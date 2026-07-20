آرمین سهرابیان به سپاهان پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین سهرابیان مدافع فصل گذشته تیم فوتبال استقلال با عقد قراردادی یک‌ساله به سپاهان اصفهان پیوست تا از فصل آینده پیراهن طلایی‌پوشان را بر تن کند.

سهرابیان که در فصل گذشته یکی از بازیکنان استقلال بود، پس از پایان همکاری با آبی‌پوشان و در شرایطی که درباره آینده‌اش گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شده بود، در نهایت با مدیران سپاهان به توافق رسید و قرارداد خود را به مدت یک فصل امضا کرد.

سپاهان که خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند، با جذب این مدافع باتجربه به دنبال تقویت خط دفاعی خود است. سهرابیان نیز پس از تجربه بازی در استقلال، حالا چالش جدیدی را در جمع شاگردان محرم نویدکیا آغاز خواهد کرد.