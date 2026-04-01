خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سی و سه روز از پاسخ قدرتمند ایران به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی در حالی گذشت که رئیس جمهور آمریکا تلاش مذبوحانه ای را برای نجات از باتلاقی که این کشور و تل‌آویو را در آن گرفتار شده اند، آغاز کرده است و در این میان دو کشور چین و پاکستان هم با ارائه طرحی پنج ماده‌ای تلاش می‌کنند که نقش میانجیگرانه ایفا کنند.

اعلام آمادگی مسکو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور آماده میانجیگری برای حل و فصل مسائل بین آمریکا و ایران است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: در صورت تمایل همه طرف‌ها، مسکو آماده میانجیگری برای حل و فصل اوضاع بین آمریکا و ایران است.

پیشتر، وزیر خارجه روسیه گفته بود: نشانه‌هایی وجود دارد که بحران خلیج فارس در حال تبدیل شدن به یک درگیری در مقیاس بزرگتر است.

وی همچنین گفت: روسیه آماده است تا از طریق ابزارهای دیپلماتیک در راستای حل بحران خلیج فارس نقش میانجیگری را ایفا کرده و سایر کمک‌های لازم را ارائه دهد.

ادعای فرانسه درباره مشارکت نکردن در جنگ علیه ایران

رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شد که کشورش در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مشارکت ندارد.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ادعا کرد که پاریس در جریان تهاجم نظامی واشنگتن و تل آویو علیه ایران، نه مشورت داده و نه مشارکت دارد.

ماکرون در مصاحبه‌ای با شبکه ژاپنی ان‌اچ‌کی گفت که فرانسه از زمان آغاز این درگیری موضعی ثابت داشته است.

وی گفت: کاملاً درست است که فرانسه نه مشورت داده و نه مشارکت دارد.

اظهارات ماکرون پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرانسه را به دلیل تصمیم این کشور برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای حامل تجهیزات نظامی مرتبط با جنگ، مورد انتقاد قرار داد و پاریس را بسیار غیرهمکار توصیف کرد.

ماکرون مدعی رویکرد ثابت دیپلماتیک فرانسه درباره تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شد.

اظهارات جدید ترامپ برای ایجاد شکاف سیاسی در ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر برای ایجاد شکاف بین مسئولان کشور، مدعی مذاکره با رئیس جمهوری ایران شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که پیشتر مدعی مذاکره با دیگر مقامات ایران شده بود در شبکه تروث سوشال نوشت: رئیس‌جمهور جدید حکومت ایران که بسیار کمتر رادیکال و بسیار باهوش‌تر از پیشینیانش است، به‌تازگی از آمریکا درخواست آتش‌بس کرده است.

وی که دنبال ایجاد شکاف بین آحاد مردم و جریان های سیاسی حاکم بر کشور است، در این پیام مدعی شد که جمهوری اسلامی خواستار برقراری آتش‌بس شده و افزود: آمریکا این درخواست را زمانی بررسی خواهد کرد که تنگه هرمز باز باشد.

این اظهارات ترامپ به نوعی اظهار عجز و استیصال نیز محسوب می شود، زیرا زمانی تسلیم کامل ایران را شرط آتش بس اعلام می کرد.

هشدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی درباره 2 برابر شدن افت عرضه نفت

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی درباره 2 برابر شدن افت عرضه نفت در ماه آوریل(فروردین) در نتیجه تداوم جنگ علیه ایران هشدار داد.

فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در جریان یک گفت و گوی اینترنتی با نیکولای تانگن، رئیس صندوق اندوخته ملی نروژ هشدار داد که با بسته شدن تنگه هرمز و محدود شدن شدید عرضه، اختلال در عرضه نفت از غرب آسیا در ماه آوریل (فروردین) افزایش خواهد یافت و بر اقتصاد اروپا تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از مدار عرضه خارج شده است.

بیرول افزود: علاوه بر کاهش عرضه گاز طبیعی مایع، افت عرضه نفت در ماه آوریل دو برابر ماه مارس (اسفند) خواهد بود و اثر تورم‌زای آن رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها کاهش می‌دهد.

به گفته رئیس این نهاد بین المللی، پیش بینی می شود که کاهش عرضه نفت در ماه آوریل افزایش یابد چرا که قرارداد تعدادی از محموله‌های نفت و گاز که در روزهای گذشته به مقصد رسیدند، قبل از وقوع جنگ بسته شده بود.

بیرول گفت که بزرگترین مشکل، کمبود سوخت هواپیما و گازوئیل است که پیش از این کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار داده و به اروپا نیز آسیب خواهد رساند. بیرول تکرار کرد که آژانس بین‌المللی انرژی پس از توافق اعضایش برای آزادسازی رکورد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت، آزادسازی حجم بیشتری از ذخایر راهبردی را در نظر دارد.

