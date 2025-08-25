به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های مقاومت، حزب الله لبنان و جنبش امل این کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار برپایی تظاهرات اعتراض آمیز در میدان ریاض الصلح واقع در مرکز بیروت پایتخت این کشور برای حمایت از مقاومت و سلاح آن شدند.

این تجمع که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود، در اعتراض به مصوبات دولت لبنان طی روزهای ۵ و ۷ آگوست ۲۰۲۵ برپا می‌شود.

حزب الله و جنبش امل در این بیانیه تاکید کرده‌اند که این تجمعات تأکیدی بر حق لبنان در حفظ تمامیت ارضی خود و حق ملت و مقاومت آن در دفاع از سرزمین‌ها و آزادسازی آن از اشغال رژیم صهیونیستی است.

این دو جنبش شیعی در لبنان تاکید کردند که صبر آنها نسبت به چالش‌های فراروی کشور به پایان رسیده و زمان آن را رسیده است که لبنانی‌ها موضع یکپارچه و ملی خود را در این زمینه اعلام کنند.

این بیانیه تاکید کرده است که تظاهرات مذکور در چهارچوب تاکید بر موقعیت مقاومت و سلاح شریف آن برای دفاع از کرامت ملی و تمامیت ارضی لبنان برگزار خواهد شد.