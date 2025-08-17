تیم ملی بسکتبال ایران در کاپ آسیا سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی رقابت های بسکتبال کاپ آسیا امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) در جده میان دو تیم ملی ایران و نیوزلند برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان بسکتبال ایران با نتیجه ۷۹ بر ۷۳ صاحب برتری شدند. نیمه نخست این بازی با برتری ۴۷ بر ۳۳ ایران به پایان رسید. ملی پوشان نیوزلند بعد از واگذاری نتیجه هر دو کوارتر نیمه نخست، در هر دو کوارتر نیمه دوم صاحب برتری شدند با این حال بازنده از زمین خارج شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و نیوزلند به این شرح است:

* ایران ۷۹ - نیوزلند ۷۳

(۲۸ - ۲۰)، (۱۹ - ۱۳)، (۱۹ - ۲۱)، (۱۳ - ۱۹)

ارسلان کاظمی در این دیدار با ۱۶ امتیاز، ۱۶ ریباند، ۲ پاس گل، ۲ توپ‌ربایی و کارایی ۳۱ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

با پیروزی برابر نیوزلند، تیم ملی بسکتبال در جایگاه سوم رقابت های کاپ آسیا ایستاد. عملکرد تیم ملی بسکتبال در این دوره رقابت های کاپ آسیا به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۷۷ - گوام ۵۲

* ایران ۷۸ - ژاپن ۷۰

* ایران ۸۲ - سوریه ۴۳

مرحله یک چهارم

* ایران ۷۸ - چین تایپه ۶۴

مرحله نیمه نهایی

* ایران ۴۸ - استرالیا ۹۲

مرحله رده بندی

* ایران ۷۹ - نیوزلند ۷۳