بیرول گفت اختلال فعلی در عرضه نفت و گاز طبیعی مایع بدتر از دو بحران نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ و همچنین کاهش صادرات گاز روسیه ناشی از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.

وی افزود، حدود ۴۰ فقره از امکانات کلیدی حوزه انرژی در غرب آسیا از آغاز جنگ جاری آسیب دیده‌اند و بازگرداندن آنها به مدار مدتی طول خواهد کشید.

بیرول گفت: ما به سمت یک اختلال بسیار بسیار بزرگ و بزرگترین مورد آن در تاریخ تاکنون پیش می‌رویم.

وی پیشتر در استرالیا گفته بود که برخی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی مانند پتروشیمی، کودهای شیمیایی و تجارت موادی مانند گوگرد و هلیوم کاملاً مختل شده و این اختلال پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی خاطرنشان کرد که قیمت نفت نیز به دنبال این جنگ در حال افزایش است.

حمله سنگین ایران به سرزمین‌های اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر

رسانه های رژیم صهیونیستی از موج جدید حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر خبر دادند.

منابع صهیونیستی از موج جدید حملات موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر دادند. جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز هشدار حمله موشکی صادر کرد.

صدای آژیر خطر در شمال جولان نیز شنیده می شود. رسانه های رژیم صهیونیستی به موج گسترده حملات موشکی به مرکز اراضی اشغالی و صدای آژیر در شمال جولان اشاره کردند.

صدای آژیر خطر در مرکز و شمال کرانه باختری و انفجارهای مهیبی در مرکز اراضی اشغالی شنیده می شود. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از پرتاب همزمان موشک از ایران و لبنان به سمت جولان خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر برای چهارمین بار در تل آویو به صدا درآمد.

آژیر خطر بار دیگر در تل آویو و اطراف آن به صدا درآمد. اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به دلیل ادامه بی وقفه آژیرهای هشدار، دسترسی به محل اصابت موشک ها ممکن نیست.

رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که ایران در دقایق اخیر حدود ۱۰ موشک بالستیک به سمت مرکز شلیک کرده است. این منابع به اصابت مستقیم به رمات گان در شرق تل آویو اشاره کردند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که یک بالگرد اسرائیلی را در آسمان شهرک «یارون» با دو موشک زمین‌به‌هوا هدف قرار داده و به‌طور قطعی به آن اصابت کرده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت با موشک زمین به هوا با یک جنگنده اسرائیلی در آسمان شهرک «جویا» مقابله کردند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین شهرک های «نهاریا و کابری» در اراضی اشغالی را با موشک هدف قرار داد.

همزمان خبرنگار المیادین از شهادت دو نفر در حمله به یک خودرو در بازار بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد. همچنین پهپاد اسرائیلی یک خودرو را در وادی جیلو در جنوب لبنان هدف قرار داد.

اعتراض جامعه دانشگاهی جهان به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران جهان به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعتراض و خواستار توقف حملات به زیرساخت‌های آموزشی و علمی شدند.

بیش از ۲۰۰ تن از دانشگاهیان، پژوهشگران و اعضای جامعه علمی جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری حملات به زیرساخت‌های علمی و آموزشی و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات شدند.

امضاکنندگان این نامه با اشاره به دست‌کم ۲۱ حمله به مراکز علمی و آموزشی ایران در جریان تجاوز نظامی اخیر، اعلام کردند که این حملات به آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌های علمی خسارات جدی وارد کرده و جان پژوهشگران، دانشجویان و کادر درمان را به خطر انداخته است.

در این نامه که در تارنمای اختصاصی «حفاظت از نهادهای علمی در ایران» منتشر شده است، به‌طور مشخص به حملات روزهای ۲۸ تا ۳۰ مارس ۲۰۲۶ به دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره شده و آمده است که در ادامه این روند، یک مرکز مهم تحقیق و توسعه دارویی در ایران نیز هدف قرار گرفته و به‌شدت آسیب دیده است.

امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که نهادهای علمی و آموزشی، فضاهایی غیرنظامی و حیاتی برای سلامت عمومی، تولید دانش و بقای انسانی هستند و هدف قرار دادن این مراکز، نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

در ادامه این نامه، از همه طرف‌های درگیر خواسته شده است که فوراً حملات به مراکز علمی و آموزشی از جمله دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز تحقیقاتی، کتابخانه‌ها و آرشیوها را متوقف کنند.

