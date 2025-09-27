به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در پنجمین دیدار خود در رقابت‌های لیگ برتر فصل بیست و پنجم، شامگاه جمعه ۴ مهر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف تیم شمس آذر رفت. این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان ریکاردو ساپینتو دو امتیاز مهم را از دست بدهند و نتوانند به صدر جدول صعود کنند.

استقلال که در هفته‌های اخیر با حاشیه‌های زیادی مواجه بوده، امیدوار بود با کسب پیروزی در این دیدار جایگاه خود را در بالای جدول تثبیت کند. با این حال، ناتوانی در استفاده از موقعیت‌های ایجاد شده باعث شد آبی‌پوشان نتوانند برنده میدان باشند.

هواداران استقلال پس از این دیدار بار دیگر انتقادات خود را نسبت به عملکرد برخی بازیکنان تیم، به ویژه محمدرضا آزادی، ابراز کردند و خواستار جدایی این بازیکن از جمع شاگردان ساپینتو شدند. این واکنش هواداران نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از روند فعلی تیم است و فشار روی کادر فنی برای ایجاد تغییرات را افزایش داده است. هواداران در دیدار با پیکان هم نسبت به عملکرد عارف آقاسی گلایه داشتند و خواستار جدایی این بازیکن هم بودند.

علی لطیفی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد تیم استقلال در دیدار با شمس آذر اظهار داشت: در رابطه با بازی دیروز باید بگویم انتظارات از استقلال بالا بود، در مجموع شاگردان ساپینتو از نظر دفاعی ضعیف عمل کردند و ساختار دفاعی این تیم همچنان مشکل‌دار است.

ساختار معیوب در استقلال همچنان وجود دارد

او افزود: همان ساختار دفاعی معیوب که پیش‌تر وجود داشت، همچنان پابرجاست. این ضعف به بار روانی روی بازیکنان تیم اضافه کرده و باعث شده تمرکز لازم را از دست بدهند. اگر دقت کرده باشید، استقلال در یک ربع اول بازی دیروز عملکرد بسیار ضعیفی داشت، اما به تدریج بازی را در دست گرفت. با این حال برتری مطلقی در زمین وجود نداشت. این در حالی است که مدیریت باشگاه بهترین نفرات را جذب کرده و با ترکیب جوان و سرمربی جوان، انتظار می‌رفت عملکرد بهتری دیده شود.

تعویض‌های ساپینتو سودی برای استقلال نداشت

لطیفی ادامه داد: متأسفانه استقلال همان مشکلات گذشته را در این بازی هم تکرار کرد چه در دفاع فردی چه دفاع گروهی و دفاع تیمی که همچنان مشکوک و آسیب‌پذیر است. درباره تعویض‌ها باید بگویم وقتی تحلیل می‌کنیم، تغییرات باید یا نتیجه را عوض کنند یا موقعیت‌های خوب ایجاد کنند، اما من چنین چیزی را در این بازی ندیدم. بنابراین تعویض‌ها نتوانستند روند بازی را تغییر دهند.

فشار روانی روی استقلال در عملکرد بازیکنان خارجی هم تأثیرگذار بوده است

او درباره عملکرد بازیکنان خارجی گفت: فشار روانی روی تیم چه بازیکنان داخلی و چه خارجی، تأثیرگذار بوده و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد و استقلال نتواند بازی خوبی ارائه دهد، انتقادات از بازیکنان ادامه خواهد داشت. البته باید منصف بود و اگر بخشی از تیم عملکرد خوبی داشت، آن را هم دید و تحسین کرد.

لطیفی تأکید کرد: هواداران نباید ناراحت شوند اگر انتقاد یا تمجید از یک بازیکن یا گروهی مطرح می‌شود. این نقد منصفانه، بهترین خدمت پیشکسوتان استقلال است.

استقلال برای دفاع از اعتبار خود باید به مصاف نماینده بحرین برود

وی در ادامه درباره بازی پیش روی استقلال مقابل تیم المحرق بحرین در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: من واقعاً تیم بحرین را کامل نمی‌شناسم، اما آنچه مسلم است این است که استقلال برای اعتبار خود باید با تمام وجود به میدان برود. بازیکنان باید در این بازی مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند و با غیرت ایرانی وظایف‌شان را انجام دهند.

لطیفی در پایان گفت: مشکل استقلال صرفاً در فاز تهاجمی نیست، بلکه در دفاع نیز ضعف جدی وجود دارد. بازی دیروز نشان داد بازیکنان مسئولیت لازم را ندارند و سختگیری کافی در خط دفاعی اعمال نمی‌شود. لازم است شرح وظایف بازیکنان مشخص باشد تا بتوانند با تمام توان در زمین بازی کنند.