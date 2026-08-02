به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عرباول ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان از تخصیص ۲۷۲ میلیارد تومان اعتبار استانی و ملی به حوزه محیطزیست استان طی سالهای ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به اینکه ۱۴۲ میلیارد تومان از این مبلغ از محل اعتبارات استانی تأمین شده است، افزود: ۱۳۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات ملی به طرح حفاظت از تالاب هامون اختصاص یافته که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است. بخشی از این منابع صرف مدیریت چالشهای زیستمحیطی، حفاظت از منابع طبیعی و اجرای برنامههای مرتبط با مناطق تحت مدیریت محیطزیست شده است.
عرباول با اشاره به سفر استانی رئیسجمهور در سال گذشته، از پیشبینی یک پروژه محیطزیستی بهعنوان یکی از مصوبات آن سفر در منطقه سیستان خبر داد که تأمین اعتبار آن بر عهده استان قرار گرفته است.
وی به سند اجرای توسعه سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این سند در پایان سال گذشته ابلاغ شد و بر اساس ماده ۳۲ آن، سازمان حفاظت محیطزیست موظف است مناطق تحت مدیریت خود را برای توسعه بخشهایی مانند کشاورزی بازنگری کند. با توجه به سپری شدن مهلت ۶ ماهه، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان استان و ستاد سازمان برای تسریع در این فرایند ارائه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه بسته شماره ۱۰ از بستههای سیزدهگانه سند توسعه به محیطزیست اختصاص دارد، تصریح کرد: برای اجرای این بسته، ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که شامل احداث بادشکن، طرحهای هلالی آبگیر، تجهیزات محیطبانی و سامانههای پایش است. ۹۰ میلیارد تومان از این مبلغ از محل مصوبات سفر رئیسجمهور تأمین شده که بهصورت مساوی میان محیطزیست و منابع طبیعی تقسیم شده است.
درخواست کارگروه ملی برای هامون و جازموریان
عرباول با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی کنترل ریزگردهای منطقه سیستان، گفت: بر اساس مطالعات انجامشده، ۲۶ کانون گردوغبار در این منطقه شناسایی شده که بخش عمدهای از آنها در بستر تالاب هامون قرار دارند. منطقه سیستان به چهار تونل گردوغبار تقسیمبندی شده که تونل شماره سه با میانگین ۸۱ نفر در هکتار جمعیت متأثر، بهعنوان اولویت اصلی تثبیت کانونها انتخاب شده است.
وی تأکید کرد: راهکارهای کنترل ریزگردها صرفاً محدود به تأمین آب نیست و روشهای زیستی، مکانیکی، شیمیایی و ترکیبی برای هر کانون بحرانی بر اساس اولویت و جمعیت تحت تأثیر طراحی شده است. اجرای این برنامه تنها بر عهده محیطزیست نیست و همه دستگاههای اجرایی باید مشارکت کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خواستار تشکیل کارگروه ملی برای احیای تالاب هامون شد و گفت: احیای هامون بدون مدیریت ورودی آب ممکن نیست، اما در کنار حقابه، باید برنامه اجرایی برای کنترل گردوغبار داشت. همچنین درباره تالاب جازموریان با وسعت ۳۸۰ هزار هکتار که شهرستانهای ایرانشهر، دلگان و فنوج را تحت تأثیر قرار میدهد، نیاز به برنامهریزی مشترک میان استانهای مرتبط داریم.
وی بر لزوم استفاده از اعتبارات ملی، مدیریت بحران و سایر ردیفهای مرتبط برای اجرای کامل این برنامهها تأکید کرد.
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