ساپینتو: بهتر بودیم اما نتیجه نگرفتیم/به تصمیم رضاییان احترام می گذارم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر اظهار داشت: ما برای نتیجه بازی کردیم و فرصت‌هایی هم برای تغییر نتیجه داشتیم، اما موفق نشدیم از آن‌ها استفاده کنیم. به نظر من روی گلی که دریافت کردیم نباید آن‌طور دفاع می‌کردیم و باید عملکرد بهتری در آن صحنه داشتیم.

وی ادامه داد: در ادامه بازی تلاش کردیم مقابل تیمی که دفاع فشرده‌ای داشت، موقعیت ایجاد کنیم و به گل برسیم. بازیکنانم سعی کردند بازی را در اختیار بگیرند و فرصت‌هایی هم به دست آوردیم، اما به نتیجه دلخواه نرسیدیم.

سرمربی استقلال با اشاره به شرایط زمین مسابقه گفت: برای ارائه فوتبال بهتر، زمین مسابقه باید شرایط مناسبی داشته باشد تا بتوانیم بازی سریع‌تری انجام دهیم، کار ترکیبی بیشتری داشته باشیم و ضربات بیشتری به سمت دروازه بزنیم. هدف ما ارائه فوتبال تهاجمی است و امیدوارم در آینده شرایط زمین‌ها بهتر شود تا بتوانیم بازی مدنظرمان را پیاده کنیم.

ساپینتو خاطرنشان کرد: قطعاً در بازی‌های آینده با بهبود شرایط و تمرکز بیشتر، به دنبال جبران این نتیجه خواهیم بود و تلاش می‌کنیم نمایش بهتری ارائه دهیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در رابطه با برنامه نداشتن برای نتیجه گرفتن تیمش در جریان بازی گفت: ما موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم. آزادی و قلی زاده دو موقعیت خوب داشتند اما نتوانستند تبدیل به گل کنند. بازیکنان گل گهر تمام راه‌های نفوذ ما به سمت دروازه را بسته بودند و این دلیل نمی‌شود که بگوییم پلن B ندارم من حتی برای نتیجه گرفتن تیم پلن C هم دارم.

ریکاردو ساپینتو در ادامه نشست خبری پس از دیدار استقلال و گل‌گهر، در واکنش به انتقادها درباره مسائل تاکتیکی تیمش گفت: هر چقدر درباره زمین صحبت کنیم، گفته می‌شود بهانه است، اما واقعیت این است که کیفیت زمین روی نوع بازی تأثیر مستقیم دارد. با این حال ما به دنبال بهانه نیستیم. ما برای نتیجه گرفتن نیاز به گلزنی داریم. تیم‌هایی مانند گل گهر در ضربات ایستگاهی قوی هستند و با شوت‌های از راه دور اقدام به گلزنی می‌کنند که یکی از آنها را آدان بسیار خوب مهار کرد.

وی افزود: من معتقد نیستم که استقلال به بن‌بست تاکتیکی رسیده باشد یا دست ما برای مربیان دیگر رو شده باشد. نتایج اخیر نشان‌دهنده این موضوع نیست. ما در این بازی موقعیت ایجاد کردیم و بازیکنان از آزادی عمل و خلاقیت لازم برخوردار بودند. بسیاری از برنامه‌هایی که در طول هفته و حتی در سه روز تمرین کرده بودیم، در جریان مسابقه اجرا شد.

سرمربی استقلال ادامه داد: به اندازه کافی فرصت داشتیم که نتیجه را تغییر دهیم، اما در زدن ضربات آخر دچار اشتباه شدیم. در این سطح نباید چنین اشتباهاتی رخ دهد. گل نزدن از موقعیت‌های خوب، بزرگ‌ترین مشکل ما در این دیدار بود.

ساپینتو با اشاره به فشردگی مسابقات خاطرنشان کرد: ما هر سه روز یک‌بار بازی می‌کنیم و با این شرایط، کیفیت زمین‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این موضوع بهانه نیست، بلکه واقعیتی است که بازیکنان باید خودشان را با آن تطبیق دهند تا بتوانند بازی باکیفیتی ارائه دهند.

وی تأکید کرد: من معتقدم حریف در این مسابقه برتر از ما نبود و این واقعیت است که سه امتیاز بسیار مهمی را از دست دادیم. باید از این بازی درس بگیریم و در ادامه راه با تمرکز و دقت بیشتری کار کنیم.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر رعایت نظم و انضباط تیمی از سمت برخی از بازیکنان استقلال در دیدارهای اخیر دیده نشده است، گفت: نمی‌توانیم همه مسائل را کنترل کنیم، اما با قوانین داخلی تیم و هر بازیکنی که تبعیت نکند، فرآیند قوانین خود به خود فعال می‌شود. تا امروز همه چیز تحت کنترل ما بوده است و امکان ندارد بتوان همه امور را به صورت کامل کنترل کرد، اما انتظار داریم بازیکنان حرفه‌ای باشند و تمرکز و تعهدشان فقط روی تیم باشد.

