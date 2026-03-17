انتقاد سناتور آمریکایی از ترامپ؛ التماس رئیس جمهور آمریکا به متحدانش

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: کریس هولن سناتور دموکرات آمریکا در خصوص سیاست های جنگ افروزانه دولت ترامپ علیه ایران تصریح کرد: این جنگ باعث ناامن تر شدن آمریکا و هم پیمانانش می شود.

وی اضافه کرد: ما همواره شاهد آن هستیم که توجیهات تغییر می کنند بدون آن که هدف نهایی و راهبرد واضحی وجود داشته باشد. ما جعبه پاندورا را گشوده ایم. هم سربازان آمریکایی کشته شده اند و هم غیر نظامیان در ایران از جمله دانش آموزان دختر، هدف قرار گرفته اند. اکثر آمریکایی ها با این جنگ مخالف هستند.

هولن گفت: نتانیاهو گفته بود که ۴۰ سال منتظر چنین لحظه ای بوده است. بعد از ۴۰ سال رئیس جمهور را پیدا کرده اند که به اندازه کافی احمق و بی پروا بود که دست به این کار بزند. میلیاردها دلار در این جنگ هدر رفته است.

سناتور آمریکایی از ترامپ به دلیل هدر دادن پول آمریکایی‌ها انتقاد کرد

سناتور دموکرات آمریکا، «پتی موری» امروز سه شنبه با جنگ افروزی دولت کشورش علیه ایران مخالفت کرد و آن را اتلاف پول آمریکایی ها نامید.

این سناتور آمریکایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: ترامپ در حال هزینه کردن میلیاردها دلار از پول مالیات‌ دهندگان (آمریکایی) برای جنگ با ایران است.

«پتی موری» سپس افزود: آن هم جنگی که هیچ دستورالعمل مشخصی و هیچ پایانی برای آن ندارد.

بولتون: ترامپ راه خروج از درگیری را نمی داند

جان بولتون مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا با توجه به شکست طرح‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در جنگ با ایران، گفت که وی راه خروج از این درگیری را نمی‌داند.

بولتون که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود، اعلام کرد که ترامپ در جنگ با ایران گرفتار شده و راه خروج را نمی‌داند.

مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید ابراز عقیده کرد که ترامپ در جنگ با ایران در «موقعیت آسیب‌پذیری» قرار دارد و نمی‌داند چگونه از آن خارج شود.

آنتی وار: ترامپ التماس می کند و جهان به او نه می گوید

از سوی دیگر وبگاه آمریکایی آنتی‌وار در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بقیه کشورها التماس می‌کند که برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند، اما جهان به او «نه» می‌گوید.

بسته ماندن تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب ثبت بالاترین قیمت برای گازوئیل در چهار سال گذشته شد.

میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا که شریان حیاتی حمل و نقل، کشاورزی و ساخت‌وساز ایالات متحده است، برای اولین بار درچهار سال اخیر به بالای پنج دلار در هر گالن رسید.

استاد دانشگاه شیکاگو دستاوردهای ایران «طی ۱۷ روز» را ستود

«رابرت پیپ» (Robert Pape) استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) به قدرت ایران در مواجهه با تنش آفرینی های محور آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران اذعان کرد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در این خصوص نوشت: ایران اکنون قوی‌تر از قبل از جنگ است. کنترل قیمت نفت جهانی را در دست دارد و احتمال اینکه بتواند ائتلاف آمریکا (آمریکایی- صهیونیستی) را متلاشی کند، بیش از احتمال تقویت آن توسط واشنگتن است.

نامه طوفانی رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا به ترامپ

جوزف کِنت، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا که امروز در شبکه اجتماعی «ایکس» در مخالفت با جنگ آمریکایی- صهیونیستی از سمت خود استعفا داده بود، برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این باره نامه ای ارسال کرد.

مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا خطاب به ترامپ در این خصوص گفت: مسئولان بلندپایه اسرائیلی و شماری از افراد بانفوذ در رسانه‌ های آمریکایی کارزاری سازمان‌ یافته برای گمراه‌ کردن افکار عمومی به راه انداخته‌اند. از این کارزار برای فریب تو استفاده شد تا چنین وانمود کنند که ایران تهدیدی فوری برای ایالات متحده است.