همچنین از سازمان ملل متحد، یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی خواسته شده است که ضمن مستندسازی خسارات واردشده، از دانشمندان و دانشجویان آسیب‌دیده حمایت کرده و تحقیقات مستقلی درباره این حملات انجام دهند تا عاملان آن از طریق سازوکارهای حقوقی بی‌طرفانه مورد پاسخگویی قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: «علم هدف نظامی نیست و دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها نباید به میدان جنگ تبدیل شوند» و از جامعه بین‌المللی خواسته شده است که برای حفاظت از زیرساخت‌های علمی و صیانت از حیات دانشگاهی اقدام فوری انجام دهد.

این نامه همچنین هشدار می‌دهد که ادامه این روند، خساراتی ماندگار بر نظام علمی و اجتماعی وارد خواهد کرد و می‌تواند جریان تولید دانش و خدمات حیاتی به جامعه را با اختلال جدی مواجه سازد.

بر اساس فهرست منتشرشده، امضاکنندگان این نامه از دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف جهان هستند که در میان آن‌ها نام برخی از مؤسسات معتبر بین‌المللی مانند دانشگاه پرینستون، کالیفورنیا، علم و فناوری نروژ و کینگز کالج لندن به چشم می‌خورد.

سی‌بی‌اس: ایران ۱۶ پهپاد پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا را ساقط کرد

یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون، ایران ۱۶ پهپاد پیشرفته ام‌کیو ۹ آمریکا را ساقط کرده است.

شبکه سی‌بی‌اس آمریکا اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون ایران ۱۶ پهپاد ارزشمند و پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا را سرنگون کرده است.

به نوشته سی‌بی‌اس، ارزش هر کدام از این پهپادها تقریبا ۳۰ میلیون دلار است؛ پس هزینه کل این پهپادهای سرنگون شده تقریبا ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این پهپادها برای ماموریت‌های جاسوسی، نظارت و شناسایی و همچنین عملیات دقیق استفاده می‌شوند.

مقابله موشکی حزب الله با جنگنده رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مبارزان مقاومت اسلامی برای دفاع از لبنان و مردم آن، ساعت ۱۱:۰۰ امروز چهارشنبه با یک فروند موشک زمین به هوا با یک هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب لبنان مقابله کردند.

رزمندگان حزب‌الله در چندعملیات دیگر، انبارهای اصلی وابسته به منطقه شمالی ارتش اشغالگر را در پایگاه «نیمرا» در غرب دریاچه طبریه با چندین موشکی هدف قرار دادند.

پادگان «راموت نفتالی» هم از اهداف دیگر رزمندگان حزب‌الله بود که مورد حمله رگبار موشکی قرار گرفت.

شهرک صهیونیست نشین «یرؤون» نیز از سوی رزمندگان مقاومت اسلامی موشک باران شد.

حزب الله شهرک صهیونیستی «کریات شمونه» را هم ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح هدف سه نوبت حمله موشکی قرار داد.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در ارتفاعات «الشمیسات» در شهرک الطیبة هم هدف حمله موشکی حزب الله قرار گرفت.

فرانسه: کار ناتو دخالت در تنگه هرمز نیست

وزیر مشاور در امور ارتش فرانسه در واکنش به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ناتو به علت نپیوستن به جنگ علیه ایران گفت: ناتو یک ائتلاف نظامی است که به امنیت منطقه یورو- آتلانتیک مربوط می شود و نباید عملیاتی را در تنگه هرمز انجام دهد که مغایر با قوانین بین‌المللی است.

«آلیس روفو» همچنین در بخش دیگری از سخنانش افزود: نیروهای حافظ صلح ما در لبنان مورد ارعاب کاملاً غیرقابل قبولی (از سوی رژیم صهیونیستی) قرار گرفته‌اند.

وی پیشتر هم تأکید کرده بود که فرانسه مداخله نظامی در ایران را ترجیح نمی دهد.

اظهارات این مقام ارشد فرانسوی در حالی است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن گفت: با ژاپن در مورد اهمیت بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز توافق داریم.

نخست‌وزیر ژاپن هم مدعی شده است: با فرانسه توافق کردیم که برای گشایش تنگه هرمز به طور نزدیک همکاری کنیم.

نخست وزیر اسپانیا: ار تهدید ترامپ نمی ترسم

«پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا در پاسخ به انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این کشور در خصوص ملحق نشدن به جنگ علیه ایران گفت: بیست و سه سال پیش، شما ما را به جنگ علیه عراق کشاندید، در حالی که هیچ سلاح کشتار جمعی‌ای پیدا نشد. نمی‌شود دو بار ما را فریب داد!

همچنین یک خبرنگار از نخست وزیر اسپانیا پرسید: آیا شما از اقدامات تلافی‌جویانه ترامپ علیه اسپانیا نمی‌ترسید؟

سانچز در پاسخ تأکید کرد: نه من از هیچ چیز نمی‌ترسم چون مواضعمان را روشن کرده‌ام و پای حرفهایم می‌ایستم.

