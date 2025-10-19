  1. استانها
  2. فارس
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

امضای تفاهم‌نامه همکاری تبلیغات اسلامی فارس و حوزه معارف اسلام ناب

شیراز- تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی فارس و حوزه معارف اسلام ناب در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب در این استان منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی فارس و حوزه معارف اسلام ناب با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در زمینه اهمیت جهاد تبیین، تشکیل و توسعه حلقه‌های میانی انقلاب اسلامی و نیز اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شد در چارچوب ساختار تشکیلاتی و آموزشی حوزه معارف اسلام ناب، اقدامات مشترکی با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و آموزشی علمای شهر شیراز صورت گیرد.

همکاری‌ها در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و ارتقای سطح معرفتی و بصیرتی اقشار مختلف جامعه برابر این تفاهم نامه برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

این اقدام مشترک، گامی مؤثر برای هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و دینی استان فارس به شمار می‌رود و زمینه‌ساز تحولات مثبت در عرصه تبیین معارف اسلام ناب محمدی (ص) خواهد بود.

تفاهم مشترک این همکاری به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و حجت‌الاسلام ابراهیمی‌نژاد، مدیر حوزه معارف اسلام ناب به امضا رسید.

کد خبر 6627149