جوزف کِنت، در این نامه خطاب به ترامپ ادامه داد: سخن گفتن از دستیابی به پیروزی سریع و قاطع در صورت «حمله» به ایران، دروغی آشکار بود. این همان شگردی است که اسرائیلی‌ ها پیش‌ تر برای کشاندن ما به جنگ فاجعه‌ بار عراق به کار گرفتند. ما هرگز نباید دوباره آن اشتباه را تکرار کنیم. من هرگز نمی‌ توانم از فرستادن نسل آینده جوانان کشورمان به جنگی که هیچ سودی برای مردم ما ندارد، حمایت کنم.

تاکید ژاپن بر توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران

نخست‌وزیر ژاپن بر کاهش تنش‌ها و توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد.

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در جریان نشست‌های کمیته بودجه پارلمان با اشاره به شرایط منطقه گفت: «مهم‌ترین امر در حال حاضر، دستیابی سریع به آرامش و کاهش تنش است.»

وی در ادامه افزود: توکیو در سطوح مختلف با واشنگتن در ارتباط است و ما به تبادل نظر با ایالات متحده در سطوح گوناگون ادامه می‌دهیم.

نخست‌وزیر ژاپن تصریح کرد: «در بالاترین سطح، می‌خواهیم با در نظر گرفتن موضع کشورمان، وضعیت را به صورت مفصل با طرف آمریکایی مورد بحث قرار دهیم.»

تاکایچی همچنین گفت که ژاپن همچنین با ایران در تماس است و این ارتباط عمدتاً از طریق وزیر امور خارجه این کشور برقرار می‌شود. ‌

مقامات نظامی آمریکا خواستار توقف جنگ با ایران شدند

دفاع قدرتمندانه نیروهای مسلح ایران از کشور در حالی ادامه دارد که مقامات نظامی آمریکا خواستار توقف جنگ شدند.

شبکه خبری ان بی سی نیوز امروز (سه شنبه) به نقل از برخی منابع آگاه گزارش داد که تعدادی از مقامات نظامی آمریکا در طرح‌های فعلی خود برای جنگ با ایران، گزینه‌هایی جهت توقف این جنگ را به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دادند.

با اینکه ترامپ طرح‌هایی را برای عقب‌نشینی در نظر دارد اما تا این لحظه تصمیمی درباره اجرای آنها نگرفته و جدول زمانی توقف این عملیات نظامی نامشخص بوده و متکی به تحولات میدانی است.

در داخل دولت آمریکا اختلاف نظری میان ۲ رویکرد وجود دارد، از یک سو مشاورانی که نگران بی‌ثباتی اقتصاد جهانی و افزایش قیمت نفت هستند، برای یک استراتژی عقب نشینی سریع فشار می‌آورند، از سوی دیگر دیگر مقامات ارشد آمریکا، این جنگ را فرصتی تاریخی برای تضعیف «نفوذ حاکمیت ایران در منطقه» می‌دانند.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه ارزیابی اولیه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) از تحقق اهداف بین چهار تا ۶ هفته بوده، گفت: «این عملیات زمانی پایان خواهد یافت که فرمانده عالی نیروهای مسلح تحقق اهداف را تایید کند.»

یواس‌ای‌تودی: جنگ علیه ایران به چشم‌انداز انتخاباتی ونس آسیب زده است

یک رسانه آمریکایی از تضعیف چشم‌انداز انتخاباتی جی دی ونس معاون اول رئیس‌جمهوری آمریکا در نتیجه شروع جنگ علیه ایران خبر داد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ۹ روز بعد از به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه علیه ایران پرده از مخالفت معاونش، «جی. دی ونس»، در ابتدای کار با این جنگ برداشته و تلویحا گفت که ونس پیش از شروع این جنگ «کمتر به آن مایل بود» و دیدگاهش نسبت به این جنگ «متفاوت» بوده است.

به نوشته «یو. اس. ای تودی»، نه ترامپ و نه ونس توضیح بیشتری درباره اختلاف نظرشان بر سر جنگ تحمیلی علیه ایران نداده‌اند، اما معاون رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان یک چهره مخالف با کشیده شدن آمریکا به جنگ‌های طولانی و پرآشوب جدید شناخته می‌شود.