وی چند رو گذشته هم در سخنانی، آمریکا و اسرائیل را به طولانی کردن «جنگ ناعادلانه و غیرقانونی» علیه ایران متهم و تأکید کرد: سکوت در برابر جنگ علیه ایران، دوراندیشی نیست بلکه بزدلی و همدستی با جنایت است.

این اظهارات نخست وزیر اسپانیا در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا در سخنانی گفت: مخالفت اسپانیا با استفاده از حریم هوایی این کشور و پایگاه های نظامی آن(علیه ایران) تأسف بار است!

طرح جدید مقاومت لبنان برای محاصره نظامیان اشغالگر

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، تشکیل هسته های کوچک مقاومت برای محاصره نظامیان اشغالگر در خاک این کشور را از تاکتیک های جدید حزب الله برای مقابله با اشغالگران اعلام کرد.

«علی المقداد» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفتگو با شبکه المیادین به تشریح تاکتیک های مقاومت پرداخت و گفت: طرح جدید مقاومت، تشکیل گروه‌های کوچک برای عقب‌نشینی در برابر پیشروی اشغالگران و سپس محاصره آنها و وارد کردن تلفات است. طرح جدید مقاومت با طرح جنگ گذشته متفاوت است.

وی افزود: برخی گمان کردند مقاومت پایان یافته و این جنگ برای اشغالگران آسان خواهد بود.

فرو ریختن یک ساختمان در تل آویو در پی حمله موشکی ایران

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بخش هایی از یک ساختمان که در حمله موشکی صبح امروز ایران به شدت آسب دیده بود، فرو ریخت.

تشکیلات موسوم به سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در حملات موشکی صبح امروز ایران به تل آویو دست‌کم ۲۹ نفر زخمی شده اند و نگرانی از گرفتار شدن صهیونیست های بیشتر زیر آوار شدت گرفته است.

این تحولات در حالی است که سپاه پاسداران تأکید کرد که موج ۸۹‌ام حملات موشکی به سرزمین های اشغالی خسارت های سنگین جانی و مالی به رژیم صهیونیستی وارد کرده اند و این حملات همچنان ادامه خواهد یافت.

استارمر: با وجود فشار ترامپ، وارد جنگ ایران نخواهیم شد

نخست وزیر انگلیس بار دیگر تأکید کرد که جنگ در خاورمیانه، جنگ این کشور نیست و لندن وارد این درگیری نخواهد شد. در برابر هیچ فشاری تسلیم نخواهیم شد و به رغم همه جنجال‌ها، طبق منافع ملی عمل خواهیم کرد و وارد جنگ نخواهیم شد.

«کر استارمر» در ادامه سخنانش با بیان اینکه جنگ در خاورمیانه به طور واضح بر کشورش تأثیر گذاشته است، افزود: همه راه‌های دیپلماتیک را برای کاهش تنش در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز بررسی می‌کنیم. این هفته نشستی بین‌المللی برای بررسی راه‌های دیپلماتیک به منظور بازگشایی تنگه هرمز برگزار خواهد شد.

وی مدعی شد: طرحی ۵ ماده‌ای برای خارج شدن از بحران مسدود بودن تنگه هرمز وجود دارد و ما همواره اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم. به دفاع از منافع ملی خود و هدایت کشور در این طوفان ادامه خواهیم داد. نحوه خروج ما از بحران کنونی، سرنوشت یک نسل از ما را رقم خواهد زد.

استارمر در واکنش به توهین های مکرر ترامپ مبنی بر اینکه ناتو فقط یک ببر کاغذی است، گفت: ناتو تاثیرگذارترین ائتلاف نظامی در جهان است. با ادامه بحران فعلی، منافع بلندمدت ما مستلزم تقویت مشارکت‌هایمان با کشورهای اروپایی است. مشارکت ما با کشورهای اروپایی ما را قادر می‌سازد تا با چالش‌هایی که ممکن است با آنها روبرو شویم، مقابله کنیم.

ترامپ: در حال بررسی جدی خروج آمریکا از ناتو هستم

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه انگلیسی تلگراف گفت که به صورت جدی در حال بررسی خروج آمریکا از ناتو پس از شکست این پیمان نظامی در پیوستن به جنگ ایران است.

ترامپ در ادامه این مصاحبه افزود: من هرگز تحت تأثیر ناتو قرار نگرفتم و همیشه می‌دانستم که آنها یک ببر کاغذی هستند و حتی پوتین هم به این موضوع پی برده است.

وی تصریح کرد: انگلیس نیروی دریایی ندارد و ناوهای هواپیمابر دارد که کار نمی‌کنند.

ترامپ با طعنه به نخست وزیر انگلیس هم گفت: او می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، مهم نیست. تمام چیزی که استارمر می‌خواهد، آسیاب‌های بادی پرهزینه‌ای است که قیمت انرژی شما را سر به فلک می‌کشند.

