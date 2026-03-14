افزایش ۲۳ درصدی قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، براساس اعلام انجمن اتومبیل آمریکا (ای ای ای)، قیمت بنزین در این کشور امروز شنبه به طور متوسط ۳.۶۸ دلار در هر گالن افزایش یافت و این میزان نشان دهنده افزایش ۲۳ درصدی قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه گذشته است.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی سی ان ان، دیروز جمعه بهای برنت فیوچرز ۲.۶۷ درصد افزایش یافت و به ۱۰۳.۱۴ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز ۳.۱۱ درصد افزایش یافت و به ۹۸.۷۱ دلار در هر بشکه رسید.

طبق نمودارهای اقتصادی،‌ قیمت نفت چند روز قبل از قیمت بنزین افزایش می یابد، که این بدین معناست که پیش بینی می شود قیمت بنزین باز هم افزایش یابد.

سی ان ان در ادامه گزارش خود افزود: افزایش قیمت سوخت ناشی از اقدام ایران است که در عمل عبور و مرور نفتکش ها را از تنگه هرمز قطع کرده است؛ آبراهی که ۲۰ درصد نفت خام جهان از آن عبور می کند.

بر اساس گزارش های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت گازوئیل هم این هفته به طور متوسط ۴.۸۵ دلار در هر گالن بود که در مقایسه با ۳.۷۱ دلار در طول هفته منتهی به حملات اولیه علیه ایران افزایش یافته است.این افزایش قیمت گازوئیل ممکن است باعث بالا رفتن هزینه های کشتیرانی برای شرکت هایی همچون «فدکس» شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که جنگ در ایران می تواند تاثیر زیادی روی اقتصاد آمریکا داشته باشد. قیمت غذا نیز در آمریکا ممکن است به علت بالا رفتن هزینه های کشتیرانی و با تحت تاثیر قرار گرفتن گذر مواد ضروری کود از تنگه هرمز، افزایش یابد. بهای بلیت هواپیما هم به علت افزایش قیمت سوخت جت، بالا رفته است.