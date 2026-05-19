۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

خط و نشان‌ها ادامه دارد؛

واکنش باشگاه پرسپولیس به سهمیه‌های آسیایی احتمالی فوتبال ایران

باشگاه پرسپولیس با انتشار متنی در فضای مجازی تأکید کرد که سهمیه‌های باشگاهی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی باید صرفاً در زمین مسابقه و بر اساس نتایج ورزشی تعیین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان متوقف شده و هنوز فصل بیست‌وپنجم به پایان نرسیده است، وضعیت نمایندگان فوتبال ایران برای حضور در فصل آینده رقابت‌های آسیایی همچنان نامشخص باقی مانده و ابهاماتی درباره تیم‌های صعودکننده به لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.

در متن منتشرشده از سوی باشگاه پرسپولیس آمده است: «نماینده ایران در آسیا باید بر اساس عدالت، زمین فوتبال، کسب مجوز حرفه‌ای، آمادگی مالی و احترام به حقوق میلیون‌ها هوادار انتخاب شود؛ نه با تصمیمات سلیقه‌ای و خارج از زمین فوتبال. پرسپولیس همیشه آماده رقابت عادلانه است.»

این در حالی است که بحث‌های زیادی پیرامون وضعیت مجوز حرفه‌ای برخی باشگاه‌های لیگ برتری و احتمال تغییر در سهمیه‌های آسیایی فوتبال ایران مطرح شده و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اعلام نشده است.