روزنامه آمریکایی نوشته است اظهارنظرهای ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز ۹ مارس که بر وجود اختلاف نظر میان او و معاونش صحه گذاشت «نشان می‌دهد او و ونس هماهنگی کاملی نسبت به این جنگی که با واکنش منفی جنبش راستگرای طرفدار ترامپ، ماگا، همراه بوده و از نظر برخی طرفداران برجسته ترامپ به منزله یک خیانت به وعده‌های ضد جنگ قبلی است، ندارند.»

یو. اس. ای تودی تصریح می‌کند: «ونس اکنون شاهد قرار گرفتن خود در یک موقعیت سیاسی شکننده بوده در حالی که تلاش دارد راه خودش را از میان این جنگ باز کند؛ جنگی با پایان باز که رئیسش، ترامپ یک بار از آن به عنوان یک «سفر کوتاه» و یک بار دیگر نیز آن را به عنوان جنگی چند هفته‌ای توصیف کرده است.»

معاون ترامپ همچنین از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران خیلی کم در انظار عمومی ظاهر شده است؛ حضورهای او در این مدت شامل یک مصاحبه‌ رسانه‌ای و معدود فعالیت‌ها در فضای مجازی بوده‌اند.

به نوشته یو. اس. ای تودی، جی. دی ونس تلاش دارد «بین فشارهای مخالفان جنگ در جنبش ماگا و انجام وظایفش در قبال ترامپ که حمایت‌هایش می‌تواند آینده سیاسی او را تعیین کند، توازن برقرار کند.»

حمایت‌های جی. دی ونس از سیاست‌ خارجی مخالف مداخله‌جویی، او را محبوب جنبش راستگرای «ماگا» کرده است؛ او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ به حمایت‌های این جنبش نیز نیاز خواهد داشت.

به نوشته رسانه آمریکایی، مساله جنگ با ایران حالا «یک آزمون برای اعتبار او شده است.»

خشم کشورهای عربی منطقه از دولت ترامپ

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد، طولانی شدن جنگ علیه ایران باعث شده کشورهای عربی هم پیمان آمریکا خشمگین شوند. آنها از این که دولت ترامپ این کشورها را در برابر حملات تنها گذاشته به شدت ناراحت هستند.

در این گزارش به نقل از یک مقام برجسته عربی تاکید شده است، این جنگ به خاطر رژیم صهیونیستی آغاز شد اما آنها، کشورهای عربی را تنها گذاشتند تا با حملات رو به رو شوند. این در حالی است که پیش از جنگ اعلام شده بود هر حمله نظامی بسیار سریع خواهد بود.

وی تصریح کرد: این جنگ باید هر چه سریعتر تمام شود.

اصابت پرتابه به یک نفتکش در ساحل عمان

یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در ساحل عمان در خلیج فارس اصابت کرد.

اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز -سه‌شنبه- ادعا کرد یک نفتکش در سواحل عمان هدف یک پرتابه قرار گرفته است.

اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس در صفحه خود در ایکس با اشاره به این حمله گفته است که تلفاتی ثبت نشده است.

این اداره تجارت دریایی افزوده است که نفتکش هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در حال حاضر لنگر انداخته است.

این آژانس دریایی انگلیسی تاکید کرد به این نفتکش خساراتی سطحی وارد شده، اما خدمه آن آسیبی ندیده‌اند.

مصر تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را محکوم کرد

وزارت خارجه مصر در بیانیه ای تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به لبنان و ورود به مناطق جنوبی این کشور را محکوم کرد.

مصر این اقدام را نقض حاکمیت لبنان و مخالف قوانین بین المللی دانست و خروج فوری نظامیان رژیم صهیونیستی از خاک این کشور را خواستار شد.

منابع خبری عربی اعلام کرده اند پیش از این صهیونیست ها به روستاهای مرزی لبنان حمله می کردند و پس از مدتی از آن خارج می شدند اما این رژیم این روزها پس از ورود به هر روستا، سعی می کند در آن بماند و از آن به عنوان پایگاهی برای حمله به روستاهای دیگر استفاده می کند.

