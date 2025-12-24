به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور، به‌عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی، صبح امروز به میزبانی شهر تبریز آغاز شده است، در روز نخست این مسابقات و در وزن اول، غیبت علی مؤمنی و میلاد والی‌زاده توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

علی مؤمنی، نماینده ایران در رقابت‌های جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی که پیش‌تر در وزن ۵۷ کیلوگرم به میدان رفته بود و در لیگ برتر نیز حواشی زیادی داشت، پس از انجام مراسم وزن‌کشی در فهرست نهایی مسابقات دیده نشد.

مؤمنی تغییر وزن داده و به وزن ۶۱ کیلوگرم منتقل شده است، هرچند این احتمال نیز مطرح است که فدراسیون کشتی محرومیتی را برای این کشتی‌گیر جوان در نظر گرفته باشد. همچنین میلاد والی‌زاده نماینده ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال به دلیل مصدومیت، این مسابقات را از دست داده است.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، کشتی‌گیرانی همچون یاسین رضایی، ابراهیم خواری و مرتضی حاج‌ملامحمدی از شانس بیشتری برای کسب عنوان قهرمانی کشور برخوردار هستند. با توجه به تغییر وزن برخی از کشتی‌گیران و همچنین معاف بودن رحمان عموزاد، این وزن که در رقابت‌های جهانی و المپیک همواره یکی از شلوغ‌ترین و سنگین‌ترین اوزان محسوب می‌شود، در این دوره از مسابقات تا حد زیادی خلوت به نظر می‌رسد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم این رقابت‌ها، کشتی‌گیرانی همچون امیرمحمد یزدانی، امیرحسین حسینی و علی رضایی از شانس بیشتری برای کسب عنوان قهرمانی کشور در این وزن برخوردار هستند. با توجه به حساسیت این وزن و جایگاه آن در چرخه انتخابی تیم ملی، رقابت‌ها در این وزن از سطح فنی بالایی برخوردار بوده و پیش‌بینی می‌شود مبارزات جذاب و نزدیکی میان مدعیان برای رسیدن به سکوی نخست برگزار شود.