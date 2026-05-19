به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان متوقف شده و هنوز فصل بیستوپنجم به پایان نرسیده است، وضعیت نمایندگان فوتبال ایران برای حضور در فصل آینده رقابتهای آسیایی همچنان نامشخص باقی مانده و ابهاماتی درباره تیمهای صعودکننده به لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.
در متن منتشرشده از سوی باشگاه پرسپولیس آمده است: «نماینده ایران در آسیا باید بر اساس عدالت، زمین فوتبال، کسب مجوز حرفهای، آمادگی مالی و احترام به حقوق میلیونها هوادار انتخاب شود؛ نه با تصمیمات سلیقهای و خارج از زمین فوتبال. پرسپولیس همیشه آماده رقابت عادلانه است.»
این در حالی است که بحثهای زیادی پیرامون وضعیت مجوز حرفهای برخی باشگاههای لیگ برتری و احتمال تغییر در سهمیههای آسیایی فوتبال ایران مطرح شده و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اعلام نشده است.
نظر شما