این سخنان ترامپ در حالی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرد: پس از جنگ در روابطمان با پیمان ناتو تجدید نظر خواهیم کرد، ما بخش اصلی بودجه آن را تأمین می‌کنیم اما اقدامی از جانب آن‌ها شاهد نبودیم. پایان جنگ ایران نزدیک است و آمریکا در آستانه تحقق کامل اهداف خود در جنگ است.

اردوغان: اسرائیل مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران است

رئیس جمهوری ترکیه، کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول جنگ غیرقانونی علیه ایران و پیامدهای اقتصادی و منطقه ای آن عنوان کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: کابینه اسرائیل که به جنگ و بحران معتاد شده است مسئول به وجود آمدن این جنگ غیرقانونی است که نه تنها منطقه را به ویرانی کشانده بلکه هزینه های اقتصادی سنگینی را به همه مردم جهان تحمیل کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هرتحولی که به استمرار این جنگ و باز شدن جبهه های جدید بیانجامد در خدمت راهبرد خونین اسرائیل خواهد بود و به منطقه ما آسیب خواهد زد.

اردوغان گفت: هر قطره خونی که در این جنگ ریخته می شود در خدمت طولانی شدن حیات سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل خواهد بود.

کاهش واردات گاز طبیعی مایع کشورهای آسیایی از خلیج فارس

واردات گاز طبیعی مایع کشورهای آسیایی از کشورهای غرب آسیا به پایین‌ترین میزان خود در ۶ سال اخیر رسید.

واردات اسفندماه کشورهای آسیایی به ۲۰.۶ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸.۶ درصد کاهش یافته است.

بیشترین کاهش واردات گاز طبیعی مایع مربوط به پاکستان از زمان آغاز خرید انرژی از قطر بود. محموله‌های گاز طبیعی مایع به این کشور ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد کاهش یافت. هند و چین نیز واردات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دادند و هر دو شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته بودند.

آسیا بزرگترین بازار گاز طبیعی مایع است. آسیا همچنین مقصد تا ۹۰ درصد از گاز طبیعی مایع قطر و امارات است. با تعطیلی مجتمع گاز طبیعی مایع راس لفان قطر و اختلال در آمدو شد تنگه هرمز، آسیا با مشکلات زیادی در تامین انرژی روبه‌رو است و این مشکلات طولانی خواهد شد.

برای کاهش این ضربه، واردکنندگان انرژی آسیایی به منابع جایگزین گاز مایع روی آوردند، اما با مختل شدن چندین نیروگاه عظیم تولید گاز طبیعی مایع استرالیا در طوفان اخیر، گزینه‌های تامین‌کنندگان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

برخی به گاز طبیعی مایع ایالات متحده روی آورده‌اند و محموله‌هایی را که در ابتدا به مقصد اروپا بودند، خریداری می‌کنند. طبق اطلاعات ارائه‌دهندگان ردیابی محموله، تاکنون از اسفندماه، تقریبا ۱۲ کشتی حمل گاز طبیعی مایع از اروپا به آسیا تغییر مسیر داده‌اند.

برخی دیگر، از جمله بنگلادش، هند، چین و ژاپن، به زغال سنگ روی آورده‌اند. در واقع، آسیا به طور کلی در حال افزایش تولید برق از زغال سنگ است. اگرچه قیمت زغال سنگ از زمان شروع جنگ ۱۷ درصد افزایش یافته است، اما این افزایش در مقایسه با جهش ۷۰ درصدی قیمت گاز طبیعی مایع در بازار نقدی آسیا ناچیز است.

بلومبرگ اینتلیجنس پیش‌بینی کرده است که قیمت گاز طبیعی مایع آسیا می‌تواند به دلیل رقابت سخت‌تر برای مقدار محدودی از عرضه، ۵۰ درصد افزایش یابد.

اختلال گسترده در فرودگاه های تل‌آویو در پی حملات موشکی ایران

حملات موشکی ایران موجب اختلال گسترده در فرودگاه های تل آویو در سرزمین های اشغالی شد.

داده‌های ردیابی پرواز از سامانه «فلایت‌رادار۲۴» نشان می‌دهد که طی یک ساعت گذشته چندین هواپیما نتوانسته‌اند در فرودگاه «بن‌گوریون» تل‌آویو فرود بیایند. این اختلال در پی فعال شدن وضعیت هشدار امنیتی و ادامه شلیک موشک از سوی ایران و لبنان به سمت مناطق مختلف اراضی اشغالی رخ داده است.

بر اساس این داده‌ها، فرود شش هواپیمای غیرنظامی و نظامی در مجاورت فرودگاه، از جمله یک فروند هواپیمای شرکت «ال‌عال» و یک هواپیمای دیگر متعلق به «آرکیا»، همزمان با به صدا درآمدن آژیر خطر مختل شده است.