‌توقف عرضه نفت و گاز در منطقه

گزارش اخیر موسسه "ریستاد انرژی" حاکی از آن است که در تنگۀ هرمز، روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه از عرضه نفت و گاز منطقه غرب آسیا متوقف شده است.

این رقم شامل ۷ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌شود که معادل حدود ۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است.

براساس این گزارش، تحلیلگران این موسسه درباره احتمال کاهش بیشتر تولید درآینده هشدار داده‌اند و این وضعیت را یک زنگ خطر جدی برای امنیت انرژی جهانی قلمداد می‌کنند.

در پی بسته شدن تنگه هرمز، کارشناسان و تحلیلگران درباره بحران انرژی ناشی از تداوم جنگ علیه ایران هشدار داده اند.

روزنامه وال استریت ژورنال درگزارشی نوشت که مدیران ارشد اجرایی شرکتهای نفتی آمریکا هشدار داده اند که در صورت ادامه جنگ تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بحران انرژی تشدید خواهد شد.

مدیران شرکت‌های سرشناس نفتی شامل اکسان موبیل، شورون و کانکو فیلیپس در نشست‌هایی با مقام‌های دولت واشنگتن هشدار داده‌اند با ادامه یافتن جنگ علیه ایران، اختلال در جریان حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز تشدید و بی‌ثباتی انرژی در منطقه و جهان بدتر خواهد شد و روند افزایش قیمت نفت نیز تشدید خواهد شد.

موج مخالفت‌ها با آمریکا؛ یک کشور دیگر نیز به ترامپ «نه» گفت

بعد از آن که تعدادی از کشورهای جهان و هم پیمانان آمریکا مخالفت خود را با درخواست ترامپ مبنی بر اعزام نیرو به تنگه هرمز اعلام کردند اینک رئیس جمهور فنلاند نیز تاکید کرد که با این اقدام مخالف است.

وی اضافه کرد: ما یک اتحاد دفاعی داریم که به طور معمول حملات نظامی انجام نمی دهد. ناتو 32 عضور دارد. پس از پایان جنگ سرد برخی ماموریت‌های مربوط به حفاظت از صلح داشتیم اما آنها همواره بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل توجیه می‌شدند. بنابراین وضعیت کنونی با آن شرایط متفاوت است.

پیشتر نیز کشورهایی نظیر ایتالیا، آلمان، انگلیس، ژاپن و استرالیا مخالفت خود را با این درخواست ترامپ اعلام کرده بودند.

مقام پیشین آمریکا: پایه‌های نظام ایران مستحکم است

لئون پانه‌تا وزیر دفاع پیشین آمریکا اذعان کرد که نظام حاکم بر ایران یک نظام ریشه دار و مستحکم است.

وی اضافه کرد: این کشور با حضور رهبری جدید احساس قدرت بیشتری می کند.

پانه‌تا بیان کرد: پایه های نظام حاکم بر ایران بسیار مستحکم تر از آن چیزی است که فکر می کردیم.

تبعات بسته بودن تنگه هرمز؛ نرخ بهره در استرالیا افزایش یافت

افزایش قیمت سوخت پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، دولت استرالیا را وادار به افزایش نرخ بهره کرد.

بانک مرکزی استرالیا پس از کاهش ذخایر سوختی و همچنین بالا رفتن هزینه‌های استقراض ناشی از پیامدهای تجاوز به ایران، اعلام کرد که نرخ بانکی خود را افزایش داده است.

استرالیا که از روز گذشته(دوشنبه) هفته کاری خود را با بحران شروع کرد با افزایش شدید بهای نفت و انرژی روبرو شده است.

بانک مرکزی استرالیا با اعلام اینکه نرخ بانکی خود را افزایش داده است، هشدار داد: ادامه روند افزایش بهای نفت، موجب شعله‌ور شدن دوباره فشارهای تورم جهانی می‌ شود.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که استرالیا یکی از کشورهای وابسته واردات انرژی از آسیای غربی است که با شروع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تردد نفتکش ها که از تنگه هرمز عبور می کردند با اختلالال روبرو شده است.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده هرمز برای کشورهای که حامی تجاوز ایران نباشد، باز است و فقط کشتی های رژیم صهیونیستی و آمریکایی و حامیانش نمی تواند از آبراه راهبردی استفاده کنند.

