موسی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به گرانفروشان اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شده‌اند و برخورد با تخلفات اقتصادی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی متخلف علاوه بر جریمه و تشکیل پرونده، در صورت احراز تخلف با دستور شعب تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با سودجویی برخی افراد، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و به همین منظور برخورد با گرانفروشی با جدیت در دستور کار قرار دارد.



رهبر گفت: بر اساس اختیارات قانونی و مصوبات موجود، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی می‌توانند در جریان رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی نسبت به پلمب واحدهای متخلف اقدام کنند تا از تکرار تخلف و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: عرضه کالا و خدمات باید بر اساس ضوابط قانونی، نرخ‌های مصوب و قیمت‌های متعارف انجام شود و هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها با واکنش سریع دستگاه‌های نظارتی روبه‌رو خواهد شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین هشدار داد که پلمب تنها یکی از ابزارهای قانونی برخورد با متخلفان است و گرانفروشان علاوه بر تعطیلی واحد صنفی، با جریمه‌های سنگین و سایر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نیز مواجه خواهند شد.

رهبر از شهروندان خواست هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و دیگر تخلفات صنفی را به مراجع نظارتی گزارش کنند و گفت: مشارکت مردم در نظارت بر بازار، نقش مؤثری در شناسایی متخلفان و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در پایان تصریح کرد: حمایت از اصناف قانون‌مدار در کنار برخورد قاطع با متخلفان، دو رویکرد اصلی تعزیرات حکومتی است و این مجموعه اجازه نخواهد داد حقوق مردم قربانی سودجویی و تخلفات اقتصادی شود.