به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک تفاهم‌نامه همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی فارس و حوزه معارف اسلام ناب با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در زمینه اهمیت جهاد تبیین، تشکیل و توسعه حلقه‌های میانی انقلاب اسلامی و نیز اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مقرر شد در چارچوب ساختار تشکیلاتی و آموزشی حوزه معارف اسلام ناب، اقدامات مشترکی با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و آموزشی علمای شهر شیراز صورت گیرد.

همکاری‌ها در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و ارتقای سطح معرفتی و بصیرتی اقشار مختلف جامعه برابر این تفاهم نامه برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

این اقدام مشترک، گامی مؤثر برای هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و دینی استان فارس به شمار می‌رود و زمینه‌ساز تحولات مثبت در عرصه تبیین معارف اسلام ناب محمدی (ص) خواهد بود.

تفاهم مشترک این همکاری به امضای حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس و حجت‌الاسلام ابراهیمی‌نژاد، مدیر حوزه معارف اسلام ناب به امضا رسید.