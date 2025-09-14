  1. ورزش
تاج حق را به استقلال داد + عکس

طبق ادعای سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در بحث داوری حق را به آبی های تهران داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و در ورزشگاه شهدای فولاد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان امیر خلیفه اصل به پایان رسید. در این دیدار بازیکنان استقلال نسبت به تصمیمات داوری معترض بودند و باشگاه استقلال هم در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرد.

در همین خصوص علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «با آقای تاج در خصوص موضوع داوری‌های لیگ صحبت کردم. آنچه هواداران استقلال را آزار می‌دهد تصمیمات نادرست و آسیب‌رسان داوری است که ریشه در سال‌های گذشته دارد آقای تاج هم با من هم نظر بود که این احساس تبعیض درست است. این حس را می‌توان با کمی دقت؛ تدبیر و شجاعت داوران برطرف کرد»