برخی از هواپیماهایی که در آستانه فرود بودند، از جمله هواپیماهای نیروی هوایی آمریکا نیز مجبور به اوج‌گیری مجدد شدند.

داده‌های ردیابی همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از هواپیماها وارد الگوهای پروازی کوتاه و دوره‌های انتظار شده‌اند و توقف‌های موقت در مراحل فرود به‌طور همزمان ثبت شده است.

این در حالی است که فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای خطر در مجاورت فرودگاه به صدا درآمده و این موضوع موجب اختلال موقت در ترافیک هوایی ورودی و تعویق فرود برخی پروازها شده است.

چهار موج حمله موشکی ایران به مرکز فلسطین اشغالی از صبح امروز

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از صبح امروز چهارشنبه تل آویو هدف چهار حمله موشکی ایران قرار گرفته است.

این رسانه ها با اذعان به اینکه روز سخت و پیچیده ای را آغاز کرده اند، از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو و دو پایگاه هوایی تل نوف و "بالماخیم" در جنوب تل آویو در پی حمله موشکی ایران خبر دادند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در غوردگاه بن گوریون در شرق تل آویو خبر داد.

خبرهایی نیز درباره وقوع انفجارهای مهیب در قدس اشغالی منتشر شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که از صبح امروز ۱۰ موشک بالستیک ایران به دست کم ۲۰ منطقه در فلسطین اشغالی اصابت کرده و ۲۵ صهیونیست زخمی شده اند.

برخی از این رسانه ها هم اعلام کردند که از صبح امروز سپاه پاسداران ۷۰ موشک بالستیک به سرزمین های اشغالی و منافع آمریکا در مناطق مختلف در خاورمیانه شلیک کرده است.

حمله موشکی یمن به اهداف حساس رژیم صهیونیستی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات موشکی به اهداف حساس رژیم صهیونیستی در چارچوب عملیات مشترک با ایران و حزب الله خبر داد.

در بیانیه تصویری یحیی سریع در خصوص این حملات آمده است: در ادامه حمایت خود از جبهه‌های مقاومت و جهاد و انجام وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال مردم آزاده امت اسلامی‌مان در ایران، عراق، لبنان و فلسطین، نیروهای مسلح ما با یاری و توکل به خداوند، سومین عملیات نظامی در «نبرد جهاد مقدس» را انجام دادند و اهداف حساس دشمن اسرائیلی را در جنوب فلسطین اشغالی با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند.

یحیی سریع تأکید کرد: این عملیات به طور مشترک با برادران مجاهد ما در ایران و حزب‌الله لبنان انجام شد و به لطف خداوند با موفقیت به اهداف خود رسید.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح یمن تأکید می‌کنند که تشدید تجاوز، جنایات و حملات دشمن به لبنان، ایران، عراق و فلسطین، تنها یمن آزاد و سربلند را در مرحله آتی به سوی تشدید بیشتر عملیات نظامی سوق خواهد داد و این روند تا زمانی که تجاوز متوقف و محاصره برداشته شود، ادامه خواهد یافت.

تلاش ترامپ برای خروج آبرومندانه از باتلاق جنگ ایران

رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که تلاش‌های متعدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری با ایران با مخالفت طرف ایرانی مواجه شده است.

بر اساس گزارش این رسانه ها، ترامپ همچنان تلاش‌های مذبوحانه خود را برای خروج از درگیری با ایران با حفظ آبروی نسبی ادامه می‌دهد، اما بی‌نتیجه مانده است.

رسانه های عبری افزودند که هیچ‌گونه تسلیم شدن ایران در کار نیست و «اسرائیل» برای احتمال پایان دادن به نبرد با اعلام یک «پیروزی» ظاهری و رسانه‌ای به سبک ترامپ آماده می‌شود و این در حالی است که که اکنون مهم‌ترین مسئله برای ترامپ بیرون آمدن از باتلاقی است که نتانیاهو به دلایل شخصی او را در آن گرفتار کرده است.

حمایت دو سوم آمریکایی‌ها از توقف جنگ علیه ایران

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که دو سوم آمریکایی ها معتقدند که جنگ علیه ایران باید پایان یابد.

رسانه های رژیم اشغالگر همچنین اذعان کردند که هیچ یک از اهداف تعیین شده ترامپ و دولت نتانیاهو از جنگ با ایران محقق نشده است.

از سوی دیگر، روزنامه عبری هآرتص در گزارشی فاش کرد که آمریکا و اسرائیل پس از مشارکت عربستان در نشست وزرای امور خارجه ترکیه و مصر و پاکستان در اسلام آباد ناامید شده اند.

