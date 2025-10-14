به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی در روز جهانی غذا با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم، گفت: امنیت غذایی امروز در جهان جلوه ویژه‌ای پیدا کرده است؛ به ویژه با آغاز جنگ اوکراین مفاهیم جدیدی در این حوزه پدیدار شده است.

وی افزود: امروز تقاضا گندم ما و ترکیه ۳ تا ۴ میلیون تن خرید را در شرایط موجود تغییر داده است.

وی ادامه داد: امروز دیگر مثل گذشته در دنیا غذای فراوان وجود ندارد که بتوان پول داد و غذا خرید.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نظریه یک اندیشمند، اظهار کرد: این نظریه پرداز عنوان کرده اگر در ۱۰۰ آینده کشوری نتواند امنیت غذایی خود را ۱۰۰ درصد تامین کند، نمی‌تواند در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در برخی کشورها از غذا به عنوان سلاح استفاده می‌شود که خطرناک‌تر از سلاح‌های دیگر است.

نوری قزلجه با بیان اینکه امنیت غذایی تعطیل بردار نیست، گفت: بر اساس اسناد بالادستی در قانون اساسی خودکفایی کشاورزی و دامداری مسئله جدی است.

وی تصریح کرد: درصد مطلوب خودکفایی ۱۰۰ درصدی است. این در حالی که در برخی مسائل مانند آب و خاک سیر نزولی داریم. منابع آبی کاهش یافته خاک در اختیار فرسایش یافته و خودکفایی در این شرایط شنا کردن بر عکس جریان آب است.

وی تاکید کرد: در کنار اراده تولیدکنندگان چند مقوله مهم مانند علم و دانش نیز ضروری است. به این ترتیب بتوانیم با کمبود منابع، مسیر خودکفایی را بپیماییم.

این مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای استقرار نظام نوآوری در کشاورزی تامین مالی مقوله مهمی است که نباید از آن غافل شد.

نوری قزلجه اظهار کرد: کشاورزان با دانش امروز خود هم نشان دادند می‌توانند در مسیر خودکفایی حرکت کرد. زمانی واردکننده لبنیات بودیم اما امروز با همت تولیدکنندگان مقام دوم تولید شیر خام را داریم و از واردات لبنیات به صادرکننده تبدیل شده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی از کمبود آب به عنوان مانع اصلی در مسیر خودکفایی اشاره کرد و گفت: در کشور به ازای یک متر مکعب آب ۱.۳۵ کیلو گرم محصول تولید می‌شود در حالی که درفضایی کوچک با ۳ لیتر آب یک کیلو گرم محصول برداشت شده است. اگر بخواهیم، می‌توانیم تامین ۱۰۰ درصدی امنیت غذایی داشته باشیم.

وی به اختصاص منابع مالی بانک‌ها در بخش کشاورزی پرداخت و اظهار کرد: در برنامه توسعه به صراحت اعلام شده بود ۱۵ درصد منابع مالی بانک‌ها باید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری شود محقق نشده است. این کلمات ساده در برنامه‌ها تحقق نیافته حال باید دید در برنامه‌های فعلی با برخی کلمات پیچیده چقدر به اهداف مورد انتظار دست خواهیم یافت.

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نرخ تشکیل سرمایه در کشاورزی تقریباً کمتر از ۶۰ درصد چایگاه این بخش در اقتصاد کشور است. در شرایط خشکسالی حداقل ۴۰ درصد اندازه خود کشاورزی نسبت به سایر حوزه‌ها در حال کمک به اقتصاد است.

نوری قزلجه با اشاره به روش‌های متنوع در حوزه کشاورزی فناورانه، تصریح کرد: ما باید به دنبال روش‌هایی باشیم، که بهبود نرخ سرمایه در بخش کشاورزی را محقق کند تا به جایگاه مورد انتظار در تامین امنیت غذایی دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر مثبت شدن تراز تجاری این بخش در پایان گفت: برگشت سرمایه در حوزه کشاورزی کاهش یافته و بعضاً در گلخانه‌های های تک به ۳ سال رسیده و باید از ظرفیت‌های خالی کشور در آردسازی، روغن کشی و… برای ایجاد ارزش افزوده بهره گرفت.