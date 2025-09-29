علیرضا دبیر: جایزه کشتی را خودمان تعیین کردیم نه هیچ نهاد و بخش دیگری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از اعضای تیم ملی کشتی تیم های ملی آزاد و فرنگی ایران که در مسابقات جهانی کرواسی به عنوان قهرمانی رسیدند و برای نخستین بار همزمان جام را بالای سر بردند، بعدازظهر امروز دوشنبه در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر در نشست خبری با رسانه های گروهی به اهمیت این اتفاق تاریخی اشاره کرد و گفت: این برای نخستین بار است که تیم های کشتی آزاد و فرنگی ایران با کسب 15 مدال طلا، نقره و برنز به طور همزمان قهرمان جهان می شوند و یک اتفاق تاریخی و ماندگار را رقم زدند.

وی با اشاره به جوایزی که برای ملی پوشان در نظر گرفته است گفت: برای هر مدال جوایزی را در نظر گرفتیم که طبیعتا جایزه طلا بیشتر است. با این حال جوایز را خودمان تعیین کردیم و هیچ نهاد و بخش دیگری در این مورد ورود نکرد.

