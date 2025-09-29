به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر با تأکید بر عملکرد موفق این استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در آخرین نشست بررسی عملکرد ادارات راه و شهرسازی و سایر دستگاه های متولی طرح‌های حمایتی مسکن که با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در وزارتخانه مربوطه برگزار شد، این مهم مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: بر اساس جدیدترین آمار اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه، استان زنجان همچنان جایگاه نخست کشوری را از نظر میزان اجرای طرح نهضت ملی مسکن به خود اختصاص داده است.

شاهین فر با بیان اینکه زنجان در انجام تعهدات پروژه‌های نهضت ملی مسکن نسبت به پروژه‌های تعریف‌شده و شاخص‌های مورد نظر، عملکرد مطلوبی دارد، افزود: استان زنجان در اتمام عملیات فوندانسیون، اسکلت و سفت‌کاری نیز رتبه اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: استان زنجان در اتمام نازک‌کاری و کارهای پایانی واحدهای نهضت ملی مسکن نیز رتبه برتر کشوری را از آن خود کرده است.

شاهین‌فر خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار پروژه‌ها، شامل آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی، مابقی واحدها نیز در موعد مقرر به اتمام خواهند رسید.