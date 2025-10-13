امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بارش‌ها در ابتدای سال زراعی جدید اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی تاکنون در استان گلستان به‌طور میانگین ۲۹.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده است. این میزان در ۲۰ روز نخست مهرماه به بیش از ۲۲ میلی‌متر رسیده که ۲۹/۴ درصد بالاتر از نرمال بلندمدت است.

وی افزود: در حالی که بر اساس گزارش مرکز ملی پایش خشکسالی و مدیریت بحران، بیشتر استان‌های کشور با کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجهند، گلستان تنها استانی است که بارش‌های آن در محدوده نرمال و بالاتر از آن قرار دارد.

کمالی درباره پیش‌بینی وضعیت جوی گفت: از اواخر وقت امروز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و غبار در برخی مناطق مستعد استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین از بامداد سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه بارش‌های پراکنده در استان خواهیم داشت که از نظر حجمی قابل توجه نیست و در حدود کمتر از ۱۰ میلی‌متر برآورد می‌شود.

وی با اشاره به میانگین بارش ماهانه در استان بیان کرد: میانگین بارش مهرماه در گلستان حدود ۵۰ میلی‌متر و آبان‌ماه ۵۱ میلی‌متر است. پیش‌بینی فصلی نشان می‌دهد که بارش‌های پاییز در محدوده نرمال یا کمتر از نرمال خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان ضمن توصیه به کشاورزان برای استفاده از داده‌های هواشناسی افزود: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و شعار سال، توصیه می‌شود کشاورزان تقویم زراعی خود را بر پایه پیش‌بینی‌های هواشناسی تنظیم کنند و از مشاوره کارشناسان هواشناسی و جهاد کشاورزی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر الگوی بارش اظهار کرد: شدت و پراکنش بارش‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و وقوع امواج گرمایی و سرمایی شدیدتر شده است. کشاورزان باید با دقت بیشتری شرایط جوی را رصد کنند تا بتوانند برای مقابله با آفات، بیماری‌های قارچی و مدیریت مراحل رویشی محصولات، اقدامات به‌موقع انجام دهند.

کمالی تأکید کرد: کشاورزان می‌توانند با بهره‌گیری از اطلاعات، کشت و برداشت محصولات خود را بهینه‌سازی کنند. همکاری مستمر ما با سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در این زمینه ادامه دارد و جلسات منظم کارشناسی برای ارائه توصیه‌های تخصصی به کشاورزان برگزار می‌شود.