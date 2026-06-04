نود و ششمین اجتماع شبانه کرمانشاه به نام ۸ شهید امنیت مزین می شود

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقتدر و تسلیت ایام نیمه خرداد اظهار کرد: سلسله اجتماعات حماسی و خودجوش مردم کلانشهر کرمانشاه در مسیر پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تداوم دارد و بر همین اساس، نود و ششمین موج از اجتماع بزرگ «نحن منتقمون» امشب (پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه) با محوریت تجلیل از مقام شامخ هشت شهید مدافع امنیت برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تبیین هویت و اصالت این الگوهای ایثار گفت: این آیین معنوی و راهپیمایی حماسی، به نام و یاد پاک شهیدان سرافراز «عباس مرادی»، «علیشاه ترسه»، «جواد حسینی» و «اسفندیار طاهری» مزین شده است تا بار دیگر وفاداری نسل امروز به خون پاک مدافعان حریم امنیت کشور تکرار شود.
وی در ادامه با معرفی دیگر شهدای والامقام محور این پویش مردمی تصریح کرد: همچنین فضای معنوی این اجتماع بزرگ مردمی، به عطر نام و جانفشانیهای شهیدان گرانقدر «پژمان قادری»، «ایرج فیضی»، «منصور ملکی» و «حمید پاشایی» متبرک خواهد بود؛ مجاهدانی که در راه حفظ آرامش، ثبات و امنیت پایدار میهن اسلامی، جان خود را فدا کردند.
عبدی زنده نگه داشتن سیره و اهداف شهدا را بهترین پادزهر در برابر تهاجم فرهنگی و رسانهای دشمنان دانست و افزود: قشرهای مختلف مردم انقلابی، جوانان و خانوادههای معزز ایثارگران کلانشهر کرمانشاه امشب با حضور منسجم خود در این تجمع، نشان خواهند داد که مرام ایستادگی این شهیدان مظلوم، قطبنما و سرمشق اصلی حرکت جامعه است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این حرکتهای مستمر و اصیل محلهمحور، نمادی عینی از پایمردی و میثاق مجدد مرزداران غیور استان با آرمانهای ولایت است و از عموم شهروندان محترم دعوت میشود تا با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری تام خود را به نظام اسلامی و جبهه مقاومت به نمایش بگذارند.
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