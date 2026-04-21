۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۱

امارت و قطر مشتری های جدید بازیکن تیم ملی ایران شدند

طبق اعلام یک رسانه لهستانی دو باشگاه اماراتی و قطری برای جذب علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان به او پیشنهاداتی داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان که قرادادش با این باشگاه تا پایان فصل جاری اعتبار دارد با پیشنهاداتی از سوی باشگاه های کشورهای حاشیه خلج فارس رو به رو شده است.

بر اساس گزارش سایت «goal» لهستان، دو باشگاه از کشورهای قطر و امارات متحده عربی علاقه‌مند به جذب این هافبک ایرانی هستند. گفته می‌شود شرایط سیاسی جهان نیز در تصمیم‌گیری او بی‌تأثیر نیست.

در حال حاضر، با توجه به تنش‌های ایران و ایالات متحده آمریکا بازگشت او به لیگ داخلی ایران چندان محتمل به نظر نمی‌رسد موضوعی که پیش‌تر نیز در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود.

همچنین این احتمال وجود دارد که باشگاه لخ پوزنان برای حفظ این بازیکن ملی‌پوش قرارداد او را تمدید کند. قلی‌زاده در فصل جاری ۱۷ بازی در لیگ برتر لهستان انجام داده و موفق به ثبت ۵ گل و ۴ پاس گل شده است.

این بازیکن همچنین یکی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران است که به جام جهانی پیش‌رو صعود کرده، هرچند وضعیت حضور نهایی این تیم در رقابت‌ها هنوز قطعی نیست.

بهنام روان پاک

