(ره) برای وداع با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده ایشان گرد هم آمدند.»

به گفته خبرنگار سی‌ان‌ان تهران خود را برای یکی از بزرگ‌ترین مراسم‌های تشییع در تاریخ معاصر ایران آماده کرده است؛ آیینی که طی چند روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در آن حضور یابند.

خبرنگار سی‌ان‌ان در توصیف حال‌وهوای مراسم نوشت که عزاداران با لباس‌های مشکی، پرچم‌های ایران، تصاویر رهبر شهید و دسته‌های گل سفید در مصلی حاضر شدند. حاضران در گرمای بیش از ۳۶ درجه سانتی‌گراد با سینه‌زنی، نوحه‌خوانی و قرائت شعارهای مذهبی به پیکر رهبر شهید ادای احترام کردند و برای کاهش گرمای هوا، سامانه‌های مه‌پاش در محل مراسم فعال بود.

شبکه سی‌ان‌ان همچنین به نقل از خبرنگاران حاضر در محل و خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که جمعیت به طور هماهنگ شعار «حرف ما یکی است؛ انتقام، انتقام» سر می‌داد. همچنین شماری از شرکت‌کنندگان تأکید کردند حضورشان در مراسم، نشانه پایبندی به کشور، دین و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

بنابر گزارش سی‌ان‌ان یکی از عزاداران گفت برای وداع با «رهبر محبوبش» آمده و هرگز تصور نمی‌کرد چنین روزی را ببیند. فرد دیگری که از تبریز به تهران سفر کرده بود نیز حضور خود را اعلام آمادگی برای دفاع از کشور و دین توصیف کرد.

سی‌ان‌ان همچنین از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در سطح تهران خبر داد و نوشت که همزمان با برگزاری مراسم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره هرگونه اقدام احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داده و تأکید کرده است که هرگونه «اشتباه محاسباتی» با پاسخی قاطع روبه‌رو خواهد شد.

وب‌سایت راشاتودی انگلیسی در گزارشی نوشت که مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه در تهران آغاز شده و قرار است طی چند روز آینده با برگزاری مراسم‌های گوناگون در شهرهای مختلف ادامه یابد.



بر اساس این گزارش، پیکر رهبر شهید در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) قرار گرفته و هزاران نفر از مردم، مسئولان، شخصیت‌های مذهبی و هیئت‌های خارجی برای ادای احترام در محل مراسم حضور یافته‌اند.



راشاتودی این مراسم را یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای عمومی تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده و نوشته است که دولت ایران انتظار دارد میلیون‌ها نفر در آیین‌های تشییع و وداع شرکت کنند.



به نوشته راشاتودی پیکر رهبر شهید پس از برگزاری مراسم تهران، برای ادامه آیین‌های سوگواری به شهرهای دیگر ایران و همچنین برخی اماکن مقدس در عراق منتقل خواهد شد و در پایان، در شهر مشهد به خاک سپرده می‌شود.



راشاتودی همچنین با اشاره به فضای سوگواری در سراسر ایران گزارش داد که مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود. به نوشته این رسانه، مقامات ایرانی این آیین را نمادی از همبستگی ملی و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌دانند.

شبکه سی ان ان نیز در گزارشی تاکید کرد: مصلای تهران مملو از اشک‌ها و شعارهای انتقام در مراسم وداع با رهبر شهید است. عزاداران با پیکر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در تهران وداع کردند و شعارهای انتقام از آمریکا سر دادند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: شعارها فقط یک چیز را می‌گویند: «انتقام».

خبرگزاری فرانسه نیز در پوشش خبری آغاز مراسم بدرقه آقای شهید ایران گزارش داد: مردم صبورانه منتظر بودند خود را به مراسم برسانند و این مراسم آغاز شود.

خبرنگار این خبرگزاری با توصیف جمعیتی که برخی از آنان پرچم‌های سرخ با نوشته شهید در دست داشتند، گزارش داد: چندین هزار عزادار امروز، پیش از شروع رسمی مراسم تشییع در مصلی که مکانی سیاسی و فرهنگی است، حضور یافتند. برخی چندین کیلومتر برای رسیدن به محل پیاده آمده بودند.

بخش عربی شبکه روسی آر تی گزارش داد: جمعیت گسترده ای از مردم ایران در حال حاضر در مصلای تهران حاضر شده اند تا در مراسم وداع با پیکر رهبر فقید این کشور شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی خواهان گرفتن انتقام خون رهبر فقید ایران شدند.

در این گزارش آمده است: درهای مصلای تهران از نخستین ساعات بامداد امروز به روی مردم ایران برای شرکت در مراسم وداع با پیکر رهبر فقید باز شده است.

هزاران تن از مردم خود را به مصلی می رسانند تا در مراسم وداع شرکت کنند.

شبکه المنار در گزارشی با پوشش زنده این مراسم تاکید کرد که مردم ایران از نخستین ساعات بامداد امروز خود را به محل برگزاری مراسم وداع در مصلای تهران رساندند.

درهای مصلی همزمان با پخش اذان صبح به روی شرکت کنندگان در این مراسم باز شد و آنها نماز صبح را به جماعت اقامه کردند. همزمان با آغاز مراسم نیز پرچم سرخی با عبارت یا لثارات الحسین(ع) بر فراز مصلی برافراشته شد.

شبکه المیادین نیز در خبری نوشت: برای دومین روز، مراسم مردمی تشییع پیکر رهبر شهید ایران در تهران آغاز شد.

شبکه المسیره نیز با پخش مستقیم مراسم وداع از آغاز این مراسم در تهران خبر داد.

شبکه قدس نیز با انتشار گزارشی به دومین روز برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در تهران اشاره کرد.گزارش شبکه الجزیره از مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران

همچنین شبکه العهد به پوشش لحظه به لحظه اخبار مربوط به مراسم وداع با پیکر رهبر شهید ایران پرداخت.

سایت شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در تهران نوشت: ایران برآورد می کند که شاهد برگزاری بزرگترین مراسم تشییع در تاریخ این کشور باشد. اولین روز از این مراسم، پنجشنبه با قرار دادن تابوت رهبر فقید در مقابل جمعیتی از مردم آغاز شد. شعارهای عزاداری در منطقه طنین‌انداز شد و برخی از حاضران به سمت جمعیت گل پرتاب کردند.

همچنین مقامات ایرانی از جمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به پیکر رهبر فقید ادای احترام کردند. مشارکت بین‌المللی در این مراسم به سه سطح تقسیم می شود؛ نخست، عموم مردم که از سراسر جهان به تهران آمده اند. دوم، چهره‌های برجسته، دانشگاهیان، علمای دینی، نمایندگان رسانه‌ها و اعضای گروه‌های مقاومت و سوم، هیئت‌های رسمی.

روز گذشته مراسم مذکور شاهد ورود چندین مقام عالی‌رتبه به مسجد امام خمینی برای وداع با پیکر رهبر فقید از جمله نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و میخائیل کاولیشویلی، رئیس جمهور گرجستان بود.