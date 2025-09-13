نرخ پیشنهادی ۳۲ هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ریاست وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در محل این وزارتخانه برگزار شد.

عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص نتیجه جلسه امروز به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه با وجود رایزنی قیمت گندم در چند جلسه کمیسیون تخصصی گندم، اعضای دولتی و بخش خصوصی در جلسه امروز شورا به توافق نرسیدند.

وی با بیان اینکه دو عضو دولتی شورای دنبال خرید ارزان گندم از کشاورزان هستند، افزود: این در حالی است که اعضای غیردولتی شورا بر هزینه تولید به اضافه سود متعارف تاکید دارند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان اینکه قیمت فعلی حداقل برای ۱۰ ماه آینده تعیین می‌شود، اظهار کرد: خرید عمومی گندم کشور از خرداد ماه آغاز می‌شود و مشخص نیست هزینه تولید با نرخ تورم و دلار امروز برای ۱۰ ماه آینده ثابت بماند. با این وجود وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه حتی نرخ امروز تولید را هم نمی‌پذیرند.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به افزایش بیش از ۷۰ درصدی کود در سال زراعی فعلی، اضافه کرد: افزایش قیمت کود در سال جاری از سوی دولت بود اما اعضای دولتی شورا حاضر به پذیرش قیمت تمام شده این محصول استراتژیک نیستند.

وی با بیان اینکه اگر گندم صرفه اقتصادی نداشته باشد، کشاورز کشت نمی‌کند، عنوان کرد: با توجه به هزینه تولید در تمام استان‌های کشور و سود متعارف، عددی که مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی هم به آن رسیده، هر کیلو گرم گندم به مبلغ ۳۲ هزار تومان است.

این عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در پایان گفت: جلسه بعدی شورا در هفته آینده برگزار خواهد شد.