روایت فایننشال تایمز از فروش نفت ایران در طول جنگ

روزنامه فایننشال تایمز نوشت که ایرانی ها در طول جنگ با فروش نفت خود از طریق تنگه هرمز حدود ۱۴۰ میلیون دلار در روز درآمد کسب کرده اند.

بر اساس این گزارش از آغاز حملات آمریکایی صهیونیستی به ایران که با واکنش موشکی تهران به سرزمینهای اشغالی و اهداف آمریکایی در منطقه و مسدود شده تنگه هرمز همراه شد، حداقل ۱۳ نفتکش فوق‌غول‌پیکر در جزیره خارک بارگیری داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در این مدت حدود ۲۴ میلیون بشکه نفت ایران از تنگه هرمز عبور کرده است.

طبق برآورد شرکت‌های داده انرژی، ایران از زمان آغاز جنگ روزانه حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکه نفت صادر کرده است که این مقدار صادرات حدود ۱۴۰ میلیون دلار درآمد روزانه برای ایران ایجاد می‌کند.

وقوع چند انفجار در دوحه قطر

رسانه‌های محلی اعلام کردند وقوع چند انفجار موجب آتش‌سوزی در دوحه، پایتخت قطر شده است.

وزارت کشور قطر اعلام کرد بر اثر اصابت ترکش موشک های رهگیر به برخی مناطق، در منطقه صنعتی دوحه آتش سوزی رخ داد.

چند روز پیش «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در شرایط کنونی تلاش‌های خود را بر کاهش تنش‌ها متمرکز کرده و همچنان به دیپلماسی به عنوان راهکار اصلی برای حل بحران‌ها باور دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود که این کشور در حال کار بر روی صدور بیانیه‌ای مشترک میان کشورهای حوزه خلیج فارس بود، اما تحولات بعدی، فرصت لازم برای پیشبرد این ابتکار را از بین برد.

وی با اشاره به پیامدهای امنیتی حمله به زیرساخت‌های حیاتی منطقه گفت که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی بسیار خطرناک است و می‌تواند نه تنها منطقه بلکه کل جهان را با بحران جدی روبه‌رو کند.

الانصاری همچنین اعلام کرد که دولت قطر اقدامات لازم را برای مقابله با احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی انجام داده است.

وقوع انفجارهای مهیب در سرزمین‌های اشغالی

وقوع انفجارهای مهیب در سرزمین‌های اشغالی حاکی از رسیدن موج جدید حملات موشکی ایران به این منطقه است.

موج جدید حمله موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی فلسطین آغاز شده است.

تصاویر مختلفی از عبور موشک‌های ایرانی از آسمان مناطق مختلف از جمله کرانه باختری منتشر شده است.

برخی رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب به ویژه در منطقه قدس اشغالی خبر می‌دهند.

بنا بر اعلام رسانه‌ها، صدای چند انفجار نیز پیش از فعال شدن آژیرهای خطر شنیده شده است.

موشک‌های بارشی ایران؛ چالش بزرگ گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

موشک‌های بارشی ایران به چالشی بزرگ و غیرقابل حل برای سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی اعلام کرد که موشک‌های ایرانی دارای کلاهک‌های بارشی به بزرگترین چالش برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

این روزنامه صهیونیستی در این گزارش افزود: این موشک‌ها علاوه بر بی اثر کردن پدافند هوایی، وسعت منطقه اصابت آنها معادل ۱۰ کیلومتر مربع یا بیشتر است.

روزنامه صهیونیستی معاریو ادامه داد: ارزیابی‌های نظامی نشان می‌دهد که حدود نیمی از موشک‌های شلیک شده از سوی ایران از نوع دارای کلاهک بارشی هستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز (سه‌شنبه) از سقوط یک موشک دارای کلاهک بارشی در منطقه ریشون لتصیون در جنوب تل آویو خبر دادند.

انهدام تانک ها و پهپادهای صهیونیستی توسط حزب الله لبنان

حزب الله لبنان در راستای عملیات‌ خود برای مقابله با حملات زمینی و هوایی اهداف رژیم صهیونیستی و همچنین حملات موشکی به عمق سرزمین های اشغالی ۳ تانک مرکاوا و یک پهپاد صهیونیستی را منهدم کرده است.

