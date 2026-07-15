به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با قضاوت اسماعیل الفاتح آمریکایی در ورزشگاه آتلانتا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود آرژانتین خاتمه یافت.

به این ترتیت تیم های ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه نیویورک آمریکا به مصاف هم می روند و تیم های فرانسه و انگلیس در دیدار رده بندی بامداد یکشنبه و از ساعت ۰۰:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند.

تساوی دو تیم در نیمه اول

این بازی از همان دقایق ابتدایی با برخوردهای فیزیکی و درگیری‌های متعدد میان بازیکنان دو تیم آغاز شد. در دقیقه ۲، لئاندرو پاردس با خطا روی جود بلینگهام نخستین ضربه ایستگاهی بازی را به سود انگلیس رقم زد؛ خطایی که بیشتر جنبه هشدار و نشان دادن قدرت بدنی داشت.

چند دقیقه بعد، الیوت اندرسون در میانه میدان با لیونل مسی درگیر شد و پس از آن انزو فرناندز با خطایی شدید روی هافبک انگلیس واکنش نشان داد تا فضای مسابقه خیلی زود تحت تأثیر برخوردهای تنش‌آمیز قرار بگیرد. هری کین نیز برای آرام کردن بازیکنان انگلیس وارد عمل شد.

اندرسون که یکی از فعال‌ترین بازیکنان انگلیس در دقایق ابتدایی بود، بار دیگر در دقیقه ۷ با خطای جولیانو سیمئونه روی او صاحب ضربه آزاد شد. در ادامه، دجد اسپنس با نفوذ از سمت چپ تلاش کرد موقعیت ایجاد کند، اما مدافعان آرژانتین توپ را دفع کردند.

انگلیس در دقیقه ۹ روی حرکت آنتونی گوردون از سمت چپ صاحب فرصت شد، اما ارسال او به مقصد مورگان راجرز نرسید. در سمت مقابل نیز آرژانتین روی ضدحمله تلاش کرد تا لیونل مسی را صاحب موقعیت کند، اما توپ ارسالی عمق کافی برای رسیدن به کاپیتان خود نداشت.

در دقیقه ۱۳ بار دیگر درگیری‌ها افزایش پیدا کرد. الیوت اندرسون و انزو فرناندز درگیر کشمکش شدند و سپس مورگان راجرز و لئاندرو پاردس نیز با یکدیگر برخورد داشتند. انگلیس تلاش می‌کرد کنترل بازی را در دست بگیرد، اما آرژانتین با درگیری‌های فیزیکی اجازه شکل‌گیری حملات سریع را نمی‌داد.

در دقیقه ۲۰، مورگان راجرز با پاس خود ریس جیمز را در سمت راست صاحب موقعیت کرد، اما ارسال مدافع انگلیس به راحتی در اختیار امیلیانو مارتینز قرار گرفت.

آرژانتین در دقیقه ۲۳ روی خطای جود بلینگهام روی الکسیس مک‌آلیستر صاحب ضربه آزاد شد. این موقعیت ثمری نداشت، اما شاگردان لیونل اسکالونی توانستند فشار بیشتری روی دروازه انگلیس ایجاد کنند.

پس از توقف کوتاه برای نوشیدن آب، انگلیس دوباره حملات خود را آغاز کرد. توماس توخل، سرمربی انگلیس، در چند صحنه نسبت به تصمیمات داوری اعتراض داشت. در دقیقه ۳۰ پاس بلند و زیبای هری کین برای ریس جیمز می‌توانست یک موقعیت خطرناک ایجاد کند، اما مدافع کناری انگلیس نتوانست به توپ برسد.

در دقیقه ۳۲ جود بلینگهام با یک حرکت انفرادی زیبا از چند بازیکن عبور کرد و با خطا متوقف شد تا انگلیس در فاصله ۲۵ متری دروازه آرژانتین صاحب ضربه آزاد شود.

ارسال دکلان رایس از روی ضربه آزاد در دقیقه ۳۴ به جان استونز رسید، اما ضربه سر مدافع انگلیس با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. استونز پس از این موقعیت حسرت خورد که می‌توانست بهتر عمل کند.

