به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای روز سه شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه قضایی استان رسیدگی با دقت و سرعت به پرونده ها خصوصا پرونده های عناصر و عوامل دشمن آمریکایی_صهیونیستی در ایام جنگ را مورد تاکید قرار داد.

رئیس قوه قضاییه گفت:در برخورد با عوامل و عناصر دشمن باید با قاطعیت قانون به مرحله اجرا درآید.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در نیز با ارائه گزارشی از وضعیت قضایی استان اظهار کرد: با همکاری و همراهی قضات و کارکنان دادگستری استان خدمت رسانی به مردم لحظه ای با وقفه مواجه نشد و کشیک های قضایی در سراسر استان در ایام تعطیل برقرار بود.

ناصر عتباتی گفت: برای اوقات رسیدگی که به علت شرایط جنگی تجدید شدند اولین وقت رسیدگی تعیین شد و در بسیاری از موارد قضات رسیدگی کننده پرونده ها را در منزل مورد رسیدگی قرار دادند تا کار مردم روی زمین نماند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان گزارش در حوزه های امنیتی، اقتصادی و تسهیل امور تجاری در استان گفت: آذربایجان غربی به عنوان یکی از مبادی ورود و خروج کالا در کشور نقش مهمی در تامین کالای مورد نیاز کشور دارد و در ایام جنگ این مهم در استان به نحو مطلوب و شایسته مدیریت شد.

وی افزود با هماهنگی خوبی که با مجموعه اجرایی استان خصوصا استاندار آذربایجان غربی وجود دارد نظارت مستمر بر بازار و تامین ارزاق و مایحتاج ضروری مردم انجام شد و به حمدالله هیچ گونه کمبودی در استان احساس نشد.