کوچ اجباری داوران بین المللی فوتبال ایران به لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی طولانی مدت رقابت های لیگ برتر فوتبال از سوی سازمان لیگ باعث شده تا کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای حفظ انسجام و آمادگی بدنی داوران بین المللی اقدام به برگزاری بازی های لیگ دسته اول با حضور آنها کند.

از این رو اکثر بازی های هفته بیست و ششم لیگ دسته اول در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ که چهارشنبه پیگیری می شود را داورانی همچون موعود بنیادی فرد، کوپال ناظمی، بیژن حیدری و ... سوت خواهند زد.

اسامی داوران هفته بیست و ششم لیگ دسته اول در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵

* شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم

داوران: بیژن حیدری، علیرضا مرادی، مصطفی بابایی و وحید صفری ناظر: صادق نوری

* نیروی زمینی تهران - هوادار

داوران: کوپال ناظمی، محمد عطایی، مهدی سیفی و هادی صحرایی ناظر: حمید نظری

* نود ارومیه - آریو اسلامشهر

داوران: میثم صفاری، یاسر عباسی، فرید شرفی و میلاد شادمانی ناظر: ایوب غلامزاده

* داماش - نفت و گاز گچساران

داوران: مهرداد خسروی، میلاد لطفی، سعید محمدی و محمدحسین یحیی زاده ناظر: رسول فروغی

* بعثت کرمانشاه - شناورسازی قشم

داوران: محمدعلی صلاحی، رحیم حاچی پور، یعقوب صیتی و میلاد نور ناظر: مهدی الوندی

* مس کرمان - نساجی مازندران

داوران: میثم حیدری، فرهاد مروتی، علیرضا صیاد و حسین اسماعیلی ناظر: قاسم واحدی

* نفت بندرعباس - فرد البرز

داوران: امید منفردیان، علیرضا شعرانی، حامد اقبال و امیرحسین یزدانی ناظر: علیرضا کهوری

* سایپا - مس شهر بابک

داوران: موعود بنیادی فرد، بهمن بدالهی، علی رعیت و امیرحمزه موسوی ناظر: حسین خانبان

* نفت آبادان - مس سونگون

داوران: امیر ایار، علی فرازمنش، مسعود مرادی و محسن مرادیان ناظر: امراله طراح