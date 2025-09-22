  1. ورزش
تکلیف ساپینتو و همکارانش در جلسه هیئت مدیره استقلال مشخص شد

در پایان جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال، مدیران این باشگاه تصمیم به ادامه همکاری با ریکاردو ساپینتو گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال صبح امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور) با محوریت بررسی نتایج اخیر این تیم در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار شد. این نشست در محل ساختمان مرکزی باشگاه و با حضور اعضای هیئت مدیره و کلارنس سیدورف، مشاور ویژه مدیرعامل استقلال، انجام گرفت.

در این جلسه عملکرد کادر فنی و وضعیت فنی تیم به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره با اشاره به ناکامی‌های اخیر استقلال در کسب نتایج مطلوب، تاکید کردند که تغییرات و اصلاحات جدی در روند کاری تیم ضروری است.

در نهایت تصمیم بر آن شد که ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، همچنان به کار خود ادامه دهد اما به صورت رسمی به او اولتیماتوم داده شد. طبق این تصمیم، نتایج هفته‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کاری ساپینتو خواهد داشت.

