علیرضا نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی وزنه‌برداری و اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هند گفت: خدا را شکر تیم ملی وزنه‌برداری شرایط خوبی دارد، البته پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، اردوی تیم ملی برای مدتی تعطیل شد اما خیلی زود با پیگیری فدراسیون‌ اردو تیم ملی از اوایل سال با نفرات اصلی آغاز شد. حدودا هفت نفر در اردوی تیم ملی بودیم که تمرینات را شروع کردیم. خدا را شکر الان هم شرایط خوبی داریم.

وی گفت: مسابقات قهرمانی آسیا ابتدا قرار بود ۱۲ فروردین ماه برگزار شود اما با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاد این مسابقات به مدت ۴۰ روز به تعویق افتاد و الان قرار است از ۲۲ اردیبهشت ماه این مسابقات برگزار شود. با تصمیم کادر فنی من و علیرضا یوسفی در این مسابقه به میدان خواهیم رفت. این مسابقه فرصت خوبی برای ارزیابی قبل از مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویاست. امیدوارم که بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.

ملی‌پوش وزنه‌برداری همچنین در مورد حریفان خود عنوان کرد: حریفان خوبی در این مسابقه حضور خواهند داشت البته فکر می‌کنم ازبکستان تیمی اعزام نمی‌کند اما بقیه حریفان حضور دارند و فرصت خوبی است تا خودمان را محک بزنیم. البته با توجه به قطعی اینترنت موفق نشدیم حریفان را آنالیز کنیم اما با تمام توان به میدان خواهیم رفت و امیدوارم خوب کار کنیم. امیدوارم این مسابقه فرصت خوبی برای ما باشد تا بتوانیم در مسابقات پیش رو با بدنی آماده حاضر شویم. در این مسابقه شانس بالایی برای کسب مدال طلا داریم.

نصیری در مورد شرایط رکوردی‌اش گفت: من در حال حاضر در رنکینگ جهانی در جایگاه چهارم قرار دارم و اگر بتوانم در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا برسم، جایگاهم در رنکینگ جهانی هم تغییر می‌کند. تلاش می‌کنم که این اتفاق بیفتد. من در دو مسابقه قبلی در یک ضرب ایرادات تکنیکی داشتم و یکی از دلایلی که اصلا قرار است به این مسابقات اعزام شوم همین است که بتوانم خودم را در یک ضرب تقویت کنم.

وی ادامه داد: ایرادات تکنیکی که در یک ضرب در دو مسابقه قبلی داشتم باعث شد تا در یک ضرب عملکرد خوبی نداشته باشیم. با پیگیری‌های کادر فنی ایرادات فنی که در یک ضرب داشتم برطرف کردم و قرار است در مسابقات قهرمانی آسیا هم محک بخورم. امیدوارم بتوانم عملکرد خوبی در یک ضرب داشته باشم. خدا را شکر در تمرینات هم رکوردهای خوبی ثبت کردم و امیدوارم این روند را در مسابقات پیش رو و به خصوص جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا ادامه بدهم. امسال برای وزنه‌برداری ایران سال مهمی است. ما مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی را پیش رو داریم و باید با تمام توان در این دو رویداد مهم حضور پیدا کنیم.