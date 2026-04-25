به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی راهبردی برای ارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی و هنری در فارس، توافقنامه سه ساله همکاریهای مشترک در عرصههای تولید محتوا، جریانسازی و بازنمایی دستاوردهای جمهوری اسلامی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اداره کل تبلیغات اسلامی فارس منعقد شد.
مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این مراسم گفت: طبق این توافقنامه، کارگروه مشترکی متشکل از سه نفر از معاونین بخشهای مختلف هر دو مجموعه تشکیل خواهد شد که یکی از آنان به عنوان نماینده تامالاختیار فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: این کارگروه وظیفه نظارت و اجرای همکاریها را در زمینههای حیاتی همچون تهیه اسناد، تولید و توزیع محصولات فرهنگی، جریانسازی، بازنمایی روحالاسلامی و دستاوردهای جمهوری اسلامی، انتشار آثار هنری، و ارائه مشاورههای فقهی و اخلاقی در عرصههای فرهنگی و هنری بر عهده خواهد داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای رفاهی و پژوهشی طرفین از دیگر محورهای این همکاری است.
رنجبر ضمن اشاره به اهمیت این نشست گفت: مدیران نهادهای فرهنگی استان امروز بر پای میز توافق نشستهاند تا فراتر از عملکردهای تکبعدی، به سمت یک حرکت جمعی و منسجم حرکت کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تصریح کرد: هدف ما از این توافقنامه، ایجاد یک شبکه تعاملی است که بتواند در مسیر تولید محتوای اصیل و جریانسازی رسانهای، از توانمندیهای مشترک استفاده کند. این همافزایی تنها یک امضای اداری نیست، بلکه تعهد ما به تقویت بنیانهای فرهنگی و بازنمایی دقیق دستاوردهای نظام اسلامی در سطح استان است.