این رسانه صهیونیستی در گزارش خود تأکید کرد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا خاورمیانه را شعله‌ور می‌کند و انتظار دارد جهان این آتش را خاموش کند.

سه حمله موشکی ایران به فلسطین اشغالی در کمتر از یک ساعت و زخمی شدن ۲۰ صهیونیست

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری در پی رصد حمله موشکی از ایران خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که صدای انفجارهای مهیب در تل آویو پس از رهگیری حمله موشکی از ایران به گوش رسیده است.

این رسانه‌ها با اذعان به اینکه موشک شلیک شده ایران به سمت سرزمین های اشغالی کلاهک خوشه ای داشته است، از اصابت ترکش های این موشک به منطقه گوش دان و دست کم ۱۱ منطقه دیگر در تل آویو و اطراف آن خبر دادند.

شبکه خبری قدس اعلام کرد که خبرها از اصابت ترکش های موشک ایران به یک ساختمان در منطقه «بنی براک» تل آویو در مرکز فلسطین اشغالی و بلند شدن ستون‌های دود از این منطقه حکایت دارد.

تشکیلات موسوم به سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در حمله موشکی ایران چند نفر در منطقه بنی براک دست کم ۲۰ نفر زخمی شده اند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از رصد موج جدید حمله موشکی ایران به تل آویو و همچنین النقب و بحر المیت در جنوب سرزمین های اشغالی لحظاتی پس از حمله قبلی خبر دادند.

این رسانه ها همچنین از آغاز سومین موج حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی در کمتر از یک ساعت گذشته خبر دادند.

حملات قدرتمند ایران به منافع آمریکا در منطقه

آمار و داده‌های رسمی که خبرگزاری «آناتولی» ترکیه تا بامداد روز چهارشنبه گردآوری کرده، ایران طی ۳۲ روز گذشته در واکنش به جنگ منطقه‌ای ایران، دست‌کم ۵ هزار و ۶۴۴ موشک و پهپاد به سمت ۷ کشور عربی ـ عمدتاً حوزه خلیج فارس ـ شلیک کرده است. همچنین در این بازه، یک حمله با دو جنگنده نیز گزارش شده است.

این حملات که از ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده، از سوی تهران به‌عنوان پاسخی به «تجاوز مستمر آمریکا و اسرائیل» توصیف می‌شود.

مقام‌های ایرانی همواره تأکید کرده‌اند که هدف حملات، کشورها نیستند بلکه «پایگاه‌ها و منافع آمریکا» هدف قرار می‌گیرند.

بر پایه این گزارش، امارات بیشترین میزان حملات را تجربه کرده و پس از آن به‌ ترتیب کویت، بحرین، قطر، عربستان و اردن قرار دارند؛ در حالی که عمان کمترین هدف حملات بوده است.

درهمین راستا، «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ۲۶ مارس اعلام کرد که بیش از ۵ هزار موشک و پهپاد به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک شده که به ادعای او معادل ۸۵ درصد کل حملات ایران در این جنگ است.

طرح پنج ماده ای چین و پاکستان برای آتش بس

وزیران امور خارجه چین و پاکستان، در دیداری درباره راهکارهای برقراری آتش بس و بازگرداندن صلح به منطقه گفت‌وگو کردند.

وزارت امور خارجه چین پس از این دیدار با انتشاربیانیه ای از یک طرح پنج ماده‌ای برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس خبرداد.

براساس بیانیه یاد شده، طرح مذکور شامل ابتکارات ذیل است :

۱. فورا خصومت‌ها را متوقف کنید. چین و پاکستان خواستار آتش بس فوری و پایان جنگ شدند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری به کار گرفتند. کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به تمام مناطق آسیب دیده از جنگ را دارند.

۲. مذاکرات صلح را هرچه زودتر آغاز کنید. حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال ملی و امنیت ایران و کشورهای خلیج فارس باید حفظ شود. گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راه‌های عملی برای حل اختلافات هستند. چین و پاکستان از طرفین در آغاز مذاکرات حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید متعهد به حل مسالمت آمیز اختلافات شوند. در طول مذاکرات صلح، طرف‌های درگیر نباید از زور استفاده کنند یا تهدید به آن کنند.

۳. تضمین ایمنی اهداف غیرنظامی. اصل حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های نظامی قابل شکستن نیست. چین و پاکستان از همه طرف‌های درگیر می‌خواهند فورا حملات به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را متوقف کنند، کاملا به قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند باشند و حملات به زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، آب شیرین سازی و برق و همچنین تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز مانند نیروگاه‌های هسته‌ای را متوقف کنند.