ساپینتو ادامه داد: من نمی‌توانم با همه بجنگم. من آمده‌ام تا یک گزینه مثبت باشم و انتظار دارم همه بازیکنان همکاری کنند و طبق برنامه و قوانین تیم پیش بروند. امروز نیز جو رختکن بسیار خوب بود و با وجود اینکه بعضی بازیکنان طبیعی است که از بازی نکردن ناراحت باشند، اما این مسئله مشکلی ایجاد نکرده است.

سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: بازیکنان با تمام وجود کار کردند و در دقایق پایانی، شاید به دلیل عدم تمرکز و شوت‌های آخر نتوانستیم نتیجه دلخواه را بگیریم، اما وقتی تلاش و تعهد آن‌ها را می‌بینم، افتخار می‌کنم که با چنین تیمی کار می‌کنم. ما هم به صورت گروهی و هم انفرادی روی عملکرد بازیکنان کار می‌کنیم.

ساپینتو با اشاره به بازی‌های اخیر تصریح کرد: در هفته اخیر بازی بسیار خوبی مقابل یک تیم سخت انجام دادیم و به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا ۲ صعود کردیم. امروز هم عملکرد تیم ما بد نبود و کارهای خوبی انجام دادیم، اما در برخی ایستگاه‌ها نباید فرصت‌های خطرناک به حریف بدهیم، چون هزینه آن در سطح لیگ برتر بسیار بالاست.

وی تأکید کرد: با وجود مشکلات زمین و شرایط سخت، تیم ما کیفیت برتر خود را نشان داد و عملکرد بهتری نسبت به حریف داشت، اما این مسیر با تلاش و نتیجه حاصل می‌شود و برای ادامه راه، بازیکنان باید همچنان متعهد و متمرکز باقی بمانند.

وی افزود: تیم ما تلاش کرد بازی را مدیریت کند و بازیکنان اعتمادبه‌نفس لازم را در زمین حفظ کردند. بازیکنان فرصت‌هایی ایجاد کردند و پاس‌ها و شوت‌های نهایی را با دقت بیشتری اجرا کردند. ما همچنان روی این مسائل کار می‌کنیم تا عملکرد تیم بهبود یابد.

سرمربی استقلال تصریح کرد: امروز برای بازیکنانی مثل منیر حدادی یا آسانی بازی کردن در این زمین بسیار سخت بود و حتی ضربات ساده هم دشوار شد. با این حال، تلاش تیم ادامه دارد و همه بازیکنان، نه فقط یک نفر، برای موفقیت تیم باید همکاری کنند. ما در طول فصل بازیکنان زیادی را به دلیل مصدومیت از دست داده‌ایم، اما هیچ‌وقت شکایتی نداشتیم و همچنان روی آماده‌سازی نفرات و ارائه فوتبال بهتر کار می‌کنیم.

ساپینتو خاطرنشان کرد: نباید عملکرد تیم را نادیده بگیریم و باید مثبت فکر کنیم و تمرکز داشته باشیم. با توجه به فشردگی بازی‌ها و نیم‌فصل دوم، تلاش می‌کنیم عملکرد بهتری نسبت به تیم‌های بزرگ داشته باشیم و از فرصت‌های پیش‌رو به بهترین شکل استفاده کنیم.

او در رابطه با ناراحتی رامین رضائیان از نیمکت نشینی گفت: با تاجرنیا (رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال) در این رابطه (رامین رضائیان) صحبت کردم. با توجه به سن و آرزوهایی که در سر دارد، طبیعی است که بخواهند فرصت بیشتری در بازی‌ها داشته باشد. صالح حردانی در بهترین شرایط خود است و نمی‌توانم از او استفاده نکنم.

وی افزود: با این حال، ناراحتی رضائیان از بازی نکردن را درک می‌کنم و برای من هم تصمیم‌گیری در این زمینه سخت است.

ساپینتو ادامه داد: برای من بسیار تأسف‌آور است، اما به درخواست بازیکنان احترام می‌گذارم. در مورد رامین من دوست داشتم که او در تیم بماند، اما تصمیم او هم قابل احترام است و ما باید فرصت‌ها را به صورت عادلانه در اختیار بازیکنان قرار دهیم. به او اجازه دادم که خوشحال باشد و شانس حضور در جام جهانی را داشته باشد.

سرمربی استقلال در پایان خاطرنشان کرد: در این چند روز اخیر سعی کرده‌ایم با بازیکنان مدارا کنیم و فضای تیم را مثبت نگه داریم تا هر کسی بتواند بهترین عملکرد خود را ارائه دهد.