در ادامه، جولیانو سیمئونه بارها روی بازیکنان انگلیس مرتکب خطا شد و تا دقیقه ۳۵ پنج خطا در کارنامه خود ثبت کرد. هری کین نیز نسبت به این موضوع به داور مسابقه اعتراض کرد.

در دقیقه ۳۸ نخستین کارت زرد مسابقه به الیوت اندرسون از انگلیس داده شد. او به دلیل خطا روی لیونل مسی جریمه شد. پس از آن، مسی ضربه ایستگاهی را زد که توسط مدافعان انگلیس دفع شد و در ادامه انزو فرناندز با شوتی قدرتمند از پشت محوطه جریمه اختلاف زیادی با باز کردن دروازه انگلیس نداشت.

آمار خطاها در نیمه اول نشان می‌داد بازی بسیار فیزیکی دنبال شده است؛ جولیانو سیمئونه پنج خطا انجام داده بود و پس از او انزو فرناندز با دو خطا قرار داشت. الیوت اندرسون نیز پس از دومین خطای خود روی مسی با کارت زرد مواجه شد.

در دقیقه ۴۱، انگلیس صاحب یک موقعیت ضدحمله شد که لیساندرو مارتینز با کشیدن پیراهن مورگان راجرز مانع حرکت او شد و نخستین کارت زرد آرژانتین را دریافت کرد.

دقایق پایانی نیمه اول نیز با توقف‌های زیاد و خطاهای متوالی همراه بود. انگلیس در تلاش بود جریان بازی را در اختیار بگیرد، اما هر بار که حمله‌ای شکل می‌گرفت با خطای بازیکنان دو تیم متوقف می‌شد.

داور برای نیمه نخست سه دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. در این زمان جان استونز تلاش کرد با پاس بلند مورگان راجرز را صاحب موقعیت کند، اما مهاجم انگلیس در موقعیت آفساید قرار داشت. در آخرین صحنه نیمه اول نیز لئاندرو پاردس با ضربه پای بلند روی ریس جیمز مرتکب خطا شد.

در نهایت ۴۵ دقیقه نخست دیدار انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید؛ مسابقه‌ای که بیشتر از موقعیت‌های گلزنی، تحت تأثیر نبردهای فیزیکی، خطاهای متعدد و درگیری‌های بازیکنان دو تیم قرار داشت.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم، آرژانتین مالکیت توپ را در اختیار گرفت، اما انگلیس تلاش کرد با ارسال توپ‌های بلند از زمین خود خارج شود.

نخستین موقعیت جدی نیمه دوم در دقیقه ۴۷ شکل گرفت؛ جولیان آلوارس با فرار از پشت مدافعان انگلیس و عبور از دجد اسپنس با شوتی محکم دروازه جردن پیکفورد را تهدید کرد، اما سنگربان انگلیس با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد. آلوارس در ادامه بار دیگر شانس خود را امتحان کرد، اما ضربه او به تور کنار دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۴۹، جود بلینگهام با بازگشتی به‌موقع در کارهای دفاعی، حرکت لیونل مسی را متوقف کرد و اجازه نداد کاپیتان آرژانتین وارد محوطه خطر شود.

روند بازی نسبت به نیمه نخست بازتر دنبال می‌شد و دو تیم فرصت بیشتری برای حمله پیدا کرده بودند. در دقیقه ۵۲، کریستین رومرو با خطایی شدید روی جود بلینگهام متوقف شد و از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد تا هر دو مدافع میانی آرژانتین در این دیدار اخطار گرفته باشند.

قفل دروازه آرژانتین شکست

در دقیقه ۵۶، انگلیس سرانجام قفل دروازه آرژانتین را شکست. مورگان راجرز با ارسال دقیق از سمت راست، آنتونی گوردون را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مهاجم با فراری هوشمندانه از میان مدافعان آرژانتین، توپ را از کنار امیلیانو مارتینز عبور داد و به گوشه دروازه فرستاد تا انگلیس با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از دریافت گل، آرژانتین فشار حملات خود را افزایش داد. در دقیقه ۵۸، جولیانو سیمئونه در موقعیتی مناسب صاحب توپ شد، اما دجد اسپنس با تکلی فوق‌العاده و به‌موقع در محوطه جریمه مانع از خلق یک موقعیت مسلم گلزنی شد؛ صحنه‌ای که از یکی از بهترین تکل‌های مسابقات شکل گرفت.

