  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

زارع: تساوی با پرسپولیس نتیجه بدی برای ما نبود؛ به خواسته‌مان رسیدیم

زارع: تساوی با پرسپولیس نتیجه بدی برای ما نبود؛ به خواسته‌مان رسیدیم

سرمربی تیم فوتبال ملوان با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در دیدار با پرسپولیس گفت: نمایش خوبی داشتیم و به آنچه که مد نظرمان بود دست پیدا کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

مازیار زارع پس از این دیدار در نشست خبری گفت: بازی در نیمه دوم بهتر بود. ما برنامه ریزی کرده بودیم که نیمه اول را پشت سر بگذاریم و در نیمه دوم شرایط برای ما بهتر شد. آنچه می خواستیم را به آن رسیدیم.

وی ادامه داد: بازی بدی نبود و دو تیم سرعت خوبی داشتند. پرسپولیس هم چند موقعیت نصف و نیمه داشت. نتیجه خیلی برای ما بد نبود. زمانی که بازیکنان آکادمی ما به زمین رفتند روند بازی برای ما بهتر شد و توانستیم موقعیت های بهتری داشته باشیم. بازی سختی هفته آینده برابر خیبر خواهیم داشت که امیدوارم بتوانیم سه امتیاز کامل را از آن دیدار بگیریم.

کد خبر 6601896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها