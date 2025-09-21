به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز دو دیدار حساس برگزار می‌شود. در مهم‌ترین بازی این هفته، تیم‌های سپاهان و تراکتور از ساعت ۲۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم می‌روند و پیش از آن از ساعت ۱۸ استقلال و پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. این مسابقه با قضاوت بیژن حیدری برگزار خواهد شد.

استقلال - پیکان

دیدار امروز، تقابل دو تیم با سابقه متفاوت است؛ پیکان در ۱۵ سال اخیر موفق به شکست استقلال نشده و آخرین پیروزی این تیم مقابل آبی‌ها به فصل ۸۹- ۸۸ لیگ برتر بازمی‌گردد. در ۱۰ دیدار اخیر رو در روی دو تیم، استقلال هفت بار به پیروزی رسیده و سه دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

آخرین رویارویی دو تیم در فصل گذشته جام حذفی بود که استقلال در مرحله یک‌چهارم نهایی موفق شد با تک گل رامین رضائیان، پیکان را در ورزشگاه آزادی شکست دهد.

پیکان تحت هدایت سعید دقیقی در سه بازی اخیر خود موفق به کسب یک پیروزی و دو تساوی شده است و در مقابل، استقلال در لیگ برتر تا اینجای فصل یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست را ثبت کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که هر دو تیم با انگیزه بالایی به دنبال کسب نتیجه هستند و دیدار امروز می‌تواند تأثیر مهمی بر جدول لیگ برتر و روحیه شاگردان ساپینتو داشته باشد.

سپاهان - تراکتور

تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور امروز در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر می‌روند. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که هر دو تیم نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی هستند و برای تثبیت جایگاه خود در جدول به دنبال کسب پیروزی هستند.

یکی از نکات ویژه این بازی حضور علیرضا بیرانوند در ترکیب تراکتور است؛ دروازه‌بان ملی‌پوش این تیم با صدور حکم دادگاه حکمیت ورزش (CAS) مجاز شد که برای اولین بار با پیراهن تراکتور در مسابقات رسمی به میدان برود. در طرف مقابل، ریکاردو آلوز، بازیکنی که با انتقال جنجالی از تراکتور به سپاهان پیوسته است، با صدور کارت بازی‌اش می‌تواند برای نخستین بار مقابل تیم سابق خود در ترکیب زردپوشان به میدان برود.

سپاهان تاکنون پنج بازی رسمی انجام داده است اما هنوز موفق به کسب پیروزی نشده و امروز نیز در غیاب شش بازیکن اصلی خود به میدان خواهد رفت؛ امید نورافکن به دلیل محرومیت، هادی محمدی، ایوان سانچز، میلاد زکی‌پور، سیدحسین حسینی و محمد کریمی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی شاگردان محرم نویدکیا نخواهند بود.

در جدول لیگ برتر نیز شرایط دو تیم نزدیک به هم است؛ تراکتور از سه بازی گذشته چهار امتیاز و سپاهان دو امتیاز کسب کرده‌اند. در ۱۰ دیدار اخیر رو در روی این دو تیم، سپاهان چهار پیروزی و تراکتور دو پیروزی داشته‌اند و چهار بازی نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. این آمار نشان می‌دهد که رقابت امروز برای هر دو تیم اهمیت بالایی دارد و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جایگاه آن‌ها در جدول لیگ برتر داشته باشد. این بازی از ساعت ۲۰ و با قضاوت امیر عرب‌براقی در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.