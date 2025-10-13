قلعه نویی در دعوت بازیکنان دقت کند؛ تغییر کادرفنی به نفع تیم ملی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی در حال آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ است. ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی جاری، روز جمعه ۱۸ مهر به مصاف تیم ملی روسیه رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود روس‌ها پایان یافت تا شاگردان قلعه‌نویی در دومین بازی خود به دنبال جبران این شکست باشند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی ایران روز سه‌شنبه ۲۲ مهر در دومین دیدار دوستانه خود به مصاف تیم ملی تانزانیا خواهد رفت. قرار بود این مسابقه در تهران برگزار شود، اما اعضای تیم ملی تانزانیا به دلایل نامشخص از سفر به ایران خودداری کردند و به همین دلیل این بازی در کشور امارات و در ورزشگاه آل‌راشد شهر دبی برگزار خواهد شد.

تیم ملی تانزانیا در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در جایگاه ۱۰۷ جهان قرار دارد؛ جایگاهی که فاصله زیادی با تیم ملی ایران در رده ۲۰ جهان دارد. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از کارشناسان فوتبال نسبت به کیفیت این دیدار تدارکاتی انتقاد کنند و بر این باور باشند که بازی با حریفانی در سطح پایین‌تر نمی‌تواند محک جدی برای تیم ملی ایران در مسیر آماده‌سازی جام جهانی باشد.

برخی کارشناسان معتقدند دیدار با تیم‌هایی از قاره آفریقا می‌تواند از نظر سبک بازی و قدرت بدنی مفید باشد، اما اختلاف سطح فنی زیاد میان دو تیم، باعث می‌شود این مسابقه ارزش فنی لازم برای تیم ملی ایران را نداشته باشد. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که چنین دیدارهایی می‌تواند فرصت مناسبی برای محک بازیکنان جدید و ایجاد هماهنگی بیشتر میان خطوط تیم ملی باشد.

با این حال، شاگردان قلعه‌نویی امیدوارند با ارائه نمایشی تهاجمی و کسب پیروزی برابر تانزانیا، به روند ناکامی‌های اخیر پایان دهند و با روحیه‌ای بهتر به مسیر آماده‌سازی خود تا جام جهانی ادامه دهند.

بازی با روسیه محک خوبی برای تیم ملی بود

محمود کلهر کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تیم ملی ایران اظهار داشت: تیم ملی ما مقابل روسیه محک خوبی خورد و نقاط ضعفش مشخص شد. ما نباید در برابر تیم‌های حرفه‌ای فضای زیادی در اختیار آن‌ها قرار دهیم. هرچند تیم روسیه از تیم‌های درجه سه یا چهار اروپا به حساب می‌آید اما به هر حال تیمی است که باید با ترکیب اصلی مقابلش قرار می‌گرفتیم.

وی افزود: مشخص نبود که ترکیب اصلی تیم ملی در این دیدار به میدان رفت یا خیر، چرا که بازیکنانی مانند سردار آزمون و میلاد محمدی در ترکیب حضور نداشتند و نمی‌دانیم به ترکیب تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ اضافه خواهند شد یا نه. با این حال نوع بازی تیم ملی در برابر روسیه قابل بررسی است. در دقایق ابتدایی عملکرد بدی نداشتیم، اما به مرور زمان جریان بازی در اختیار روسیه قرار گرفت.

در دو مورد تیم ملی ضعف دارد

کلهر ادامه داد: از دقیقه ۱۰ به بعد، بازی کاملاً در اختیار روس‌ها بود. یک کار ترکیبی زیبا بین رامین رضاییان، سامان قدوس و حسین‌زاده منجر به گل تیم ملی شد. این نوع حرکات ترکیبی در بازی‌های ما کم دیده می‌شود و باید بیشتر روی آن کار شود. همچنین در بازگشت‌های دفاعی جمع می‌شویم، اما در پِرِسینگ و مهار حریف ضعف داریم و همین مسئله باعث شد نتوانیم از گل زده خود محافظت کنیم.

وی با اشاره به بازی خوب هافبک تیم روسیه گفت: هافبک میانی روس‌ها با کنترل عالی خود به توپ ضربه زد و گل تساوی را به ثمر رساند. در مجموع، ضعف ما در پرسینگ و عدم فشار مؤثر روی حریف مشهود بود. روسیه از ابتدای بازی تا پایان فشار مداومی بر ما وارد کرد و همین مسئله موجب بروز اشتباهات فردی شد.

