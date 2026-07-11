یک پیشکسوت در کادر فنی پرسپولیس/ وظایف مربیان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار درباره ترکیب کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: تصمیم گرفتیم از پیشکسوتان باشگاه استفاده کنیم و رضا جباری را به عنوان مربی مهاجمان به کادر فنی اضافه کنیم، چرا که اعتقاد دارم برای هر پست باید یک مربی متخصص در کنار تیم حضور داشته باشد.

وی درباره نقش کریم باقری نیز گفت: کریم باقری مسئولیت کار با هافبک‌ها را بر عهده خواهد داشت. او در دوران بازی هم هافبکی بود که هم توانایی گلزنی داشت و هم در کارهای دفاعی عملکرد بسیار خوبی ارائه می‌کرد.

سرمربی پرسپولیس در ادامه با اشاره به سایر اعضای کادر فنی افزود: علیرضا محمد نیز در بخش دفاعی به ما کمک خواهد کرد.

تارتار همچنین درباره حضور حسین اینانلو در کادر فنی گفت: وی حدود ۱۳ یا ۱۴ سال است که با من همکاری می‌کند و در تمام این سال‌ها در کنارم بوده است. البته در مقطعی نیز با پرسپولیس قرارداد داشت و حتی در زمان مدیریت امیر عابدینی و هدایت علی پروین، از تیم بانک ملی به پرسپولیس آمد و یک سفر خارجی هم همراه تیم داشت.

وی با تمجید از عملکرد مربی دروازه‌بان‌های تیمش خاطرنشان کرد: اگر به شاگردان اینانلو نگاه کنید، متوجه کیفیت کار او می‌شوید. او در سال‌های اخیر در معرفی و پیشرفت دروازه‌بانان جوان نقش مهمی داشته و در احیای گلرهایی مانند حبیب فرعباسی و افشار صداقت تأثیرگذار بوده است. همچنین در مقاطع مختلف با دروازه‌بانانی مانند احمد گوهری و محمدرضا اخباری نیز همکاری کرده و عملکرد موفقی داشته است.