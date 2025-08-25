  1. بین الملل
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

تظاهرات گسترده ضد دولتی در لبنان چهارشنبه برگزار می‌شود

جنبش امل و حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواستند روز چهارشنبه در اعتراض به مصوبه دولت این کشور مبنی بر خلع سلاح مقاومت به خیابان‌ها بریزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های مقاومت، حزب الله لبنان و جنبش امل این کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار برپایی تظاهرات اعتراض آمیز در میدان ریاض الصلح واقع در مرکز بیروت پایتخت این کشور برای حمایت از مقاومت و سلاح آن شدند.

این تجمع که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود، در اعتراض به مصوبات دولت لبنان طی روزهای ۵ و ۷ آگوست ۲۰۲۵ برپا می‌شود.

حزب الله و جنبش امل در این بیانیه تاکید کرده‌اند که این تجمعات تأکیدی بر حق لبنان در حفظ تمامیت ارضی خود و حق ملت و مقاومت آن در دفاع از سرزمین‌ها و آزادسازی آن از اشغال رژیم صهیونیستی است.

این دو جنبش شیعی در لبنان تاکید کردند که صبر آنها نسبت به چالش‌های فراروی کشور به پایان رسیده و زمان آن را رسیده است که لبنانی‌ها موضع یکپارچه و ملی خود را در این زمینه اعلام کنند.

این بیانیه تاکید کرده است که تظاهرات مذکور در چهارچوب تاکید بر موقعیت مقاومت و سلاح شریف آن برای دفاع از کرامت ملی و تمامیت ارضی لبنان برگزار خواهد شد.

