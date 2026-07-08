چهره ۸ تیم مرحله چهارم نهایی مشخص شدند/ برنامه دیدارهای حساس جام

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز چهارشنبه ۱۷ تیر به اتمام رسید تا تیم‌های راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات مشخص شوند.

بر این اساس فرانسه و مراکش در اولین بازی این مرحله شامگاه پنج شنبه ۱۸ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.

تیم های ملی اسپانیا و بلژیک شامگاه جمعه ۱۹ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند و برنده این دو بازی در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

بامداد یکشنبه ۲۱ مرداد هم دو بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی برگزار می شود که بر این اساس تیم های ملی نروژ و انگلیس از ساعت ۰۰:۳۰ و سوئیس و آرژانتین از ساعت ۰۴:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند تا تکلیف دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی مشخص شود.