در ادامه، لیونل مسی تلاش کرد با حرکات تکنیکی وارد محوطه جریمه انگلیس شود، اما الیوت اندرسون به خوبی او را مهار کرد. همچنین هری کین در بازگشت به خط دفاعی زیر فشار مهاجمان آرژانتین مجبور شد توپ را به کرنر بفرستد تا خطر از دروازه انگلیس دور شود.

لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، در دقیقه ۶۴ نخستین تعویض تیمش را انجام داد و نیکو گونزالس را به جای لئاندرو پاردس به میدان فرستاد تا با افزایش توان هجومی، تیمش را به گل تساوی نزدیک‌تر کند.

در دقیقه ۶۶، لیونل مسی با ارسالی دقیق توپ را به نیکو گونزالس رساند، اما ضربه سر این بازیکن با هوشیاری جان استونز دفع شد و مدافع انگلیس اجازه نداد توپ به مقابل دروازه برسد.

یک دقیقه بعد، دکلان رایس با شوتی زمینی از پشت محوطه جریمه دروازه آرژانتین را تهدید کرد، اما امیلیانو مارتینز با مهار توپ، فرصت استفاده جود بلینگهام از ریباند را نیز از بین برد.

آرژانتین در دقیقه ۶۸ با درخشش لیونل مسی صاحب یک ضربه کرنر شد. ارسال کاپیتان آرژانتین توسط مدافعان انگلیس دفع شد، اما فشار آلبی‌سلسته ادامه یافت و این تیم بار دیگر کرنر گرفت تا دقایقی حساس برای شاگردان توماس توخل رقم بخورد.

پس از توقف مسابقه برای استراحت و نوشیدن آب در دقیقه ۷۰، لیونل اسکالونی سه تعویض همزمان انجام داد و نیکلاس اوتامندی، رودریگو دی‌پائول و گونزالو مونتیل را به جای لیساندرو مارتینز، ناهوئل مولینا و جولیانو سیمئونه به میدان فرستاد تا توان هجومی تیمش را افزایش دهد.

در دقیقه ۶۹، آرژانتین بهترین فرصت خود برای گل تساوی را خلق کرد. ارسال دقیق لیونل مسی در محوطه جریمه به نیکو گونزالس رسید، اما ضربه این بازیکن با واکنش فوق‌العاده جردن پیکفورد مهار شد تا دروازه انگلیس همچنان بسته بماند.

حملات آرژانتین ادامه داشت و در دقیقه ۷۶، رودریگو دی‌پائول با ارسال دیگری الکسیس مک‌آلیستر را در موقعیت ضربه سر قرار داد، اما پیکفورد با خروجی مطمئن توپ را در اختیار گرفت.

تنها چند لحظه بعد، آرژانتین تا آستانه گل تساوی پیش رفت؛ ارسال تند و دقیق به محوطه جریمه با ضربه سر الکسیس مک‌آلیستر همراه شد، اما توپ پس از برخورد به تیر دروازه به زمین بازگشت تا انگلیس با خوش‌شانسی از دریافت گل نجات پیدا کند.

در دقیقه ۷۸ نیز لیونل مسی بار دیگر با ارسالی خطرناک نیکو گونزالس را در تیر دوم صاحب موقعیت کرد، اما ضربه سر این بازیکن با اختلافی اندک از کنار دروازه عبور کرد. هرچند کمک‌داور در ادامه این صحنه، گونزالس را در موقعیت آفساید اعلام کرد.

در ضدحمله‌ای که پس از این صحنه شکل گرفت، مورگان راجرز فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد، اما ضربه او به نیکلاس اوتامندی برخورد کرد و راهی به دروازه آرژانتین پیدا نکرد.

در ادامه، فشار آرژانتین همچنان ادامه داشت، اما مقاومت خط دفاعی انگلیس و درخشش پیکفورد باعث شد شاگردان توماس توخل همچنان برتری یک بر صفر خود را حفظ کنند.

در دقیقه ۷۹، نیکو گونزالس در موقعیت آفساید قرار گرفت و فرصت آرژانتین از دست رفت. در ادامه انگلیس روی یک ضدحمله توسط مورگان راجرز صاحب موقعیت شد، اما ضربه این بازیکن مستقیماً به نیکلاس اوتامندی برخورد کرد.