رژیم صهیونیستی پس از انهدام یک دستگاه از این تانک‌ها برای تخلیه تلفات و زخمی‌های خود، اقدام به اعزام چند فروند بالگرد به منطقه کرد که با عملیات رزمندگان مقاومت روبرو شده‌اند.

حزب الله لبنان همچنین مقر رادارها و اتاق‌های کنترل پایگاه هوایی رامات دیوید در شمال فلسطین اشغالی را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

موشک‌های ایرانی به دفتر نتانیاهو رسیدند

موشک‌های ایرانی امروز به مواضعی در قدس اشغالی و در فاصله چند متری دفتر نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اصابت کرده است. برخی رسانه‌های صهیونیستی نیز گزارش دادند که تنها یک موشک ایرانی رهگیری شد و بقیه موشک‌های ایرانی با عبور از پدافند هوایی رژیم صهیونیستی به اهداف خود اصابت کرده است.

ساعاتی پیش نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از فعال شدن گسترده آژیرهای خطر در تل‌آویو، مناطق مرکزی و شمال فلسطین اشغالی در پی موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر داده بود.

منابع صهیونیستی همچنین از وقوع چندین انفجار شدید در تل‌آویو و هجوم هزاران صهیونیست به پناهگاه‌ها خبر دادند.

همزمان گزارش شد که یک موشک ایرانی به فرودگاه بن گوریون اصابت کرده است.

رادیو ارتش اشغالگر همچنین اذعان کرد که کلاهک بارشی موشک شلیک شده از ایران به هشت نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده و خسارات گسترده و جراحاتی نیز به دنبال داشته است.

همچنین گزارش‌هایی نیز از اصابت موشک در «شوهام» و «ریشون لتصیون» منتشر شده که تخریب‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایران در پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، مناطق گسترده‌ای از فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داده است.

اعلام حالت فوق العاده در فرودگاه بن گوریون

گزارش ها از اعلام حالت فوق العاده در فرودگاه بن گوریون (فرودگاه اصلی رژیم اسرائیل) خبر می دهند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که همزمان با وجود دو فروند هواپیمای نظامی درآسمان تل آویو، در فرودگاه بن گوریون حالت فوق العاده اعلام شده است.

برخی رسانه‌ها از نقص فنی یا آسیب دیدگی یک فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی در آسمان عراق و تلاش برای فرود در تل آویو خبر می‌دهند.

حملات پهپادی گسترده به سفارت آمریکا در بغداد

منابع محلی از حملات پهپادی شدید به سفارتخانه آمریکا در بغداد و انفجارهایی در منطقه سبز خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش‌ها و تصاویر دریافتی، سامانه‌های ضدهوایی مستقر در این سفارتخانه فعال شده و به شدت درحال تیراندازی به آسمان بغداد است.

به موجب این گزارش، سفارت آمریکا در عراق با چند فروند پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته و ستون‌های دود و آتش در بخش‌هایی از آن به آسمان برخاسته است.

برخی از رسانه نیز از تلاش ناکام سامانه‌های پدافندی موجود در این سفارتخانه برای مقابله با این حمله پهپادی خبر داده‌اند.

همزمان با حمله به سفارت آمریکا در عراق، جنگنده‌های آمریکایی در حال گشت زنی گسترده در آسمان بغداد هستند.

همچنین شبکه «المیادین» در خبری فوری گزارش داد که منطقه «جرف النصر» واقع در شمال استان بابِل، هدف حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفته است.

حمله پهپادی به پایگاه های آمریکایی در کویت

گزارش‌هایی مبنی بر حمله پهپادی به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در کویت منتشر شده است.

در واکنش به این گزارش‌ها، ستاد ارتش کویت با صدور بیانیه ‌ای تاکید کرد که پدافند هوایی این کشور درحال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حملات، از جمله تعداد پهپادها، اهداف دقیق و میزان خسارت‌های احتمالی، به طور رسمی منتشر نشده است.

در همین حال، گزارش هایی نیز درباره تداوم حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه نظامیان آمریکا در امارات منتشر شده است.

