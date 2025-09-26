  1. ورزش
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

مدافع استقلال در جمع صدتایی های استقلال قرار گرفت

ابوالفضل جلالی با قرارگیری در ترکیب تیم فوتبال استقلال به رکورد صد بازی با پیراهن این تیم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، ابوالفضل جلالی ملی‌پوش با تعصب استقلال، در مصاف استقلال و پیکان به رکورد ۱۰۰ بازی با پیراهن مقدس استقلال دست یافت و نام خود را در تاریخ این باشگاه ماندگار کرد.

او امروز مقابل شمس آذر برای صد و یکمین بار با پیراهن مقدس استقلال به میدان می‌رود.

صد دیدار سرشار از جنگندگی، تعهد و عشق به پیراهن استقلال؛ لحظاتی که او را به یکی از چهره‌های ثابت و قابل اعتماد ارتش آبی بدل کرده است.

ابوالفضل جلالی با پیراهن مقدس استقلال به قهرمانی در لیگ، سوپرجام و جام حذفی دست یافته و امیدواریم او با پیراهن استقلال افتخارات متعدد دیگری را هم کسب کند.

کد خبر 6602656