۴. ایمنی آبراه‌ها را تضمین کنید. تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن مسیر مهم تجارت بین المللی برای کالاها و انرژی هستند. چین و پاکستان از همه طرف‌ها می‌خواهند که ایمنی کشتی‌ها و خدمه‌ای که در آب‌های تنگه هرمز گرفتار شده‌اند را حفظ کنند، برای عبور ایمن کشتی‌های غیرنظامی و تجاری در اسرع وقت ترتیبی دهند و هر چه سریع‌تر ناوبری عادی تنگه را از سر بگیرند.

۵. تضمین اولویت منشور سازمان ملل متحد. چین و پاکستان از چندجانبه گرایی واقعی حمایت می‌کنند، به طور مشترک تقویت نقش مهم سازمان ملل متحد را ترویج می‌کنند و از ایجاد چارچوب جامع صلح و تحقق صلح پایدار بر اساس اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حمایت می‌کنند.

ادعای جدید ترامپ درباره خروج از جنگ حتی بدون دستیابی به توافق

«دونالد ترامپ» با بیان اینکه آمریکا به تمامی اهداف خود در جنگ علیه ایران دست یافته است، باز هم در بیان دستاوردهای تجاوز به ایران، سخنانی عجیب و غریب به زبان آورد و مدعی شد که حکومت ایران تغییر کرده است!

ترامپ حتی گفت که آمریکا، ایران را به عصر حجر برگردانده است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود گفت: «مأموریت ما در ایران ظرف مدتی کوتاه به پایان خواهد رسید، ظرف دو تا سه هفته ایران را ترک خواهیم کرد و ممکن است پیش از آن به توافق برسیم.»

ترامپ افزود: «عملیات را حتی اگر توافقی صورت نگیرد، پایان خواهیم داد. آمریکا بدون امضای توافق هم جنگ را متوقف می‌کند.»

نگرانی پوتین از تداوم جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی

کرملین سه شنبه شب به وقت تهران اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با «محمد بن زاید آل نهیان»، حاکم امارات، نگرانی جدی خود را از وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در خاورمیانه (به سبب تجاوز تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران) ابراز داشته است.

به گزارش منابع خبری، طبق بیانیه دفتر مطبوعاتی کرملین، پوتین و حاکم امارات از ادامه وخامت اوضاع نظامی و سیاسی در منطقه خاورمیانه، تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های انرژی، صنعتی و غیرنظامی دیگر ابراز نگرانی عمیق کردند.

در این تماس، طرفین بر ضرورت توقف هرچه سریع‌تر درگیری‌ها و تشدید تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل مناقشه تأکید کرده‌اند.

کرملین اعلام کرد که دو طرف بر اهمیت توقف هرچه سریع‌تر عملیات نظامی و افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک با هدف حل و فصل مناقشه با احترام به منافع مشروع همه کشورهای منطقه تأکید کردند .

شایان ذکر است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز هشدار داد که بحران فعلی در خلیج فارس نشانه‌هایی از تشدید به یک درگیری بزرگ‌تر را دارد.

شدت گرفتن فرار صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی

در سایه ضرباتی که صهیونیست‌ها طی یک ماه اخیر در پی ماجراجویی نظامی علیه ایران در کنار آمریکای متجاوز متحمل شده‌اند و نیز جنگ‌های پیاپی که از طوفان الاقصی در سال ۲۰۲۳ تا به امروز ادامه دارد، جامعه صهیونیست در حال متلاشی شدن است.

در همین راستا روزنامه زیمان یسرائیل در گزارشی اعتراف کرد، قدرت نظامی به تنهایی کافی نیست، جامعه اسرائیل در حال متلاشی شدن است.

بانک اسرائیل هم گزارشی که روز ۲۳ مارس ۲۰۲۶ منتشر کرد، اعلام کرد، طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شمار اسرائیلی‌هایی که از (فلسطین اشغالی) مهاجرت کردند (مهاجرت معکوس) به شدت افزایش یافته است به نحوی که شاهد طراز منفی در مهاجرت به اسرائیل شدیم.

میانگین مهاجرت معکوس از رقم ۲۰ هزار نفر در سال گذشت، این در حالی است که این رقم معمولا به عنوان میانگین مهاجرت به اسرائیل(فلسطین اشغالی) بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ اعلام می‌شد.

روزنامه دمارکر هم هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد، شمار افرادی که در مقطع سنی ۳۰ تا ۴۴ سال از اسرائیل(فلسطین اشغالی) مهاجرت معکوس داشته‌اند به ۲۹ درصد رسیده است این در حالی است که این نسبت در میان کل جامعه ۱۸ درصد است که خود رقم بالایی است.

بانک اسرائیل هم در بخشی از گزارش خود اعتراف کرد، هنوز نمی‌داند که این تراز منفی در مهاجرت به دلیل تبعات جنگ است یا به شکل مستمری ادامه پیدا خواهد کرد.