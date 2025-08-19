  1. بین الملل
پوتین پیشنهاد دیدار با همتای اوکراینی‌اش در مسکو را داد؛زلنسکی نپذیرفت

رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی خود با ترامپ، پیشنهاد دیدار با همتای اوکراینی‌اش در مسکو را داده بود؛ اما زلنسکی گفت: نه.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد برگزاری نشستی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مسکو را مطرح کرده است.

به گفته این خبرگزاری، پوتین این پیشنهاد را در تماس تلفنی خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار ترامپ با زلنسکی و سران برخی از کشورهای اروپایی در کاخ سفید در روز دوشنبه مطرح کرد.

مسکو تایمز در این ارتباط اضافه کرد: ۲ منبع آگاه از این رایزنی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفتند که ولادیمیر پوتین پیشنهاد برگزاری نشستی با ولودیمیر زلنسکی در مسکو را داده بود، که رئیس جمهور اوکراین در پاسخ گفته بود: «نه».

ترامپ دیروز در کاخ سفید نشستی چندجانبه را با هدف حل و فصل جنگ اوکراین برگزار کرد.

این مذاکرات با حضور زلنسکی، ماکرون، کِر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، همچنین مارک روته، دبیرکل ناتو و اورزلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برگزار شد.

کاخ سفید برای اولین بار در تاریخ به طور همزمان میزبان این تعداد از مقامات اروپایی بود. پیش از این مذاکرات چندجانبه، دیداری رو در رو بین ترامپ و زلنسکی برگزار شد که حدود یک ساعت به طول انجامید.

ترامپ در میانه این رایزنی‌ها با پوتین تماس گرفت.

