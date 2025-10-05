فعال الجزایری: ۲ روز بازداشت در زندان اسرائیل مثل ۲ سال بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالرزاق مقری فعال سیاسی الجزایری که در جریان حضورش در ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست بازداشت و به زندان رژیم صهیونیستی منتقل شده بود تاکید کرد که تصویر واضحی از دردها و رنج های اسرای فلسطینی داخل این زندان ها برایش ترسیم شده است.

وی افزود: ما آنجا بود که شدت ظلم و تحقیر را از سوی نظامیان اسرائیلی احساس می کردیم. آنها حتی از دادن دارو به بیماران ممانعت می کردند. ۲ روز در زندان های اسرائیل بودیم اما برای ما ۲ سال گذشت.

مقری بعد از رهایی از دست نظامیان صهیونیست با یک پرواز به ترکیه منتقل شد.

وی گفت: ما به هدفمان که همان رسوا کردن تجاوزات اسرائیل بود رسیدیم.

لازم به ذکر است که همچنان ۱۱ فعال الجزایری در زندان های رژیم صهیونیستی بازداشت هستند.