قلعه نویی باید از بازیکنانی که قرار است به جام جهانی اعزام شوند بیشتر استفاده کند

کارشناس فوتبال کشورمان افزود: تیم ملی ایران باید روی ارسال‌ها، پاس‌ها، سانترها و توانایی شوت‌زنی بیشتر کار کند تا شرایط بهتری پیدا کند. در دیدار با تانزانیا، باید ترکیب اصلی تیم ملی مشخص شود. بازیکنانی که قرار است در جام جهانی به میدان بروند، باید در این دیدارها کنار هم بازی کنند تا هماهنگی بیشتری میان آن‌ها به وجود آید، تغییرات پی‌درپی کمکی به تیم نمی‌کند.

کلهر گفت: به نظر من امیر قلعه‌نویی باید از حالا در بازی‌های دوستانه از بازیکنانی استفاده کند که قرار است در جام جهانی در ترکیب تیم ملی باشند. این بازی‌ها فرصت مناسبی برای هماهنگی بیشتر آن‌هاست. دیدار با تانزانیا می‌تواند به برطرف شدن نقاط ضعف و رسیدن به شرایط ایده‌آل تیم ملی کمک کند.

قلعه نویی در دعوت بازیکنان دقت کند

وی درباره دعوت علیرضا جهانبخش به تیم ملی نیز اظهار داشت: این موضوع می‌تواند تنش‌هایی در تیم ملی ایجاد کند و امیر قلعه‌نویی باید در انتخاب بازیکنان دقت و مدیریت بیشتری داشته باشد. جهانبخش بازیکن بزرگی است، اما در سنی قرار دارد که می‌توان برای او جایگزین‌های مناسبی پیدا کرد. در تیم‌های امید و جوانان بازیکنان مستعدی حضور دارند که می‌توانند به مرور جایگزین نسل فعلی شوند و روند جوان‌گرایی آغاز شود.

کلهر ادامه داد: استفاده از بازیکنی که در حال حاضر در لیگ هم بازی نمی‌کند، حرفه‌ای نیست و می‌تواند در آینده تیم ملی مشکل‌ساز شود. البته جهانبخش بازیکنی با تجربه است، اما نباید رقابت را از سایر بازیکنان گرفت. بازیکنانی که در لیگ داخلی یا لیگ‌های معتبر خارجی عملکرد خوبی دارند باید در اولویت دعوت باشند تا انگیزه در تیم ملی افزایش یابد.

خط دفاعی تیم ملی به هماهنگی نیاز دارد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: خط دفاعی تیم ملی نیاز به هماهنگی بیشتری دارد، به‌ویژه دو مدافع میانی که باید زوج‌های مناسبی را تشکیل دهند. همچنین جای میلاد محمدی در دفاع چپ خالی بود که خوشبختانه او به تیم ملی دعوت شد. هرچند نیمکت‌نشینی‌اش در پرسپولیس باعث شد مدتی از تیم ملی دور بماند، اما حضورش می‌تواند به هماهنگی دفاع کمک کند.

کلهر تاکید کرد: هماهنگی در خطوط دفاع، میانی و حمله ضروری است. تیم ملی در مسابقات کافا و دیدارهای دوستانه اخیر از هماهنگی لازم برخوردار نبود و باید هرچه سریع‌تر این مشکل برطرف شود. هماهنگی در فاز دفاعی، میانی و هجومی باعث می‌شود تیم ملی بتواند با سرعت و قدرت بیشتری در برابر حریفان جام جهانی به میدان برود.

کادرفنی تیم ملی نباید تغییر کند

وی در پایان گفت: تغییر در کادر فنی در شرایط فعلی نمی‌تواند به تیم ملی کمک کند. این کادر مدتی است با تیم کار می‌کند و اگر نفر جدیدی اضافه شود، زمان زیادی لازم دارد تا شناخت پیدا کند. به نظر من با همین کادر فنی و رفع نقاط ضعف فعلی می‌توانیم در مسیر آماده‌سازی جام جهانی نتایج بهتری کسب کنیم.