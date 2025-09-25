به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مازیار زارع پس از این دیدار در نشست خبری گفت: بازی در نیمه دوم بهتر بود. ما برنامه ریزی کرده بودیم که نیمه اول را پشت سر بگذاریم و در نیمه دوم شرایط برای ما بهتر شد. آنچه می خواستیم را به آن رسیدیم.

وی ادامه داد: بازی بدی نبود و دو تیم سرعت خوبی داشتند. پرسپولیس هم چند موقعیت نصف و نیمه داشت. نتیجه خیلی برای ما بد نبود. زمانی که بازیکنان آکادمی ما به زمین رفتند روند بازی برای ما بهتر شد و توانستیم موقعیت های بهتری داشته باشیم. بازی سختی هفته آینده برابر خیبر خواهیم داشت که امیدوارم بتوانیم سه امتیاز کامل را از آن دیدار بگیریم.