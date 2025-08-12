وزرای خارجه روسیه و آمریکا درباره دیدار پوتین و ترامپ گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تماس تلفنی برقرار کرد.

لاوروف و روبیو در مورد آماده سازی ها برای دیدار آتی میان روسای جمهور پوتین و ترامپ در آلاسکا گفتگو کرده و تعهد هر دو کشور را برای موفقیت در این اجلاس مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه در این ارتباط خبر داد: سرگئی لاوروف و مارکو روبیو وزرای خارجه روسیه و آمریکا پیرامون مقدمات دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا گفتگو کردند.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرده بود که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.