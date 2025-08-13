جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات و زمان برگزاری لیگ برتر والیبال بانوان و آقایان گفت: تعداد تیم‌ها تقریباً نهایی شده و تصمیم نهایی درباره آنها روز یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده در سازمان لیگ گرفته می‌شود. در حال حاضر ۱۲ تیم اعلام آمادگی کرده‌اند و تغییری در این تعداد ایجاد نشده است. قبلاً نیز یک بار رأی‌گیری انجام شده، اما نتیجه نهایی را در جلسه هیئت رئیسه خواهیم گرفت.

رئیس سازمان لیگ والیبال در پاسخ به این سوال که آیا به غیر از ۱۲ تیم، باشگاهی دیگری برای حضور در لیگ برتر والیبال اعلام آمادگی کرده است، گفت: چند تیم دیگر نیز اعلام آمادگی کرده‌اند، ولی تا به حال از هیچ تیم جدیدی پذیرش نشده است و هرگونه افزایش تیم‌ها باید به تصویب هیئت رئیسه برسد که احتمال تغییر در تعداد تیم‌ها بسیار کم است.

وی درباره زمان شروع مسابقات لیگ برتر والیبال آقایان افزود: برنامه اولیه برگزاری لیگ برتر آقایان برای ۱۶ مهرماه است، اما ممکن است یک هفته جلوتر شروع شود. این موضوع به حضور تیم ملی ایران در مسابقات جهانی بستگی دارد که ببینیم تیم تا چه مرحله‌ای بالا می‌آید. ضمن اینکه ما بازی‌های کشورهای اسلامی هم پیش رو داریم و لیگ برتر والیبال را باید موقتاً به خاطر آن مسابقات لیگ را تعطیل کنیم. بنابراین به احتمال زیاد مسابقات لیگ حدود ۱۰ مهر آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ والیبال همچنین درباره زمان شروع لیگ بانوان والیبال نیز گفت: تعدادی تیم برای حضور در لیگ برتر والیبال بانوان اعلام آمادگی کرده‌اند، اما هنوز منتظریم تعداد دقیق تیم‌ها مشخص شود تا بر اساس آن جدول و برنامه لیگ تنظیم شود. شروع لیگ بانوان به تعداد تیم‌ها و روزهای قابل برنامه‌ریزی بستگی دارد.