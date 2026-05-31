۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

برخورد قاطع با گران‌فروشی در فارس؛ ۴۵ واحد صنفی تعطیل شدند

شیراز-مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از تشدید نظارت بر بازار و برخورد بدون اغماض با گران‌فروشی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شده‌اند.

موسی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به گرانفروشان اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شده‌اند و برخورد با تخلفات اقتصادی بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی متخلف علاوه بر جریمه و تشکیل پرونده، در صورت احراز تخلف با دستور شعب تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس افزود: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با سودجویی برخی افراد، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و به همین منظور برخورد با گرانفروشی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رهبر گفت: بر اساس اختیارات قانونی و مصوبات موجود، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی می‌توانند در جریان رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی نسبت به پلمب واحدهای متخلف اقدام کنند تا از تکرار تخلف و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: عرضه کالا و خدمات باید بر اساس ضوابط قانونی، نرخ‌های مصوب و قیمت‌های متعارف انجام شود و هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها با واکنش سریع دستگاه‌های نظارتی روبه‌رو خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین هشدار داد که پلمب تنها یکی از ابزارهای قانونی برخورد با متخلفان است و گرانفروشان علاوه بر تعطیلی واحد صنفی، با جریمه‌های سنگین و سایر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نیز مواجه خواهند شد.

رهبر از شهروندان خواست هرگونه گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و دیگر تخلفات صنفی را به مراجع نظارتی گزارش کنند و گفت: مشارکت مردم در نظارت بر بازار، نقش مؤثری در شناسایی متخلفان و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در پایان تصریح کرد: حمایت از اصناف قانون‌مدار در کنار برخورد قاطع با متخلفان، دو رویکرد اصلی تعزیرات حکومتی است و این مجموعه اجازه نخواهد داد حقوق مردم قربانی سودجویی و تخلفات اقتصادی شود.

