۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۴

فعال الجزایری: ۲ روز بازداشت در زندان اسرائیل مثل ۲ سال بود

فعال الجزایری که در جریان مشارکت در ناوگان صمود به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شده بود از رنج حضور در زندان های این رژیم گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالرزاق مقری فعال سیاسی الجزایری که در جریان حضورش در ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست بازداشت و به زندان رژیم صهیونیستی منتقل شده بود تاکید کرد که تصویر واضحی از دردها و رنج های اسرای فلسطینی داخل این زندان ها برایش ترسیم شده است.

وی افزود: ما آنجا بود که شدت ظلم و تحقیر را از سوی نظامیان اسرائیلی احساس می کردیم. آنها حتی از دادن دارو به بیماران ممانعت می کردند. ۲ روز در زندان های اسرائیل بودیم اما برای ما ۲ سال گذشت.

مقری بعد از رهایی از دست نظامیان صهیونیست با یک پرواز به ترکیه منتقل شد.

وی گفت: ما به هدفمان که همان رسوا کردن تجاوزات اسرائیل بود رسیدیم.

لازم به ذکر است که همچنان ۱۱ فعال الجزایری در زندان های رژیم صهیونیستی بازداشت هستند.

