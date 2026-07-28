مهدی طارمی از حضور در لیگ برزیل انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه واسکو دوگاما در حالی به دنبال تقویت خط حمله خود است که نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم المپیاکوس یونان در فهرست گزینههای این باشگاه قرار گرفته بود اما طبق اطلاعات بهدستآمده، این بازیکن تمایلی برای بازی در فوتبال برزیل در مقطع فعلی ندارد.
رسانه «globo» برزیل نوشت: واسکو دوگاما همزمان در تلاش است مذاکرات خود برای جذب نلسون دئوسا و سانتیاگو سوسا را نهایی کند و در کنار آن، جذب یک مهاجم را نیز در اولویت قرار داده است. یکی از نامهایی که به فهرست گزینههای این باشگاه اضافه شده، مهدی طارمی بوده اما بررسیها نشان میدهد مهاجم ایرانی علاقهای به انتقال به فوتبال برزیل ندارد.
طارمی در حال حاضر بازیکن المپیاکوس یونان است و مورد تأیید مدیران بخش فوتبال واسکو قرار دارد. این مهاجم ایرانی همچنین برای آدِمار لوپس مدیر ورزشی واسکو و پدرو امانوئل سرمربی این تیم، بازیکنی شناختهشده محسوب میشود؛ چرا که این دو نفر پیشتر در باشگاه پورتو فعالیت داشتهاند و طارمی دوران موفقی را در این تیم سپری کرده است.
مهاجم تیم ملی ایران در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ در ۱۸۲ بازی با پیراهن پورتو، ۱۳۸ بار در گلها نقش مستقیم داشت (گل یا پاس گل). درخشش او در فوتبال پرتغال باعث شد راهی اینتر میلان شود، اما در این تیم بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره خط حملهای متشکل از مارکوس تورام و لائوتارو مارتینس مورد استفاده قرار گرفت.
طارمی که همراه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت، اکنون وارد آخرین سال قراردادش با المپیاکوس شده است. یکی از موانع اصلی برای انتقال او به واسکو، دستمزد بالای این مهاجم در فوتبال اروپا عنوان شده است. طارمی در سال ۲۰۲۵ نیز مذاکراتی با باشگاه بوتافوگو برزیل داشت، اما این انتقال به دلیل مسائل مالی به نتیجه نرسید.
پست مهاجم نوک به اولویت جدید واسکو دوگاما در بازار نقلوانتقالات تبدیل شده است. این تیم در حال حاضر برنر و اسپینلی را در اختیار دارد، اما عملکرد این دو بازیکن در فصل جاری رضایتبخش نبوده است. مدیران واسکو آماده مذاکره برای فروش برنر در پنجره نقلوانتقالات فعلی هستند و همزمان به دنبال جذب مهاجمی جدید برای حضور در ترکیب اصلی در نیمه دوم فصل هستند.
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