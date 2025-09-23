پیروزی ملی پوشان والیبال ایران برابر صربستان در ست دوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان امروز (سه‌شنبه یکم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ در مانیل فیلیپین به مصاف تیم صربستان رفت.

ست اول: ایران ۲۳ - صربستان ۲۵

تیم ملی ایران نخستین امتیاز مسابقه را به نام خود ثبت کرد. بازی به شکل پایاپای ادامه داشت اما دفاع منسجم صربستان باعث شد این تیم در امتیاز ۶ بر ۵ پیش بیفتد تا پیاتزا مجبور شد اولین وقت استراحت را تقاضا کند. در ادامه ملی‌پوشان کشورمان اختلاف را جبران کردند و بازی در امتیاز ۹ برابر شد. بازی تا امتیاز ۱۰ پایاپای پیش رفت ولی در ادامه سرویس‌های هدف دار بازیکنان صربستان دریافت را برای ملی پوشان ایران سخت کرد و همین امر باعث شد تا صربستانی‌ها به بازی تسلط پیدا کنند تا با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ از تیم ملی کشورمان جلو بیفتند.

در شرایطی که هنوز بازیکنان ایران از صربستان عقب هستند ولی عملکرد خوب مرتضی شریفی امتیاز ۱۲ را برای ایران به دست آورد. در شرایطی نتیجه ۱۸ بر ۱۴ به سود صربستان بود پیاتزا تقاضای وقت استراحت دوم را کرد. در ادامه دفاع خوب و سرویس‌های دیدنی صربستانی‌ها حریف را ۲۱ بر ۱۷ جلو انداخت. شاگردان پیاتزا در دریافت هم ضعیف کار کردند و در نتیجه این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود صربستان به پایان رسید.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

ملی پوشان ایران که نمی خواستند بازنده این میدان باشند ست دوم را با قدرت شروع کردند و توانستند با دفاع خوب و آبشارهای با قدرت امتیازات با همپای صربستان پیش ببرند و در برخی مقاطع بازی با دفاع های عالی حریف را زمینگیر کردند که ثمره آن حرکت نزدیک با صربستان بود. دو تیم تا امتیاز ۱۲ با یکدیگر پیش رفتند اما در ادامه حریف دو امتیاز پیش افتاد ولی ملی پوشان کشورمان با هوشیاری امتیازات را مساوی کردند.

ادامه این ست با نمایش مقتدرانه ایران همراه بود و اسفندیار با سرویس های دقیق و محکم خود باعث شد تیم ملی ۲۰ بر ۱۷ از حریف پیش بیافتد و به روند خوبش ادامه دهد و فاصله را به چهار امتیاز هم رساند و ۲۲ بر ۱۸ جلو افتاد و در نهایت با ادامه روند خوب خود این ست را با پیروزی به پایان رساند.

ادامه دارد...