در پی این وضعیت، خبرگزاری امارات اعلام کرد که حریم هوایی امارات به‌عنوان یک اقدام احتیاطی به‌طور موقت بسته شد.

شلیک های موشکی ایران به پایگاه ها و مواضع نیروهای اشغالگر آمریکایی در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، به دنبال تجاوز آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی به خاک ایران و استفاده از خاک آن کشورها برای تجاوز به ایران آغاز شده است.

مقاومت اسلامی لبنان یک پهپاد پیشرفته اسرائیلی را سرنگون کرد

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از سرنگونی یک پهپاد پیشرفته دشمن صهیونیستی در جنوب این کشور خبر داد.

جنبش حزب الله در بیانیه خود افزود که یک فروند پهپاد "هرمس ۴۵۰ " را درآسمان شهر بنت جبیل هدف قرار داده است.

این پهپاد پس از هدف قرار گرفتن در اطراف شهر بنت جبیل سقوط کرده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از دستیابی نیروهای مقاومت به لاشه این پهپاد، محل سقوط آن را بمباران کرده اند.

مرشایمر: ایران با زرادخانه بزرگ موشکی و پهپادی وارد جنگ شده است

جان مرشایمر، تحلیلگر سیاسی آمریکایی گفت: ایرانی‌ها دارای استراتژی هوشمندانه‌ای درجنگ هستند و زرادخانه‌های بزرگی از موشک‌ها و پهپادها در اختیار دارند.

ژنرال دن کین نیز با اشاره به توانایی‌های استراتژیک ایران گفت که به این توانایی ها احترام می‌گذارد و آن‌ها را دست‌کم نمی‌گیرد.

وی افزود: ما با ایرانی‌های قدرتمندی طرف هستیم. ایران کارت‌های زیادی برای بازی دارد.

وی همچنین گفت: ایران زرادخانه‌های بزرگی از موشک‌ها و پهپادها در اختیار دارد که می‌تواند علیه منافع ما در کشورهای منطقه از آن‌ها استفاده کند.

به گفته وی در مرحله اول جنگ تمرکز ایران بر پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی بود و اکنون اعلام کرده‌اند که با تغییر استراتژی، "اسرائیل" را با موشک‌های دوربرد هدف قرار می‌دهند.

وی اظهار داشت: مشکل آمریکا و اسرائیل، کمبود موشک‌های دفاعی و محدود بودن ذخایر آن‌هاست.

نخست وزیر انگلیس: به جنگ ایران کشیده نخواهیم شد

نخست وزیر انگلیس با اذعان به اینکه بازگشایی تنگه هرمز کار ساده‌ای نیست، گفت که کشورش به تلاش های خود برای دستیابی به یک راه حل فوری ادامه خواهد داد.

"کر استارمر" گفت: ما به جنگ ایران کشیده نخواهیم شد و به تلاش‌های خود برای دستیابی به یک راه حل فوری ادامه خواهیم داد.

نخست وزیر انگلیس ادامه داد: وقتی جنگ متوقف شود، از طریق مذاکره با ایران، به نوعی توافق نیاز خواهیم داشت.

انگلیس به همراه برخی دیگر از هم پیمانان امریکا، تاکنون درخواست ترامپ برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده اند.

نخست وزیر انگلیس درعین حال، نقش کشورش را در جنگ پنهان نکرد و گفت: هزاران سرباز در قبرس داریم و ۳ جنگنده ما برای رهگیری حملات ایران تلاش می‌کنند.

اتحادیه اروپا: تمایلی به مشارکت در اقدام نظامی علیه ایران نداریم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه با درخواست آمریکا برای اعزام نیروی دریایی به تنگه هرمز مخالفت کرده و تمایلی به دخالت در اقدام نظامی علیه ایران ندارند.

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه دوشنبه پس از پایان نشست شورای وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل، اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست آمریکا مبنی بر اعزام نیروی دریایی به تنگه هرمز مخالفت کرده‌اند.

کالاس به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هیچ تمایلی به مشارکت فعال در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند.

وی توضیح داد که اتحادیه اروپا بر تقویت امنیت دریایی تمرکز دارد، اما کشورهای عضو تمایل کمی به گسترش مأموریت‌های فعلی خود به تنگه هرمز نشان داده‌اند.