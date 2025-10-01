رحمان نیا: هشدار زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر،به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و بارش پراکنده باران مناطق مختلف را فرا می گیرد.

وی ابراز کرد: بارش باران در استان زنجان طی چند روز آینده به صورت خیلی ضعیف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: کاهش دما و احتمال وقوع دمای صفر تا منفی یک درجه در مناطق سردسیر استان وجود دارد و افت شدید در برخی از مناطق استان محسوس واهد بود.

رحمان نیا تاکید کرد: از امروز تا روز جمعه استان زنجان با کاهش دما مواجه خواهد شد که احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به افت شدید دما این هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است که در این میان از کشاورزان انتظار می‌رود نسبت به تسریع در برداشت محصولات باقی‌مانده، جمع‌آوری و حمل محصولات برداشت‌شده به محل‌های مناسب، حفاظت از انبارها و گلخانه‌ها، تنظیم دما و تهویه مناسب اقدام کنند.