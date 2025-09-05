به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی در خطبه های نماز جمعه با گرامیداشت ایام ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع)، مهرورزی از از اخلاق پیامبر اعظم دانست که نقش مؤثری در جهت گرایش انسان‌ها به سوی حق و عدالت ایفا می‌کند و ارتباطات را صمیمی‌تر کرده و آتش کینه‌ها و اختلافات را خاموش می‌سازد، گفت: راز موفقیت پیامبر (ص) در حکومت داری، مهرورزی و عشق به مردم بود.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه دلسوزی پیامبر در هدایت مردم هم نشانه مهروزی پیامبر است، افزود: مهرورزی پیامبر هم درس به عموم مردم است که نسبت به یکدیگر محبت کنند، هم درس به خانواده هاست که عاشقانه در کنار هم زندگی کنند و هم درس به مسئولان است که با مردم با مهر و محبت برخورد کنند.

بی بند و باری و بی حجابی زیبنده نظام اسلامی نیست

وی با بیان اینکه شیوه مدیریتی پیامبر، الگوی مسئولان است. پیامبر به مردم محبت می کرد. برای هدایت مردم دل می سوزاند، گفت: بی بند و باری و بی حجابی زیبنده نظام اسلامی نیست. دولت و قوه قضاییه و مجلس نمی توانند بی توجهی کنند.

امام جمعه سلطانیه با بیان مقام معظم رهبری دو جمله دارند که اگر کنار هم بگذاریم وظیفه مسئولان سنگین است و اینکه «کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است» و «نظام به زور کسی راوادار به دینداری نمی کند ولی در مقابل ناهنجاری های اجتماعی وظیفه دارد»، گفت: اگر مسئولان با ولنگاری و بی بند و باری و بی حجابی مقابله نمی کنند، حداقل سکوت کنند نه اینکه با سخنان خود حمایت کنند.

حسینی نسب با بیان اینکه حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید دیروز در دیدار وزیر گردشگری فرموده، گردشگری در ایران باید همراه با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اسلامی باشد و لذا دیدار مسئولان با مراجع معظم تقلید نمادین نباشد بلکه باید توصیه های مراجع تقلید عمل کنند، گفت: در مسئله فرهنگ عملکردها مورد انتقاد جدی است.

امام جمعه سلطانیه به تبیین شعار سال و اقدامات و چالش های آن پرداخت و با بیان اینکه ۶ ماه از سال گذشته ولی قطعاً جهش تولید و گشایش اقتصادی و معیشتی بدون سرمایه گذاری ممکن نیست، گفت: نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ۳.۳۶ درصد بوده، و این سطح از تورم هزینه سرمایه گذار را بالا می برد و بازده انتظاری سرمایه‌گذاران را نامطمئن می‌کند. از طرفی بورس در مرداد حدود ۱۳ درصد افت کرد که سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران داخلی است و از طرف سوم هم نرخ بیکاری کل در بهار ۱۴۰۴ برابر ۳.۷ درصد گزارش شد؛ اما بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۷.۱۹ درصد است. این یعنی ظرفیت موجود در بازار کار جوانان برای جذب سرمایه‌گذاری بالاست و هر افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند کیفیت اشتغال را بهبود دهد.

وی به اقدامات دولت برای تحقق شعار سال اشاره کرد و با بیان اینکه در پنج ماه نخست ۱۴۰۴، دولت تلاش کرد تا حداقل در سطح سیاست‌گذاری، شعار سال را به اجرا نزدیک کند که تصویب «برنامه اقدامات برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی» در ۱۴ اردیبهشت در این راستا بود و در واقع دولت خواست نقش تسهیل گر را ایفا کند، ادامه داد: از سوی دیگر، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی فعال‌تر از سال‌های گذشته ظاهر شد و در فروردین تصویب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و در مرداد تصویب ۶۲۵ میلیون دلار دیگر اعلام شد.

امام جمعه سلطانیه به چالش های تحقق شعار سال اشاره کرد و با بیان اینکه بین تصویب تا ورود سرمایه فاصله است و از طرفی بحران انرژی و خاموشی برق داریم و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در فضایی که دسترسی به برق یا گاز پایدار نیست، پروژه بلندمدت آغاز کند، گفت: اگر شعار سال محقق شود، هم بر تورم و ثبات قیمت ها تاثیر گذار می شود و هم بر رفاه و بازار کار کمک می کند.

اجلاس شانگهای اتحاد شرق علیه غرب است

امام جمعه سلطانیه به حضور رئیس جمهور در اجلاس شانگهای اشاره کرد و با بیان اینکه ۲۷ کشور با سه میلیارد و نیم جمعیت حدود ۴۳ درصد جمعیت جهان، عضو شانگهای هستند و ایران هم در دولت سیزدهم عضو رسمی این اجلاس شد، گفت: این اجلاس اتحاد شرق علیه غرب است. ایران باید از این پتانسیل برای مقابله با دشمنان استفاده کند دشمنانی همچون آمریکا که با حمله و غرب که با مکانیسم ماشه بدعهدی خود را دوباره به نمایش گذاشتند.

حسینی نسب با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله قدوسی دادستان کل انقلاب و سرتیپ وحید دستجردی و شهادت دومین شهید محراب آیت‌الله مدنی در سال ۶۰ توسط منافقین و با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ نیز در مجموع ۵۲ عملیات تروریستی در داخل و خارج از کشور بر علیه ایران صورت گرفت و ۱۰۰ نفر در این وقایع تروریستی به شهادت رسیدند که حدود ۲۰ نفر از امنیت آفرینان فراجا است، گفت: استقلال و آزادی کنونی ایران اسلامی، دستاورد، بلکه خون‌آورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار غالباً جوان است و همه مدیون این خون ها هستیم.