با ورود بازی به ۱۰ دقیقه پایانی، آرژانتین حملات خود را با ارسال‌های متوالی از جناحین ادامه داد. در دقیقه ۸۱، ارسال نیکلاس تاگلیافیکو به محوطه جریمه با دفع مارک گوهی همراه شد و در ادامه هری کین با گرفتن یک خطا، فشار را برای دقایقی از روی دروازه انگلیس برداشت.

توماس توخل در دقیقه ۸۲ برای حفظ برتری تیمش دست به تغییرات دفاعی زد. نیکو اورایلی به جای ریس جیمز مصدوم وارد میدان شد و دکلان رایس نیز جای خود را به دن برن داد تا انگلیس با آرایشی پنج‌دفاعه به دنبال حفظ نتیجه باشد. در سوی مقابل، لیونل اسکالونی با ورود لائوتارو مارتینز به جای نیکلاس تاگلیافیکو، پیام روشنی برای حمله همه‌جانبه به دروازه انگلیس ارسال کرد.

در دقیقه ۸۴، لیونل مسی با ضربه‌ای فنی دروازه انگلیس را هدف گرفت، اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

شلیک فرناندز خط دفاع انگلیس را تسلیم کرد

سرانجام در دقیقه ۸۵، آرژانتین مزد حملات خود را گرفت. این تیم کرنر را به صورت کوتاه آغاز کرد و مسی پس از یک حرکت تکنیکی، توپ را به انزو فرناندز سپرد. هافبک آرژانتین که در پشت محوطه جریمه بدون مزاحمت صاحب توپ شده بود، با شوتی دقیق و تماشایی، توپ را به گوشه دروازه جردن پیکفورد فرستاد تا نتیجه مسابقه یک بر یک شود.

پس از گل، مشخص شد رویکرد کاملاً دفاعی انگلیس نتوانسته برابر فشار مداوم آرژانتین دوام بیاورد و شاگردان اسکالونی بار دیگر توانایی خود در بازگشت به مسابقه را نشان دادند.

در دقیقه ۸۹، جان استونز پس از برخورد با جردن پیکفورد در محوطه شش قدم روی زمین افتاد و برای دقایقی تحت مداوا قرار گرفت.

با ورود بازی به دقیقه ۹۰، انگلیس که پس از گل آنتونی گوردون بیشتر مدافعان خود را به زمین فرستاده بود، برای رسیدن دوباره به گل با چالش جدی مواجه شد. آمار مسابقه نیز برتری کامل آرژانتین را پس از گل انگلیس نشان می‌داد؛ به‌طوری که از دقیقه ۵۶ به بعد، شاگردان توماس توخل تنها ۱۲ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و ۸۸ درصد زمان بازی در اختیار بازیکنان آرژانتین بود؛ آماری که در نهایت به گل تساوی آلبی‌سلسته منجر شد.

آرژانتین کامبک زد

در دقیقه ۲+۹۰، آرژانتین حمله‌ای برق‌آسا را ترتیب داد. ابتدا الکسیس مک‌آلیستر با شوتی زمینی تیر دروازه انگلیس را به لرزه درآورد، اما توپ برگشتی مقابل لیونل مسی قرار گرفت. کاپیتان آرژانتین با حفظ توپ از سمت راست پیشروی کرد و با ارسالی دقیق، لائوتارو مارتینز را در مقابل دروازه صاحب موقعیت کرد تا این مهاجم با ضربه سری دقیق، توپ را وارد دروازه جردن پیکفورد کند و نتیجه را ۲ بر یک به سود آرژانتین تغییر دهد.

این گل در شرایطی به ثمر رسید که انگلیس پس از پیش افتادن با گل آنتونی گوردون، با تغییرات دفاعی توماس توخل عقب کشیده بود، اما فشار مداوم شاگردان لیونل اسکالونی در نهایت به دو گل متوالی در دقایق پایانی منجر شد و سه‌شیرها را در آستانه حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داد.

در نهایت این بازی با برتری ۲ بر یک آلبی‌سلسته (لقب تیم ملی آرژانتین) به پایان رسید تا این تیم حریف اسپانیا در فینال شود.