علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز (دوشنبه) هوای استان به صورت قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود که این شرایط به‌ویژه در نواحی مرزی می‌تواند با غبار رقیق همراه باشد.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر امروز، عمدتاً در نیمه شرقی استان، احتمال وقوع رگبارهای موقت باران همراه با وزش بادهای نسبتاً شدید لحظه‌ای وجود دارد که لازم است شهروندان و کشاورزان به این تغییرات جوی توجه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از فردا (سه‌شنبه) تا پایان هفته، غبار نسبتاً رقیق در نواحی مرزی، وزش باد در برخی ساعات و گردوخاک محلی از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده برای سطح استان خواهد بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: دمای هوا تا روز چهارشنبه در بیشتر نقاط استان تغییر چندانی نخواهد داشت اما از روز پنجشنبه تا جمعه شاهد افزایش مختصر دما خواهیم بود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان در روز جاری، تصریح کرد: قصرشیرین با ۴۸ درجه سانتی‌گراد و سرپل ذهاب با ۴۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین نقاط استان کرمانشاه گزارش شدند.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: شهروندان به ویژه گروه‌های حساس در نواحی مرزی باید در ساعات اوج گرما و گردوخاک از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و تدابیر لازم را برای مقابله با آثار گرما و آلودگی هوا به کار گیرند.