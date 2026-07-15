به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در دومین دیدار مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر در ورزشگاه آتلانتا و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت تا دومین تیم راهیافته به فینال این رقابتها مشخص شود.
انگلیس که با هدایت توماس توخل عملکرد قابل قبولی در این دوره از مسابقات داشته، در مرحله گروهی با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی آغاز کرد، سپس برابر غنا به تساوی بدون گل رسید و با برتری ۲ بر صفر مقابل پاناما به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد. سهشیرها در ادامه با شکست ۲ بر یک کنگو در وقتهای اضافه و پیروزی ۲ بر یک برابر نروژ، جواز حضور در نیمهنهایی را کسب کردند.
در سوی دیگر میدان، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی نیز با اقتدار به نیمهنهایی رسیده است. شاگردان لیونل اسکالونی پس از برتری ۳ بر صفر مقابل الجزایر، اتریش و اردن را نیز شکست دادند و سپس در مراحل حذفی با نتایج ۳ بر ۲ برابر کیپورد و مصر و پیروزی ۳ بر یک مقابل سوئیس، راهی جمع چهار تیم برتر شدند.
لیونل مسی با نمایش درخشان خود ستاره اصلی آلبیسلسته در این رقابتها بوده و با گلهای متعدد، جایگاهش را به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تثبیت کرده است. در سوی مقابل، هری کین و جود بلینگهام هر کدام با شش گل، مهرههای کلیدی خط حمله انگلیس محسوب میشوند و نقش مهمی در صعود تیمشان ایفا کردهاند.
این دیدار از جنبه تاریخی نیز اهمیت ویژهای دارد. انگلیس و آرژانتین تاکنون چندین بار در جام جهانی برابر هم قرار گرفتهاند؛ از تقابلهای خاطرهانگیز سالهای ۱۹۶۶، ۱۹۸۶، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ گرفته تا رقابتهایی که همواره با حساسیت و حواشی فراوان همراه بوده است.
برنده این مسابقه در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که روز ۲۸ تیر در ورزشگاه نیویورک - نیوجرسی برگزار میشود، به مصاف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت. اسپانیا در نخستین دیدار مرحله نیمهنهایی با برتری ۲ بر صفر مقابل فرانسه، نخستین فینالیست این دوره از رقابتها شد.
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